ΕΛΛΑΔΑ

10.09.2025 13:52

Τραγωδία στον Ασπρόπυργο: Νεκρός ηλικιωμένος από έκρηξη φιάλης υγραερίου σε υπόγειο εργαστήριο

10.09.2025 13:52
ekav_elas_new

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας ηλικιωμένος στον Ασπρόπυργο το πρωί της Τετάρτης (10/9), μετά από έκρηξη που προκλήθηκε από γκαζάκι.

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε υπόγειο εργαστήριο επιδιόρθωσης παπουτσιών στον Ασπρόπυργο. Ο ηλικιωμένος φαίνεται πως προσπάθησε να ανάψει το γκαζάκι όταν αυτό εξερράγη με αποτέλεσμα να τραυματιστεί βαριά.

Αν και οι διασώστες έδωσαν μάχη να τον κρατήσουν στη ζωή, ήταν ήδη πολύ αργά.

Ο χώρος, ο οποίος βρίσκεται στη συμβολή των οδών Καπετάν Ευκλείδη και Ελλάς Ποντίων, αποκλείστηκε για λόγους ασφαλείας, ενώ κλιμάκιο έκανε επιτόπιο έλεγχο για να διαπιστώσει αν υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Ασπροπύργου, το οποίο εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα για τα αίτια του δυστυχήματος.

