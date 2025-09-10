search
ΤΕΤΑΡΤΗ 10.09.2025 16:09
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.09.2025 14:31

Θεσσαλονίκη: Αστυνομικοί ερευνώνται για «μαύρη τρύπα» 750.000 ευρώ σε υπηρεσίες της ΕΛΑΣ – Αποκαλύφθηκε μετά την αυτοκτονία συναδέλφου τους

10.09.2025 14:31
PERIPOLIKO

Ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας θα βρεθούν αστυνομικοί της Θεσσαλονίκης για «μαύρη τρύπα» 750.000 ευρώ σε υπηρεσίας της ΕΛΑΣ.

Η ανακρίτρια διερευνά την υπόθεση του μεγάλου οικονομικού ελλείμματος που αποκαλύφθηκε μετά την αυτοκτονία υπαστυνόμου τον Οκτώβριο του 2022, ο οποίος είχε για χρόνια τη διαχείριση των οικονομικών της Ασφάλειας.

Το ποσό που εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 750.000 ευρώ φέρεται να αφορά χρήματα που προορίζονταν για έκτακτες ανάγκες της ΕΛ.ΑΣ., όπως οδοιπορικά και υπηρεσιακές μετακινήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Δικαιοσύνη ερευνά διαχειριστές διευθύνσεων και άλλων υπηρεσιών που φέρεται να διέθεταν οικονομικά ποσά στον αυτόχειρα αστυνομικό, αλλά και άτομο με εποπτικό ρόλο.

Η ποινική έρευνα αφορά πράξεις όπως ψευδείς βεβαιώσεις και παράβαση καθήκοντος, ενώ –σύμφωνα με πληροφορίες– τα χρήματα που έλειπαν από το ταμείο φέρεται να κατέληξαν σε επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα αλλά και σε τυχερά παιχνίδια.

Διαβάστε επίσης

Νέος σεισμός στην Εύβοια, αισθητός και στην Αττική – Δεν είναι η εστία στα Νέα Στύρα, λέει ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος

Απεργία ταξί: Πορεία με τα οχήματά τους «παρέλυσε» την Αθήνα – Κατέληξαν στο υπουργείο Μεταφορών

Τρόλεϊ: Σύγχυση με τους χειρισμούς Κυρανάκη – Το ξήλωμα και τα κινέζικα ηλεκτρικά λεωφορεία, που… “μένουν” όμως στη ζέστη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
rutte-forum-nato
ΚΟΣΜΟΣ

To NATO προειδοποιεί τη Ρωσία: Είμαστε έτοιμοι, θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή του εδάφους μας – Ενεργοποιήθηκε το άρθρο 4

DAGIPOLI DANCE Co (1)
ADVERTORIAL

20 χρόνια DAGIPOLI DANCE Co

sxoleio new
ΥΓΕΙΑ

Επιστροφή στο σχολείο: Δέκα χρήσιμες συμβουλές από τους γιατρούς και Παιδιάτρους της Λάρισας

Public
ADVERTORIAL

Τα Public στηρίζουν την επαγγελματική εξέλιξη με 200 υποτροφίες αξίας 500€ μέσω της πλατφόρμας Public Courses

giorgio-armani_1009_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«Armani – The King Of Fashion»: Ο Andrea Iervolino μεταφέρει τη ζωή του Giorgio Armani στη μεγάλη οθόνη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
broxi new
ΕΛΛΑΔΑ

Έρχεται διήμερο κακοκαιρίας με καταιγίδες και χαλάζι - Σε ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»

kreas-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Εκτός ελέγχου οι ανατιμήσεις στο κρέας, πάνω και από 50% - Εκτοξεύεται στα 20 ευρώ το μοσχάρι

odigoi-taxi-apergia
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ταξί: «Παλεύουμε με συμμορίες, η ΝΔ θα πέσει κάτω από το 18%» λέει ο Λυμπερόπουλος

jokovits 44- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νόβακ Τζόκοβιτς: Εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Αθήνα - Οι βόλτες του στη Γλυφάδα για ψώνια- Βίντεο να παίζει τένις με τον γιο του

nisi_kerkyra_1207_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Τελευταίο μπάνιο για 57χρονο Γερμανό στην παραλία της Αστρακερής

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 10.09.2025 15:59
rutte-forum-nato
ΚΟΣΜΟΣ

To NATO προειδοποιεί τη Ρωσία: Είμαστε έτοιμοι, θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή του εδάφους μας – Ενεργοποιήθηκε το άρθρο 4

DAGIPOLI DANCE Co (1)
ADVERTORIAL

20 χρόνια DAGIPOLI DANCE Co

sxoleio new
ΥΓΕΙΑ

Επιστροφή στο σχολείο: Δέκα χρήσιμες συμβουλές από τους γιατρούς και Παιδιάτρους της Λάρισας

1 / 3