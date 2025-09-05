Γεωργιάδης στο συνέδριο του Economist: «Το ΕΣΥ είναι το πιο ψηφιοποιημένο σύστημα στην ΕΕ – Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πρωτόγονο μπροστά μας»

Τα ψηφιακά επιτεύγματα που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στο ΕΣΥ, οι επενδύσεις στο χώρο της υγείας από την φαρμακοβιομηχανία αλλά και η πρόοδος στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ), που έχει επιτευχθεί στην χώρα μας αποτέλεσαν τα βασικά σημεία της ομιλίας του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, σήμερα στο 5ο Μητροπολιτικό Συνέδριο του Economist.

Ο υπουργός που συμμετείχε στο πάνελ με θέμα «Health, growth and resilience: strategic investments for south-east Europe», στο Συνεδριακό κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» στην ομιλία του τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι το θέμα της υγείας τείνει να γίνει παγκοσμίως ίσως το πιο μεγάλο πεδίο ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

«Και η Ελλάδα μπορεί και η Κυβέρνησή μας το προετοιμάζει όσο μπορεί, να γίνει αυτή τη φορά όχι ουραγός, αλλά πρωταγωνιστής σε μία νέα εποχή που έρχεται με πολλή μεγάλη ταχύτητα», είπε ο υπουργός.

Για το επενδυτικό clawback

Σύμφωνα με τον υπουργό, ο νόμος της Ν.Δ σχετικά με το επενδυτικό clawback που ψηφίστηκε το 2019, δημιούργησε ένα περιβάλλον για να φτιαχτούν οι μεγαλύτερες παραγωγικές επενδύσεις στον τομέα του φαρμάκου στην Ελλάδα, τα τελευταία πενήντα χρόνια.

«Έχουν επενδυθεί στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία 1,6 δις ευρώ. Από το ένα άκρο της χώρας ως το άλλο φτιάχνονται εργοστάσια. Πολλές φαρμακοβιομηχανίες πραγματικά επενδύουν βάσει αυτού του νόμου και φτιάχνουμε παραγωγικές μονάδες για τα επόμενα 25 χρόνια. Αυτό είναι μία κοσμογονία. Μιλάμε για χιλιάδες νέες καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας και το κυριότερο, η σημαντική προσέλκυση ταλέντων στην επιστήμη και στην καινοτομία, που αντί να φύγουν από την Ελλάδα, μένουν εδώ και μάλιστα πολλοί επιστρέφουν από το εξωτερικό για αυτό το λόγο», είπε ο κ. Γεωργιάδης.

Μάλιστα ως καλό παράδειγμα αυτού του νόμου αναφέρθηκε στο μεγάλο Digital Center της Pfizer στη Θεσσαλονίκη που υπέγραψε ο ίδιος και ξεκίνησε με 200 εργαζόμενους και τώρα έχει 1.500.

Για την ψηφιοποίηση του ΕΣΥ

Το ελληνικό σύστημα υγείας σήμερα στο να είναι το πιο ψηφιοποιημένο σύστημα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως τόνισε ο υπουργός. Απόδειξη το γεγονός ότι η Ελλάδα σήμερα έχει 100% ηλεκτρονική συνταγογράφηση, ο κάθε Έλληνας μπορεί να κατεβάσει το my health app στο κινητό του και να έχει πρόσβαση στον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας του, που ήδη λειτουργεί «και από 1η Ιανουαρίου του 2026 θα έχει τα πάντα, όλες τις διαγνωστικές εξετάσεις σε πραγματικό χρόνο, από μαγνητικές τομογραφίες μέχρι εξετάσεις αίματος ή οτιδήποτε άλλο στο κινητό του τηλέφωνο. Ακούγεται λίγο περίεργο αλλά θέλω να σας πω ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πρωτόγονο μπροστά σε μας.» είπε με έμφαση ο κ. Γεωργιάδης.

Data: Ο μαύρος χρυσός στην εποχή της AI

Ο υπουργός αναφερθηκε στη συλλογή ιατρικών δεδομένων ( data) από όλους τους Έλληνες ασθενείς 24 ώρες το 24ωρο, όπου σε συνδυασμό με το μεγάλο πρόγραμμα «Σπύρος Δοξιάδης» και τις προληπτικές εξετάσεις, αποθηκεύονται σε μια βάση δεδομένων μέσα σε μια εφαρμογή.

«Ο νέος “μαύρος χρυσός” της εποχής μας είναι τα data. Το myhealthapp, ο ηλεκτρονικός φάκελος υγείας που οικοδομήσαμε είναι ένας ωκεανός πλούτου δεδομένων. Με τους νόμους που ψηφίζουμε και το νέο νόμο που φέρνουμε τώρα, φτάνοντας στα όρια που επιτρέπει η ευρωπαϊκή νομοθεσία του GDPR, πάντα με απόλυτη προστασία των προσωπικών δεδομένων, καλεί όλες τις εταιρίες και όλα τα ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο να έρθουν και να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα αυτά ανωνυμοποιημένα, για να κάνουν την έρευνα που χρειάζεται για να καταστήσουν την Ελλάδα παγκόσμιο hub στην πρόοδο των επιστημών της υγείας και των κλινικών μελετών», είπε.

Μάλιστα αναφέρθηκε στην απόφαση της Pure Health από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να εξαγοράσει το CVC Group της υγείας και να δαπανήσει πάνω από 2 δισεκατομμύρια δολάρια στην ελληνική οικονομία.

«Ερχεται κυρίως διότι έχουν διαπιστώσει, και βοήθησα και εγώ σε αυτό με δυο μου ταξίδια στο Αμπού Ντάμπι, να δουν ότι η Ελλάδα πράγματι κινείται με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα στις τεχνολογίες αιχμής από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες».

Ο κ. Γεωργιάδης επεσήμανε ότι στη νέα εποχή που ξημερώνει με την Τεχνητή Νοημοσύνη η Ελλάδα πρέπει να παίξει πρωταγωνιστικό ρολό και αναφέρθηκε στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επιλέξει τη χώρα μας ως μια από τις 7 χώρες που θα φτιαχτεί εργοστάσιο τεχνητής νοημοσύνης: «Ηδη κατασκευάζεται όπου μέσα θα υπάρχει ειδικό cluster για την υγεία ακριβώς για τους λόγους που σας είπα, δημιουργεί το κατάλληλο περιβάλλον για να γίνουν όλα αυτά».

Για τις νέες θεραπείες

Ο υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στις νέες καινοτόμες θεραπείες που έρχονται και έχουν υψηλότατο κόστος για όλα τα συστήματα υγείας. Για αυτό το λόγο, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο με τον οποίον αξιολογούμε τα νέα φάρμακα, για μην τιναχθούν όλα στον αέρα όπως είπε: «Να ξέρετε, κανένα δημόσιο σύστημα της Ευρώπης δεν θα μπορέσει να αντέξει το κόστος των νέων θεραπειών αν δεν μπουν κανόνες, αλλιώς θα τιναχθούν όλα στον αέρα».

Σύμφωνα με τον υπουργό όλο το σχέδιό που αφορά το σύστημα μεταβατικής αποζημίωσης και του HTA, (δηλαδή πως αξιολογούμε τα νέα φάρμακα), είναι από τα πιο advance σήμερα στην Ευρώπη.

«Το εισάγουμε στην Ελλάδα με νόμο, που μπορεί να ψηφιστεί μέχρι τέλος του χρόνου. Θα υπάρξουν ανακοινώσεις από τον κύριο Πρωθυπουργό για αυτό το θέμα. Σκοπός μας είναι να δώσουμε ταυτόχρονα ευκολότερη πρόσβαση στους Έλληνες ασθενείς στις νέες καινοτόμες θεραπείες χωρίς αυτό να επιβαρύνει υπερβολικά τους προϋπολογισμούς μας, αλλά να γίνει με τρόπο που να ευνοεί την ανάπτυξη και την έρευνα και στην Ελλάδα, γιατί αυτό είναι μεγάλο στοίχημα για το μέλλον όχι μόνο της Ελλάδος» όπως εξήγησε ο υπουργός Υγείας.

Διαβάστε επίσης:

Η ΟΕΝΓΕ για τα επεισόδια στο νοσοκομείο της Δράμας: «Οι εργαζόμενοι δεν τρομοκρατούνται, δεν φιμώνονται, δεν εκβιάζονται»

Αισθητική Οδοντιατρική: Με ποιους τρόπους αναβαθμίζει το χαμόγελό μας; – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε και να προσέχουμε

Η «ακτινογραφία» με τα σοβαρά προβλήματα στο ΕΣΥ – Τι ζητούν οι υγειονομικοί από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ