Θεσσαλονίκη: Αστυνομικοί ερευνώνται για «μαύρη τρύπα» 750.000 ευρώ σε υπηρεσίες της ΕΛΑΣ – Αποκαλύφθηκε μετά την αυτοκτονία συναδέλφου τους

Ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας θα βρεθούν αστυνομικοί της Θεσσαλονίκης για «μαύρη τρύπα» 750.000 ευρώ σε υπηρεσίας της ΕΛΑΣ.

Η ανακρίτρια διερευνά την υπόθεση του μεγάλου οικονομικού ελλείμματος που αποκαλύφθηκε μετά την αυτοκτονία υπαστυνόμου τον Οκτώβριο του 2022, ο οποίος είχε για χρόνια τη διαχείριση των οικονομικών της Ασφάλειας.

Το ποσό που εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 750.000 ευρώ φέρεται να αφορά χρήματα που προορίζονταν για έκτακτες ανάγκες της ΕΛ.ΑΣ., όπως οδοιπορικά και υπηρεσιακές μετακινήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Δικαιοσύνη ερευνά διαχειριστές διευθύνσεων και άλλων υπηρεσιών που φέρεται να διέθεταν οικονομικά ποσά στον αυτόχειρα αστυνομικό, αλλά και άτομο με εποπτικό ρόλο.

Η ποινική έρευνα αφορά πράξεις όπως ψευδείς βεβαιώσεις και παράβαση καθήκοντος, ενώ –σύμφωνα με πληροφορίες– τα χρήματα που έλειπαν από το ταμείο φέρεται να κατέληξαν σε επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα αλλά και σε τυχερά παιχνίδια.

