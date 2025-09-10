Τρόλεϊ: Σύγχυση με τους χειρισμούς Κυρανάκη – Το ξήλωμα και τα κινέζικα ηλεκτρικά λεωφορεία, που… “μένουν” όμως στη ζέστη

Σύγχιση ( έως οργή) εξακολουθεί να επικρατεί σε σχέση με τις κινήσεις του υπουργείου Μεταφορών σε ό,τι αφορά το μέλλον των 220 περίπου τρόλεϊ που κυκλοφορούν καθημερινά στην Αθήνα και εξυπηρετούν χιλιάδες επιβάτες, καθώς και του ξηλώματος της υποδομής που υπάρχει για την κίνησή τους – υποδομής ηλικίας 70 ετών που έχει πληρωθεί από το υστέρημα του ελληνικού λαού.

Εντείνονται οι φόβοι ότι το το ξήλωμα του δικτύου των ΗΛΠΑΠ για το οποίο δείχνει τόσο ζήλο ο αναπληρωτής υπουργός Κώστας Κυρανάκης – και το επαναλαμβάνει με στόμφο σε όλες του τις συνεντεύξεις – θα οδηγήσει σε ένα απερίγραπτο χάος τις αστικές συγκοινωνίες.

Eίτε οδηγηθούμε σε περαιτέρω εμπλοκή ιδιωτών στον ΟΑΣΑ, είτε σε επέκταση του αριθμού των κινέζικων ηλεκτρικών λεωφορείων που όμως όπως φάνηκε δεν «αντέχουν» τον καύσωνα που είναι συνηθισμένο φαινόμενο κάθε καλοκαίρι πλέον στην πόλη μας.

Όπως αναφέρουν συγκοινωνιολόγοι η εξαγγελία για την κατάργηση των ΗΛΠΑΠ έγινε πρόχειρα,, χωρίς σχεδιασμό, χωρίς να καταρτιστεί συγκεκριμένο πλάνο της επόμενης ημέρας και μάλλον για λόγους εντυπωσιασμού.

Η κατάσταση σήμερα

Ας δουμε πως έχει η κατάσταση σήμερα: Τα τρόλεϊ εξυπηρετον 25 γραμμές, σε όλο το Λεκανοπεδιο, από το Περιστέρι εως το Φάληρο και τον Πειραιά και από το Χαλάνδρι έως τα Πατήδια και το Γαλάτσι.

Ταυτόχρονα υπάρχουν 200 και πλέον χιλιόμετρα εναέριου δίκτου καλωδίου, με όλα τα απαραίτημα – μετασχηματιστές κλπ – που εξυπηρετούν την κινησή των τρόλεϊ.

Τυχον ξήλωμα του ΗΛΠΑΠ με «ξαφνικό θάνατο» μέσα σε μια ημέρα, όπως το ονειρεύεται ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, δεν μπορεί να γίνει σύμφωνα με τους ειδκούς.

Χρειάζονται 250 επιπλέον λεωφορεία για να κάνουν τις συγκεκριμένες γραμμές τα οποία δεν υπάρχουν. Εκτός εαν καταργηθουν μαζί με τα τρόλεϊ και οι διαδρομές τους.

Η διαδικασία, μάλλον θα γίνει σε δύο φάσεις:

Μέχρι το τέλος του 2025 θα ξεκινήσει το «ξήλωμα» των καλωδίων στο κέντρο της Αθήνας και του Πειραιά, ενώ έως το 2027 αναμένεται να έχει καταργηθεί οριστικά το σύστημα τρόλεϊ, με εξαίρεση – πάντα σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών – τμήματα σε μεγάλες ευθείες και συγκεκριμένα στις λεωφόρους Πειραιώς, Πατησίων, Συγγρού, Αλεξάνδρας και ίσως Κηφισίας, όπου θα κυκλοφορούν 100 περίπου οχήματα – αυτά που βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση από τον σημερινό στόλο – τα οποία και θα κάνουν κυκλικές διαδρομές με μεγάλη συχνότητα.

Τα ερωτήματα

Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι πολλά. Οι γραμμές των τρόλεϊ πως θα εξυπηρετούνται απο λεωφορεία; Υπάρχουν υποψίες ότι σε πρώτη φάση τουλάχιστον οι συγκεκριμένες γραμμές ενδεχομένως να εκχωρηθούν σε ιδιώτες. Ωστόσο είναι προβληματική αυτή η ιδέα ακόμα και ως σκέψη.

Η Κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής – με μετόχους κάποια ΚΤΕΛ και δύο τουριστικά γραφεία – δεν καταφερε να ανταπεξέλθει στις προϋποθέσεις των γραμμων που έχει ήδη έχει αναλάβει, ποσο περισσότερο να πάρει και άλλες 25.

Λεωφορεία της Κοινοπραξίας Συγκοινωνιων Αττικής

Μεταξύ άλλων, η Κοινοπραξία έπρεπε να διαθέτει 211 λεωφορεία (αντί των 181 που διαθέτει), δύο οργανωμένα αμαξοστάσια, από ένα σε Δυτική και Ανατολική Αττική (αντί για αμαξοστάσια διατηρεί κάποιες αλάνες με κοντέινερ) και 2,7 οδηγούς για κάθε λεωφορείο (σύνολο 570 οδηγούς).

Τα ηλεκτρικά λεωφορεία της Αθήνας

Οι οδηγοί όχι μόνο δεν επαρκούν, αλλά εργάζονται 12 ώρες ημερησίως, 7 ημέρες την εβδομάδα, σύμφωνα με καταγγελίες και με ότι αυτό σημαίνει για την ασφάλεια των επιβατών.

Η δεύτερη σκέψη θέλει τα τρόλεϊ να συνεχίσουν να κυκλοφορύν μέχρι να έρθουν στην Αθήνα τα 125 καινουργια ηλεκτρικα κινέζικα λεωφορεία που προμηθεύεται η ΟΣΥ.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στις 13 Μαρτίου 2025 και στις 19 Μαρτίου έγινε η αποσφράγιση των προσφορών. Τα 125 λεωφορεία είναι κλασικά 12μετρα.

Τα προβλήματα εδω είναι δύο:

Εαν αυτα τα οχηματα αντικαταστήσουν τα τρόλει, θα πάει πίσω η ανανεωση των λεωφορείων – γι αυτό είχε γίνει ο διαγωνισμός. Θα μείνουν δηλαδή 125 από τα παλαιά λεωφορεία στον δρόμο, καθώς οι ανάγκες λόγω έλλειψης από την απουσία τρόλεϊ, δεν θα επιτρέψουν την απόσυρση.

Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν υποψίες ότι τα ηλεκτρικά λεωφορεία δεν είναι συμβατά με τις καιρικές συνθήκες του λεκανοπεδίου.

Συμφωνα με δημοσιεύματα τα ηλεκτρικά λεωφορεία στην Αθήνα αντιμετώπισαν προβλήματα κατά τη διάρκεια του πρόσφατου καύσωνα του Ιουλίου, καθώς οι μπαταρίες τους δεν άντεξαν τη συνεχή λειτουργία του κλιματισμού, οδηγώντας σε διακοπή δρομολογίων για πολλά απο αυτά

Περισσότερα από 60 λεωφορεία βγήκαν εκτός λειτουργίας λόγω της έντονης ζέστης και της αυξημένης κατανάλωσης ενέργειας από τα συστήματα ψύξης. Υπάρχει φόβος ότι κάτι ανάλογο μπορεί να συμβεί και σε περίπτωση χιονιά. Πάλι θα χρειαστεί αυξημένη κατανάλωση ενεργειας για θερμανση. Τα ηλεκτρικά λεωφορεία στην Αθήνα θα είναι 365. Εαν βγούν νοκ άουτ τι θα γίνει;

Οπως όλοι όσοι ζουμε στην Αθήνα ξέρουμε τα τρολει ποτε δεν αντιμετώπιζαν τέτοια προβλήματα, ηταν παντός καιρου και κυκλοφορούσαν χωρίς προβληματα υπό όλες τις καιρικές συνθήκες….

