Άδωνις Γεωργιάδης για τους δυο Έλληνες τραυματίες στην Κένυα: «Δεν αφήνουμε πότε κανένα μόνο του πίσω»

Τις τελευταίες τρείς εβδομάδες μια δραματική ιστορία ήταν σε εξέλιξη στην Κένυα, χιλιάδες μίλια μακριά από την Ελλάδα, ευτυχώς με αίσιο τέλος.

Η ανέμελη εκδρομή μιας παρέας οκτώ Ελλήνων στην Τανζανία, έγινε εφιάλτης για τους ίδιους και τις οικογένειες τους, μετά από ένα τροχαίο ατύχημα. Παράλληλα αυτή η τρομακτική περιπέτεια των Ελλήνων τουριστών στην άλλη αρκεί του κόσμου, αναδεικνύει τα άμεσα αντανακλαστικά της χώρας μας και συγκεκριμένα του υπουργείου Υγείας και του ΕΣΥ, που από την πρώτη στιγμή μεθοδικά και χωρίς τυμπανοκρουσίες, έστησαν την επιχείρηση επαναπατρισμού για τους δύο άτυχους νεαρούς που κινδύνεψε σοβαρά η ζωή τους.

Ο εφιάλτης ξεκίνησε στις 18 Αυγούστου όταν το μικρό βανάκι, που τους μετέφερε στο αεροδρόμιο του Κιλιμάντζαρο, δέκα χιλιόμετρα πριν φτάσουν στον προορισμό τους, συγκρούστηκε σφοδρά με ένα τρακτέρ, με συνέπεια να τραυματιστούν οι οκτώ Έλληνες εκ των οποίων οι δυο πολλοί σοβαρά.

Η συνέχεια ήταν τριτοκοσμική! Ακολουθήσε πανδαιμόνιο και ένα απάνθρωπο πλιάτσικο από περίεργους περαστικούς που δεν πήγαν να βοηθήσουν τους αιμόφυρτους Έλληνες αλλά να κάνουν πλιάτσικό. Τους έκλεψαν τις βαλίτσες, τα κινητά ότι είχαν πάνω τους. Φυσικά ούτε λόγος για αστυνομία, ασθενοφόρα και γιατρούς διασώστες. Τα παιδιά ήταν σε σοκ και ζητούσαν διαρκως βοήθεια καθώς συνειδητοποιούσαν την εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση που είχαν μπλέξει.

Μετά από πολλές δυσκολίες μεταφέρθηκαν τελικά στο Μοσι της Τανζανίας σε ένα υποτυπώδες Κέντρο Υγείας που δεν διέθετε …τίποτα.

Ο πιο σοβαρά τραυματισμένος ήταν ο 23χρονος Άγγελος Παλούσης που είχε υποστεί ρήξη σπλήνας, εσωτερικη αιμορραγία και συντριπτικά κατάγματα στη λεκάνη, όπως είπε ο πατέρας του, Στέφανος Παλούσης στο topontiki.gr. Ο άλλος ήταν ο Στέργιος Ιατσεκ, που είχε κάταγμα στο ισχίο και στο πόδι. Όλα τα παιδιά είχαν διάσειση από τη σφοδρή σύγκρουση και μώλωπες και φυσικά ήταν σε σοκ καθώς βίωναν ένα εφιάλτη σε μια τριτοκοσμική χώρα χιλιάδες μίλια μακριά από την πατρίδα.

Τα πράγματα άρχισαν να βελτιώνονται όταν κατάφερνα να ειδοποιήσουν την Ελληνική Πρεσβεία στην Κένυα. Αμέσως ενημερώθηκε το υπουργείο Εξωτερικών και το υπουργείο Υγείας της Ελλάδας. Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης επικοινώνησε με τον πατέρα του Αγγέλου Παλούση και τον διαβεβαίωσε ότι τα παιδιά θα επιστρέψουν στην Ελλάδα. Επίσης είχε ήδη δώσει εντολή στο τμήμα αεροδιακομιδών στο ΕΚΑΒ και το νοσοκομείο ΚΑΤ να πράξουν ότι χρειάζεται, για να έχουν πλήρη εικόνας της κατάστασης των δυο τραυματιών και στήσουν την επιχείρηση επαναπατρισμού. Μια διαδικασία που ήταν ιδιαίτερα δύσκολη γιατί τα παιδιά ήταν σε μια τριτοκοσμική χώρα χιλιάδες χιλιόμετρα, μακριά από την Ελλάδα.

Σημειώνεται ότι από την πρώτη στιγμή ο Διευθυντής της Δ’ Ορθοπεδικής κλινικής το κ. Βασίλειο Πολυζώη, είχε συνεχή επικοινωνία με τους τραυματικές αλλά και τους γιατρούς στο Ναϊρόμπι από τις πρώτες κιόλας ώρες μετά το ατύχημα. Επίσης γιατρός του ΕΚΑΒ στις αεροδιακομιδές είχε συνεχή επικοινωνία με τα δυο παΐδια και τους γονείς τους όπου τους ενημέρωνε για την πορεία της επιχείρησης επαναπατρισμού.

Αξιοσημείωτος ήταν ο ρολος της Ελληνικής πρεσβείας μας καθώς φρόντισε να μεταφερθούν άμεσα σε νοσοκομεία στο Ναιρόμπι της Κένυα ενώ η υποπρέσβης μας , ήταν σχεδόν καθημερινά στο Νοσοκομείο δίπλα στα παιδιά που τους συμπαραστέκονταν.

« Η υποπρέσβης κυρία Τσανακάκη έκανε τα πάντα για να αισθανθούνε τα παιδιά μας ότι πλέων είναι ασφαλείς. Ωστόσο ο γιος μου έφτασε στο Ναϊρόμπι, με ιδιαίτερα χαμηλά αιματοκρίτη, κάτω από 40! Αυτό μας μας είπε ένας Ιταλός γιατρός που τον ανέλαβε. Δυστυχώς στο Κέντρο Υγειάς του Μοσι στην Τανζανία δεν είχαν ουτε ορό να του βάλουν. Μόνο παυσίπονα του έδωσαν, ενω ο γιός μου είχε ρήξη σπληνας και εσωτερική αιμορραγία!» μας είπε ο κ. Παλούσης.

Οι γιατροί στο Ναϊρόμπι ευτυχώς σταθεροποίησαν τους δυο Έλληνες τραυματίες. Ο Στέργιος χειρουργήθηκε ενώ ο Άγγελος έπρεπε να είναι σε πλήρη ακινησία, γιατί διέτρεχε μεγάλο κίνδυνο αναπηρίας, από το κάταγμα στη λεκάνη.

Παράλληλα στο ΚΑΤ η ιατρική ομάδα με επικεφαλής τον Διευθυντή της Δ’ Ορθοπεδικής κλινικής κ. Βασίλειο Πολυζώη, είχε συνεχή επικοινωνία με τους γιατρους στο Ναϊρόμπι και τον κ.Παλούση όπου τον ενημέρωνε για την πορεία της υγείας των παιδιών.

Σύμφωνα με τους γιατρούς στο Ναϊρόμπι τα δυο παιδιά έπρεπε να ήταν σε απόλυτη ακινησία έως και την Κυριακή 25 Αυγούστου. Παράλληλα οι διαδικασίες επαναπατρισμού «έτρεχαν», αθόρυβα και μεθοδικά. Στο τμήμα αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ οι συσκέψεις για την επιχείρηση επαναπατρισμού ήταν διαρκής.

Σύμφωνα με πηγές μας από το ΕΚΑΒ αυτή η αποστολή, είχε ένα τεράστιο βαθμό δυσκολίας: « Εάν ήτανε στην Ευρώπη δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα. Ο επαναπατρισμός θα γίνονταν μέσα σε λίγες ώρες. Όμως είναι σε μια αφρικανική χωρά, με τριτοκοσμικό υγειονομικό σύστημα, πολύ γραφειοκρατία και χιλιάδες μίλια μακριά. Μόνο η πτήση θα είναι πάνω από δέκα ώρες. Χρειάζεται χρόνος για να στηθεί μια τέτοια επιχείρηση που θα φέρει πίσω με ασφάλεια τα παιδιά μας» είχαν πει στο topontiki.gr έγκυρες πηγές από το ΕΚΑΒ

Η αρχική επιλογή του C130 αποκλείστηκε. Τελικά με την παρέμβαση του υπουργού Υγείας μισθώθηκε ιδιωτικό αεροπλάνο από την Ελλάδας, που θα πήγαινε στην Κένυα να τους πάρει. Στην αποστολή συμμετείχαν τέσσερεις διασώστες του ΕΚΑΒ ( δυο γιατρούς δυο νοσηλευτές) και δυο εξοπλισμένα φορεία με όλο το υγειονομικό υλικό και τα ιατρικά μηχανήματα που θα χρειάζονταν. Το σχέδιο πτήσης βγήκε και το Σάββατο 6 Σεπτέμβριου τα παιδιά προσγειωθήκαν στο ΕΛ. Βενιζέλος.:

« Μόλις με ειδοποίησαν ότι επιστρέφουν το Σάββατο» είχε πει την περασμένη η Παρασκευή στο topontiki.gr ο κ. Στέφανος Παλούσης, φανερά ανακουφισμένος και συγκινημένος που τελικά αυτός ο εφιάλτης φτάνει στο τέλος του.

Πράγματι το Σάββατο πολύ αργά το βράδυ, οι δυο τραυματίες επέστρεψαν στον πολιτισμό!

Δυο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ τους περίμεναν να τους παραλάβουν και τους μετέφεραν με ασφάλεια στο ΚΑΤ, όπου εκεί τους ανέλαβε η εξειδικευμένοι ομάδα του Διευθυντή της Δ Ορθοπαιδικής Κλινικής Βασίλειο Πολυζώης.

Ο πατέρας του Άγγελου, Στέφανος Παλούσης με μια ιδιαίτερα συγκινητική επιστολή, εκφράζει την ευγνωμοσύνη του προς τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, το ΕΚΑΒ και τους γιατρούς του ΚΑΤ, για την υποστήριξη, τον επαγγελματισμό αλλά και την ικανότητα της χώρας μας να βοηθάει τα παιδιά της όπου και εάν βρίσκονται.

Αξίζεις να τονισθεί, επίσης, ότι η περιπέτεια που είχαν οι δυο Έλληνες τραυματίες στη άλλη άκρη του κόσμου, αποδεικνύει ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας της χώρας μας- παρά τις ελλείψεις του και τα προβλήματα που έχει- στις δύσκολες στιγμές είναι πάντα εκεί για τους Έλληνες ακόμη και στην άλλη άκρη της Γης.

Από έναν από τους γονείς των παιδιών που τραυματίστηκαν και φέραμε πίσω από την Τανζανία, έλαβα σήμερα αυτό το μνμ. Το δημοσιεύω όχι για μένα, αλλά για το ΕΣΥ και του τί καταφέρνει κάθε μέρα για τους Έλληνες. Σύνθημα μας «δεν αφήνουμε ποτέ κανέναν μόνο του πίσω» :



«Αξιότιμε… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 7, 2025

Διαβάστε επίσης:

ΠΟΕΔΗΝ: «Ανακαινισμένα νοσοκομεία χωρίς γιατρούς και νοσηλευτές» – Το παράδοξο της Υγείας, καταγγελία από Μιχάλη Γιαννάκο

Μούχλα, νύχια και περιττώματα ζώων: Στοιχεία σοκ από αναλύσεις στο Χημείο του Κράτους για τα παράνομα καπνικά προϊόντα

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: Στα «βασικά» τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας – Ποια άλλα βρίσκονται στη λίστα