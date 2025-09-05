Η «ακτινογραφία» με τα σοβαρά προβλήματα στο ΕΣΥ – Τι ζητούν οι υγειονομικοί από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ

Τα σοβαρά διαχρονικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν ασθενείς και εργαζόμενοι στο ΕΣΥ, αναφέρει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, που ζητάει από τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη να μην ξεχάσει -και αυτή τη φορά- τους υγειονομικούς κατά την αυριανή ομιλία στα εγκαίνια τη ΔΕΘ.

Οι 20.000 ελλείψεις σε προσωπικό, η έλλειψη Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), οι 400 κλειστές χειρουργικές αίθουσες από τις 1000 που διαθέτουν τα ελληνικά δημόσια νοσοκομεία, η υποχρηματοδότηση, οι ψηλότατες ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία που καταβάλλουν οι ασθενείς από την τσέπη τους αλλά και οι δραματικές ελλείψεις σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας Παίδων, είναι μόνο μερικά από τα διαχρονικά προβλήματα που φαίνεται ότι καμία κυβέρνηση δεν μπορεί ή δεν επιθυμεί να δώσει λύσεις.

Άλλωστε οι πρόσφατες στατιστικές έρευνες για την κατάσταση των υπηρεσιών υγείας στη χώρα μας από το υπουργείο Υγείας και της Eurostat αναδεικνύουν τα υφιστάμενα σοβαρά προβλήματα στο χώρο της Δημόσιας Υγείας.

Αναλυτικά, ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση τα πρώτα στοιχεία από την αξιολόγηση των υπηρεσιών υγείας που έλαβαν νοσηλευόμενοι ασθενείς μετά το εξιτήριο.

Το δείγμα ήταν από 93 Νοσοκομεία και από ασθενείς μετά τη νοσηλεία, που σε μεγάλο ποσοστό έχουν προτεραιότητα εξέτασης στα επείγοντα των εφημερευόντων νοσοκομείων κατά τη διαλογή.

Από την εν λόγω αξιολόγηση είναι εμφανή τα προβλήματα στην Πρωτοβάθμια Περίθαλψη Προσωπικού – Οικογενειακού γιατρού καθότι τα μεγάλα νοσοκομεία του κέντρου και της περιφέρειας τα επισκέπτονται στις εφημερίες εκατοντάδες ασθενείς και εισάγονται τελικά λιγότεροι του 20%.

«Επικουρικά μέτρα που λαμβάνονται όπως το βραχιολάκι, οι προσλήψεις τραυματιοφορέων μέσω ΔΥΠΑ, η ανακαίνιση των ΤΕΠ, βοηθάνε αλλά δεν επιλύουν όμως το πρόβλημα», αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ.

Από την δημοσιευμένη αξιολόγηση των ασθενών προκύπτει για άλλη μια φορά η υπερπροσπάθεια του εναπομείναντες λιγοστού προσωπικού να παρέχει ασφαλείς υπηρεσίες.

Από τη στατιστική έρευνα της Eurostat προκύπτει άλλη μια αρνητική πρωτιά της χώρας μας για τις υγειονομικές μας υπηρεσίες καθότι το 21,9% των πολιτών απαντά ότι δεν είχε πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες λόγω οικονομικών δυσκολιών, λιστών αναμονής, απόσταση από τους παρόχους. Το αντίστοιχο ποσοστό στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 3,6%. Το δείγμα αυτό αφορά το σύνολο των πολιτών που αναζητούν υπηρεσίες υγείας.

«Το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, βρίσκεται στο όριο των αντοχών του. Εμείς δεν καταστροφολογούμε γιατί έτσι συκοφαντούμε τη δική μας υπερπροσπάθεια που με εξαντλητικά ωράρια προσπαθούμε να προσφέρουμε ασφαλείς υπηρεσίες. Ωστόσο με συνεχείς μετακινήσεις προσωπικού η κυβέρνηση επιχειρεί να μπαλώνει τα κενά. Η εργασιακή εξάντληση, επιτείνει όμως το κύμα μαζικής φυγής».

Χαμηλή η χρηματοδότηση για το ΕΣΥ

Γενεσιουργός αιτία που προκαλεί τις χρόνιες παθογένειες είναι οι Δημόσιες Δαπάνες Υγείας που βρίσκονται στο 5,5% του ΑΕΠ.

«Ο μέσος όρος των δαπανών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 7,5%. Με τέτοιο ύψος δαπανών καθημερινά υποβαθμίζεται η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, η πρόσβαση δεν είναι ισότιμη και οι πολίτες καλούνται να βάζουν όλο και πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη, προκειμένου να αγοράζουν υπηρεσίες από το Δημόσιο ή Ιδιωτικό τομέα».

Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που έχουμε το πιο ιδιωτικοποιημένο σύστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τις ιδιωτικές δαπάνες να αγγίζουν το 40% των συνολικών δαπανών.

«Με τα μέτρα που λαμβάνει η Κυβέρνηση, ο Δημόσιος τομέας συνεχώς χάνει μερίδιο στην αγορά και τείνει να καταντήσει συμπληρωματικός του ιδιωτικού τομέα».

Με Νομοθετήματα της Κυβέρνησης καταργήθηκε η θεμελιώδη αρχή σύστασης του Εθνικού Συστήματος Υγείας που είναι η πλήρης και αποκλειστική απασχόληση των γιατρών, δίνοντας το δικαίωμα να ασκούν ιδιωτικό έργο με αποτέλεσμα να αυξηθούν οι ανισότητες στη πρόσβαση και οι πελατειακές σχέσεις.

Πηγή: Pixabay

Ελλείψεις και κλειστές χειρουργικές αίθουσες

Τα Νοσοκομεία λόγω των σοβαρών ελλείψεων Αναισθησιολόγων και κυρίως Νοσηλευτικού Προσωπικού, έχουν ανενεργές το 40% των αναπτυγμένων συνολικά χειρουργικών αιθουσών.

Στις 1.000 χειρουργικές αίθουσες που είναι ανεπτυγμένες δεν λειτουργούν οι 400. Εάν λειτουργούσε το σύνολο των χειρουργικών αιθουσών θα είχαμε τελειώσει με τις λίστες αναμονής σε μικρό χρονικό διάστημα.

Δυσχερείς είναι η διαχείριση των παθολογικών περιστατικών στα Νοσοκομεία. Τα διαθέσιμα κρεβάτια δεν επαρκούν στα μεγάλα Νοσοκομεία της Αττικής και της Περιφέρειας και έτσι νοσηλεύονται ασθενείς σε ράντζα σε φορεία στα επείγοντα επί ημέρες.

«Έχουμε ανεπτυγμένες 3,15 νοσοκομειακές κλίνες ανά 1000 κατοίκους την ώρα που ο μέσος όρος στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 5,3 κλίνες ανά 1000 κατοίκους. Επίσης είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης σε θανάτους και προσβολές από ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις. Περίπου το 12% των νοσηλευόμενων ασθενών προσβάλλονται από ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις με πάνω από 3.000 θανάτους το χρόνο».

Προσλήψεις – αποχωρήσεις

Το ισοζύγιο προσλήψεων-αποχωρήσεων είναι αρνητικό παρά τις χιλιάδες θέσεις που εξαγγέλλονται από την Κυβέρνηση. «Από το τέλος της πανδημίας έως σήμερα έχουμε 3.000 λιγότερο προσωπικό στο ΕΣΥ παρότι ολοκληρώθηκε η προκήρυξη 7Κ. Πάνω από 2.000 Επικουρικοί, συμβασιούχοι συμμετείχαν και προσελήφθησαν ως μόνιμοι στο διαγωνισμό 7Κ. Ωστόσο έχουμε λοιπόν με κάθε νέα προκήρυξη μόνιμου προσωπικού ανακύκλωση του ίδιου προσωπικού με σαφή μείωση των συμβασιούχων εργαζομένων», αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ.

Στις 90.000 οργανικές θέσεις στα Νοσοκομεία υπηρετούν 45.000 μόνιμοι και 25.000 συμβασιούχοι, ενώ υπάρχουν 20.000 κενά.

Με βάση τα στοιχεία του ανθρώπινου δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών οι μόνιμοι υπάλληλοι του Υπουργείου Υγείας από:

Την 1.1.2023 έως τέλη Μαΐου2025 μειώθηκαν κατά 1.589.

μειώθηκαν κατά Την 1.1.2023 υπηρετούσαν 72.986 μόνιμοι υπάλληλοι στο Υπουργείο Υγείας και τέλος Μαΐου 2025 υπηρετούσαν 71.397.

ΜΕΘ

Με βάση τα διεθνή στάνταρ θα έπρεπε να λειτουργούν 3.500 Κλίνες ΜΕΘ στη χώρα μας.

Από 450 που υπήρχαν πριν την πανδημία, αυξήθηκαν σε 1.200 στη διάρκεια της πανδημίας. Τώρα μία-μία κλείνει λόγω ελλείψεων Εντατικολόγων και κυρίως Νοσηλευτικού Προσωπικού με αποτέλεσμα να λειτουργούν μόνο 850.

Μείζων πρόβλημα η έλλειψη Κλινών ΜΕΘ Παίδων στην Περιφέρεια. Σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα υπάρχουν 8 Κλίνες στο Νοσοκομείο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης. Αττική, Λάρισα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, είναι οι πόλεις που τα Νοσοκομεία διαθέτουν ΜΕΘ Παίδων.

Οι μισθοί

Οι μισθοί μας είναι ίσοι ή και μικρότεροι από το 2011. Αναλυτικά:

Ο μισθός νεοδιόριστου Νοσηλευτή Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, είναι 836 ευρώ και το έτος 2011 ήταν 803 ευρώ.

Ο Βοηθός Νοσηλευτή ΔΕ ο μισθός νεοδιόριστου τώρα είναι 736 ευρώ και το έτος 2011 ήταν 757 ευρώ.

Ο τραυματιοφορέα ΥΕ ο μισθός νεοδιόριστου τώρα είναι 684 ευρώ, το έτος 2011 ήταν 677 ευρώ .

τραυματιοφορέα ΥΕ ο μισθός νεοδιόριστου τώρα είναι .

Ο Επιμελητής Β Ιατρός, ο μισθός νεοδιόριστου τώρα είναι 1216 ευρώ και το έτος 2011 ήταν 1264 ευρώ.

Αναμένουμε στα εγκαίνια της ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός να μην περιφρονήσει ξανά το Νοσηλευτικό Προσωπικό όπως έκανε πέρυσι και να εξαγγείλει γενναίες αυξήσεις, γιατί διαφορετικά τα Νοσοκομεία θα αδειάσουν.

Ο Πρωθυπουργός στα εγκαίνια της ΔΕΘ οφείλει να θυμηθεί τις δεσμεύσεις του και να εξαγγείλει την ένταξή μας στα ΒΑΕ.

ΠΦΥ

Στην Πρωτοβάθμια Περίθαλψη το 2022 είχαμε 6.000 ιατρούς, 5.500 νοσηλευτικό, 5.000 λοιπό προσωπικό. Σύνολο 16.500. Τώρα έχουμε 5.500 ιατρούς, 5.300 νοσηλευτικό και 4.500 λοιπό προσωπικό. Σύνολο 15.300. 1.200 λιγότερο προσωπικό.

Στα 311 Κέντρα Υγείας το έτος 2022 είχαμε 3.700 γιατρούς, 5.200 νοσηλευτές και 3.400 λοιπό προσωπικό. Σύνολο 12.300. Τώρα έχουμε 3.400 ιατρούς, 5.000 νοσηλευτικό και 3.400 λοιπό προσωπικό. Σύνολο 11.800, δηλαδή 500 λιγότεροι.

Στις Μονάδες Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης υπάρχουν διαθέσιμα 4.000 ιατρικά μηχανήματα και λειτουργούν 2.000. τα υπόλοιπα είναι κλειστά λόγω έλλειψης προσωπικού.

φωτογραφία αρχείου

Το ΕΚΑΒ

Το ΕΚΑΒ αντιμετωπίζει σοβαρές επιχειρησιακές δυσχέρειες. Σε μεγάλα νησιά επιχειρεί ένα ασθενοφόρο τη βάρδια σε πολλές περιπτώσεις με μεγάλη επικινδυνότητα.

Οι δευτερογενής διακομιδές εκχωρήθηκαν σε ιδιώτες. Πολλά Νοσοκομεία προχώρησαν στη σύναψη συμβάσεων με ιδιωτικές εταιρείες ασθενοφόρων έναντι αδράς αμοιβής και κρυφές χρεώσεις για τους ασθενείς.

Η εσωτερική μετανάστευση των ασθενών στα νοσοκομεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης

Το 50% των ασθενών που εισάγονται στα Νοσοκομεία της Αττικής είναι από την Περιφέρεια, το ίδιο συμβαίνει και στα μεγάλα Νοσοκομεία της Περιφέρειας που το 50% των εισαγωγών είναι από άλλους Νομούς.

Αυτό δείχνει ότι πολλά Νοσοκομεία της Περιφέρειας μικρομεσαία έχουν απωλέσει το δευτεροβάθμιο χαρακτήρα λόγω σοβαρών ελλείψεων προσωπικού και δεν μπορούν να συγκρατήσουν τους ασθενείς.

Η ΠΟΕΔΗΝ ζητάει, μεταξύ άλλων, προσλήψεις μονίμου προσωπικού, ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά και αυξήσεις στους μισθούς. Επίσης ζητάει από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να μην ξεχάσει τους υγειονομικους…

