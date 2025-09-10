Τατσόπουλος για τον Λυμπεριάδη που συνελήφθη για «φακελάκι»: «Δίχως αυτόν θα βρισκόμουν κάτω από το χορτάρι εδώ και μια εξαετία – “Γηράσκω αεί διδασκόμενος”»

Στον διευθυντή της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, Δημήτρη Λυμπεριάδη, εναντίον του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για το πλημμέλημα της δωροληψίας, αναφέρθηκε σε ανάρτησή του ο γνωστός συγγραφέας, Πέτρος Τατσόπουλος.

Η αφορμή της ανάρτησης του κ. Τατσόπουλου είναι ότι το 2019 ο συγκεκριμένος καρδιοχειρουργός τον είχε χειρουργήσει στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, σώζοντάς του τη ζωή.

«Αυτή είναι μια από τις πιο αμήχανες αναρτήσεις μου τα τελευταία χρόνια, αλλά και από τις πιο ενδεικτικές γύρω από την άβολη θέση στην οποία ενίοτε ερχόμαστε όταν θέλουμε να μαντρώσουμε τους ανθρώπους σε κουτάκια “καλών” και “κακών”», παραδέχεται αρχικά ο συγγραφέας, τονίζοντας στη συνέχεια πως:

«Ο εικονιζόμενος είναι ο άνθρωπος που κυριολεκτικά έσωσε τη ζωή μου. Δίχως τις δικές του “αποφάσεις” και τις δικές του “πρωτοβουλίες” θα βρισκόμουν κάτω από το χορτάρι εδώ και μια εξαετία. Για μένα ήταν και είναι η ενσάρκωση του απόλυτου “καλού”, ο ανιδιοτελής φύλακας άγγελός μου».

Ο κ. Τατσόπουλος καταλήγει στην ανάρτησή του, λέγοντας: «Μπορεί ο ίδιος άνθρωπος να εκμεταλλευόταν συστηματικά και ανάλγητα τους συμπολίτες μας στην πιο δύσκολή τους ώρα; Δεν γνωρίζω την απάντηση, δεν την προδικάζω κι επαφίεμαι στην κρίση της ελληνικής δικαιοσύνης. Περιορίζομαι μονάχα να διαπιστώσω για πολλοστή φορά: “Γηράσκω αεί διδασκόμενος”».

