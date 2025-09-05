Από τον «Ευαγγελισμό» ξεκινάει η ψηφιοποίηση των ιατρικών φακέλων ασθενών (photo)

Με δύο χρόνια καθυστέρηση ξεκινάει, επιτέλους, το έργο της ψηφιοποίησης εκατομμυρίων ιατρικών φακέλων των ασθενών, των τελευταίων πέντε ετών.

Πρόκειται για τους φακέλους των ασθενών που έχουν νοσηλευτεί στα νοσοκομεία της χώρας και περιλαμβάνουν όλες τις εξετάσεις, τη διάγνωση των γιατρών, τις χειρουργικές επεμβάσεις, τη φαρμακευτική αγωγή κλπ, που είναι στοιβαγμένοι σε εκατοντάδες χιλιάδες κούτες στα υπόγεια των νοσοκομείων της χώρας, υπό επικίνδυνες, πολλές φορές, συνθήκες όπως υγρασία, πυρκαγιά, πλημμύρα κλπ.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και η έναρξή του έργου είχε προγραμματιστει για τις 30.12. 2022, ωστόσο η αρχή έγινε τις τελευταίες δυο ημέρες από το μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας, τον «Ευαγγελισμό». Ηδη τις τελευταίες ημέρες περίπου 30 εργαζόμενοι έχουν επωμισθεί το τιτάνιο έργο της ψηφιοποίησης περίπου 200.000 ιατρικών φακέλων ασθενών που έχουν νοσηλευτεί στο συγκεκριμένο νοσοκομείο τα τελευταία πέντε χρόνια.

Σημειώνεται ότι το εμβληματικό έργο της ψηφιοποίησης των ιατρικών φακέλων είναι μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής και του Υπουργείου Υγείας με στόχο τον εκσυγχρονισμό του ΕΣΥ και τη μετάβασή του στη νέα ψηφιακή εποχή. Για το λόγο αυτό θεωρείται στρατηγικής σημασίας, καθώς αφορά την καταγραφή και οργάνωση του ιατρικού ιστορικού εκατοντάδων χιλιάδων ασθενών σε ηλεκτρονική μορφή.

Τι θα γίνει στον «Ευαγγελισμό»

Αναλυτικά, στον Ευαγγελισμό θα ψηφιοποιηθούν πάνω από 200.000 φυσικοί φάκελοι, που αντιστοιχούν σε περίπου 7 με 8 εκατομμύρια σελίδες ιατρικών εγγράφων, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο διοικητής του νοσοκομείου Αναστάσιος Γρηγορόπουλος.

Η πληροφορία αυτή θα ενσωματωθεί στον ατομικό ηλεκτρονικό φάκελο υγείας κάθε ασθενούς, προσφέροντας στους γιατρούς άμεση και πλήρη πρόσβαση στο ιστορικό χωρίς την ανάγκη αναζήτησης φυσικών αρχείων. Επιπλέον, τα δεδομένα θα είναι διαθέσιμα σε κάθε δημόσιο νοσοκομείο που διαθέτει το σύστημα της ΗΔΙΚΑ, διευκολύνοντας τη συνέχεια της φροντίδας σε διαφορετικές μονάδες υγείας.

Το Εθνικό Σχέδιο ψηφιοποίησης αρχείων σε 127 Νοσοκομεία της χώρας

Το έργο περιλαμβάνει την ψηφιοποίηση:

παραπεμπτικών,

αποτελεσμάτων εξετάσεων,

διαγνώσεων,

απεικονιστικών δεδομένων

καρτελών ασθενών που έχουν συσσωρευτεί τα τελευταία πέντε χρόνια σε 127 δημόσια νοσοκομεία.

Η συνολική αξία του έργου ανέρχεται στα 118.000.000 ευρώ, με κάθε ανάδοχο να λαμβάνει ποσό ύψους 14.725.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Την εκτέλεση του έργου έχουν αναλάβει οκτώ εταιρείες και κοινοπραξίες, μεταξύ των οποίων οι Vodafone, Ιντρακάτ, ΟΤΕ, Uni Systems, Γκλόμπιτελ, Netcompany-Intrasoft-Qualco, Nova-Profile και Μυτιληναίος.

Το χρονοδιάγραμμα του έργου

Η ψηφιοποίηση των αρχείων του ΕΣΥ αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός 19 μηνών. Το έργο εντάσσεται στη Συμφωνία-Πλαίσιο για την Ψηφιοποίηση Αρχείων του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Επιδίωξη αποτελεί η πρόσβαση σε ιατρικές πληροφορίες, που αφορούν στο ιατρικό ιστορικό των ασθενών, οι οποίοι χρειάστηκε κάποια στιγμή να νοσηλευθούν σε κάποιο δημόσιο νοσοκομείο.

Απώτερος σκοπός είναι η αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών και την ενίσχυση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας στη διαχείριση των ιατρικών δεδομένων.

Διαβάστε επίσης:

Γεωργιάδης στο συνέδριο του Economist: «Το ΕΣΥ είναι το πιο ψηφιοποιημένο σύστημα στην ΕΕ – Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πρωτόγονο μπροστά μας»

Η ΟΕΝΓΕ για τα επεισόδια στο νοσοκομείο της Δράμας: «Οι εργαζόμενοι δεν τρομοκρατούνται, δεν φιμώνονται, δεν εκβιάζονται»

Αισθητική Οδοντιατρική: Με ποιους τρόπους αναβαθμίζει το χαμόγελό μας; – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε και να προσέχουμε