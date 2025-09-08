ΠΟΕΔΗΝ: «Ανακαινισμένα νοσοκομεία χωρίς γιατρούς και νοσηλευτές» – Το παράδοξο της Υγείας, καταγγελία από Μιχάλη Γιαννάκο

Σκληρή κριτική στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, έκανε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία Μιχάλης Γιαννάκος. Με αφορμή την ομιλία του Πρωθυπουργού στη 89η ΔΕΘ ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, καταγγέλλει την κυβερνητική αδιαφορία για το προσωπικό του ΕΣΥ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Πρωθυπουργός δεν έγινε καμία αναφορά στους μισθούς και στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα των εργαζομένων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, παρά τις χρόνιες ελλείψεις και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά.

“Το ΕΣΥ βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση λόγω των σοβαρών ελλείψεων προσωπικού, με τους ασθενείς να ταλαιπωρούνται και τους υγειονομικούς να εργάζονται υπό εξαντλητικές συνθήκες.” επισημαίνει ο πρόεδρος σε ανακοίνωσή του.

Μάλιστα τονίζει ότι παρά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, για καλύτερο σύστημα υγείας σε δύο χρόνια, χωρίς αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική βελτίωση.

“Το 5,5% του ΑΕΠ που διατίθεται σήμερα για τη δημόσια υγεία είναι ανεπαρκές, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος αγγίζει το 7,5%” εξηγεί.

Ανακαινισμένα νοσοκομεία χωρίς γιατρούς και νοσηλευτές

Αναφορικά με τα έργα ανακαίνισης που πραγματοποιούνται στα δημόσια νοσοκομεία αλλά και την τεχνολογική τους αναβάθμιση με σύγχρονα μηχανήματα μέσω του Ταμειου Ανακαμψης, ο Γιαννάκος αναγνωρίζει οτι είναι αναγκαια και επιτέλους γίνονται, ωστοσο επισημαίνει ότι το προσωπικό μειώνεται αριθμητικά και ποιοτικά.

Επιπλέον προβλέπει ότι οι πολίτες θα αναγκαστούν να πληρώνουν περισσότερα από την τσέπη τους για υπηρεσίες που σήμερα είναι δωρεάν, όπως τα απογευματινά χειρουργεία.

Για τις ελλείψεις σε προσωπικό, ο πρόεδρος επαναλαμβάνει για μια ακόμη φορά ότι η κατάσταση στο ανθρώπινο δυναμικό του ΕΣΥ χαρακτηρίζεται από άγονες προκηρύξεις, μαζικές αποχωρήσεις και έλλειψη ενδιαφέροντος από νέους επαγγελματίες.

“Οι χαμηλοί μισθοί αποτελούν βασικό αντικίνητρο με τους νεοδιόριστους υγειονομικούς να λαμβάνουν αποδοχές που δεν καλύπτουν ούτε το κόστος στέγασης” τονίζει ο κ. Γιαννάκος και παραθέτει συγκεκριμένα παραδείγματα μισθών:

Ο νεοδιόριστος νοσηλευτής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης λαμβάνει 836 ευρώ το μήνα.

Ο βοηθός νοσηλευτή 736 ευρώ το μήνα.

Ο τραυματιοφορέας 684 ευρώ το μήνα

Ο επιμελητής Β´ γιατρός 1216 ευρώ το μήνα. “Για πλήρες κυκλικό ωράριο ο νοσηλευτής με 7 νύκτες, 7 απογεύματα και τρεις αργίες το μήνα λαμβάνει 100 με 150 ευρώ. Είναι χρήματα αυτά; Τα χρήματα του μισθού των νεοδιόριστων υγειονομικών δεν φθάνουν ούτε για το νοίκι του σπιτιού τους» εξηγεί.

Αναγκαία τάξη η ένταξη στα ΒΑΕ

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ εκφράζει επίσης την απογοήτευσή του για την απουσία αναφοράς απο τον Πρωθυπουργό στην ένταξη των υγειονομικών στα ΒΑΕ. Ενα διαχρονικό δίκαιο και κοινωνικά αποδεκτό αίτημα των υγειονομικών.

“Σήμερα υπάρχουν υγειονομικοί δύο ταχυτήτων, με τους νεότερους και συμβασιούχους να είναι ενταγμένοι στα ΒΑΕ, ενώ οι παλαιότεροι όχι.” όπως τονίζει και συμπληρώνει:

“Σε ηλικία 67 ετών δεν είναι δυνατόν να παρέχονται ασφαλείς υπηρεσίες υγείας.”

Μάλιστα προειδοποιεί ότι χωρίς ουσιαστική στήριξη, το δημόσιο σύστημα υγείας κινδυνεύει να αποδυναμωθεί περαιτέρω, με σοβαρές συνέπειες για την κοινωνία.

