ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

10.09.2025 15:10

Άγριος ξυλοδαρμός 13χρονου στις Συκιές στη Θεσσαλονίκη – Για απόπειρα ανθρωποκτονίας διώκεται 18χρονος

10.09.2025 15:10
peripolikoo12

Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε εις βάρος 18χρονου που συνελήφθη για τον άγριο ξυλοδαρμό τού 13χρονου στις Συκιές Θεσσαλονίκης.

Ο 18χρονος διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία (κακούργημα), όπως επίσης για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία (πλημμελήματα). Παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε τακτικό ανακριτή και παραμένει υπό κράτηση.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τα μεσάνυχτα, κοντά στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδώρων. Ο 13χρονος βρισκόταν με δύο φίλους του, όταν τον πλησίασε μια ομάδα αποτελούμενη από έξι με επτά άτομα και για άγνωστους, μέχρι στιγμής, λόγους τού επιτέθηκαν και άρχισαν να τον χτυπούν με ξύλα.

 Το ανήλικο θύμα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, σύμφωνα με τον πατέρα του, και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».

Ο 18χρονος κατηγορούμενους συνελήφθη κατόπιν αστυνομικών αναζητήσεων, ενώ οι αστυνομικές έρευνες για τους υπόλοιπους δράστες βρίσκονται σε εξέλιξη.

