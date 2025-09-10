Τροχαίο στον Πειραιά: Ο οδηγός του τραμ ένιωσε αδιαθεσία κι έπεσε πάνω στο λεωφορείο – 30 ελαφρά τραυματίες

Τραμ συγκρούστηκε με λεωφορείο κοντά στο στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στην συμβολή των οδών Γρηγορίου Λαμπράκη και Μικράς Ασίας, την ώρα που αποβίβαζε επιβάτες σε στάση.

Συμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ για το τροχαίο στον Πειραιά, ο οδηγός του τραμ ένιωσε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια του δρομολογίου και προσέκρουσε στο αστικό λεωφορείο. Πριν τη σύγκρουση, τέθηκε σε λειτουργία το σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης του συρμού και περιόρισε τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.

Από τη σύγκρουση 30 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί ελαφρά, όλοι επιβάτες του λεωφορείου. Ανάμεσά τους είναι και οι δύο οδηγοί των οχημάτων.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι λίγα δευτερόλεπτα πριν από το ατύχημα, ο οδηγός του λεωφορείου είχε σταματήσει σε στάση για αποβίβαση επιβατών.

Στο σημείο βρέθηκε άμεσα κινητή ιατρική μονάδα του ΕΚΑΒ καθώς και ακόμα τρία ασθενοφόρα.

Κάποιοι επιβάτες χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.

Η ΟΣΥ ΑΕ παρακολουθεί το συμβάν, συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές και θα επανέλθει με νεώτερη ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ

Ανακοίνωση για το τροχαίο στον Πειραιά εξέδωσε η ΣΤΑΣΥ, σημειώνοντας πως στις 18:30 απόψε, όχημα του τραμ συγκρούστηκε με σταματημένο αστικό λεωφορείο επί της οδού Μικράς Ασίας στον Πειραιά, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό επιβατών, καθώς και των οδηγών των 2 οχημάτων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και τα λεγόμενα του οδηγού του τραμ, ο οδηγός ένοιωσε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια του δρομολογίου και προσέκρουσε στο αστικό λεωφορείο. Πριν τη σύγκρουση, τέθηκε σε λειτουργία το σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης του συρμού και περιόρισε τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.

Η βάρδια του οδηγού είχε ξεκινήσει στις 4 σήμερα το απόγευμα. Σύμφωνα με τα στοιχεία από το βαρδιολόγιο της ΣΤΑ.ΣΥ, ο εν λόγω οδηγός το περασμένο Σαββατοκύριακο δεν εργαζόταν, ενώ τη Δευτέρα και την Τρίτη πραγματοποίησε, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, 8ωρη βάρδια.

Η κυκλοφορία στη Γραμμή 7 του τραμ «Ασκληπιείο Βούλας – Αγία Τριάδα Πειραιά» διεξάγεται προσωρινά στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας – ΣΕΦ.

Η ΣΤΑ.ΣΥ εκφράζει τη λύπη της για το συμβάν, παρακολουθεί την πορεία της υγείας των τραυματιών και ζητά συγγνώμη από το επιβατικό κοινό για την αναστάτωση και την ταλαιπωρία που έχει προκληθεί.

