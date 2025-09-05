ΕΜΑ: Προσοχή στα φάρμακα-μαϊμού που υπόσχονται απώλεια βάρους – Πως να αναγνωρίζετε τα παράνομα GLP-1

Ο EMA και οι επικεφαλής των οργανισμών φαρμάκων (HMA) προειδοποιούν το κοινό για την αυξανόμενη απειλή της διαδικτυακής διαφήμισης και πώλησης παράνομων φαρμάκων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

Τους τελευταίους μήνες έχει παρατηρηθεί απότομη αύξηση στον αριθμό των παράνομων φαρμάκων που διατίθενται στην αγορά ως αγωνιστές του υποδοχέα GLP-1, όπως η σεμαγλουτίδη, η λιραγλουτίδη και η τιρζεπατίδη για την απώλεια βάρους και τον διαβήτη.

Αυτά τα προϊόντα, που συχνά πωλούνται μέσω κακόβουλων ιστότοπων και προωθούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν είναι εγκεκριμένα και δεν πληρούν τα απαραίτητα πρότυπα ποιότητας, ασφάλειας και αποτελεσματικότητας.

Τέτοια παράνομα προϊόντα ενέχουν σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Ενδέχεται να μην περιέχουν καθόλου την ισχυριζόμενη δραστική ουσία και ενδέχεται να περιέχουν επιβλαβή επίπεδα άλλων ουσιών.

Συνεπώς, τα άτομα που χρησιμοποιούν αυτά τα προϊόντα διατρέχουν πολύ υψηλό κίνδυνο αποτυχίας της θεραπείας, απροσδόκητων και σοβαρών προβλημάτων υγείας και επικίνδυνων αλληλεπιδράσεων με άλλα φάρμακα.

Οι αρχές έχουν εντοπίσει εκατοντάδες ψεύτικα προφίλ, διαφημίσεις και καταχωρίσεις ηλεκτρονικού εμπορίου στο Facebook, πολλά από τα οποία φιλοξενούνται εκτός ΕΕ.

Μάλιστα ορισμένοι δόλιοι ιστότοποι και διαφημίσεις κοινωνικών μέσων κάνουν κακή χρήση επίσημων λογότυπων και χρησιμοποιούν ψευδείς εγκρίσεις για να παραπλανήσουν τους καταναλωτές. Οι παράνομοι προμηθευτές παρακολουθούνται ενεργά από τις εθνικές αρχές.

Οι ενέργειες επιβολής του νόμου περιλαμβάνουν την εντολή απόσυρσης προϊόντων, τον αποκλεισμό ιστότοπων και τη διασυνοριακή συνεργασία με τους υπαλλήλους επιβολής του νόμου και άλλους διεθνείς εταίρους.

Οι αγωνιστές του υποδοχέα GLP-1 είναι συνταγογραφούμενα φάρμακα για σοβαρές παθήσεις όπως ο διαβήτης και η παχυσαρκία.

Θα πρέπει να λαμβάνονται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Οι ασθενείς που πιστεύουν ότι θα μπορούσαν να ωφεληθούν από τη θεραπεία με αγωνιστές του υποδοχέα GLP-1 θα πρέπει να συμβουλευτούν έναν γιατρό και δεν πρέπει να τους αγοράζουν χωρίς συνταγή ή από άλλες πηγές εκτός από νόμιμους εμπόρους λιανικής. Προμήθεια φαρμάκων από νόμιμους προμηθευτές στην ΕΕ

Η διαδικτυακή πώληση φαρμάκων που χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή δεν επιτρέπεται σε όλα τα κράτη μέλη.

Για να βοηθήσει το κοινό να αναγνωρίζει τους νόμιμους ηλεκτρονικούς εμπόρους λιανικής πώλησης φαρμάκων, η ΕΕ εισήγαγε ένα κοινό λογότυπο το οποίο εμφανίζεται στους ιστότοπους όλων των εγγεγραμμένων ηλεκτρονικών φαρμακείων και λιανοπωλητών.

Κάνοντας κλικ στο λογότυπο, οι αγοραστές μεταφέρονται σε ένα εθνικό μητρώο εξουσιοδοτημένων λιανοπωλητών. Εάν ένας ιστότοπος δεν διαθέτει αυτό το λογότυπο ή δεν είναι καταχωρημένος σε εθνικό μητρώο, ο ιστότοπος είναι δόλιος και λειτουργεί παράνομα.

Η εθνική σημαία και το κείμενο αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του λογότυπου. Επιτρέπεται η προβολή μόνο εθνικών σημαιών κράτους μέλους της ΕΕ, καθώς και σημαιών της Νορβηγίας, της Ισλανδίας και του Λιχτενστάιν.

Προειδοποιητικά σημάδια ότι ένα φάρμακο μπορεί να είναι παράνομο

Ένα προϊόν είναι πιθανό να είναι παράνομο εάν: διαφημίζεται ως «εγκεκριμένο» από εθνική αρχή ή φέρει επίσημα λογότυπα εθνικής αρχής ή EMA· πωλείται μέσω ανεπίσημων ιστότοπων ή πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης· ισχυρίζεται ότι είναι ανώτερο από τις εγκεκριμένες θεραπείες χωρίς επιστημονικά στοιχεία· δεν διατίθεται μέσω αδειοδοτημένων φαρμακείων ή παρόχων υγειονομικής περίθαλψης·

Ο ιστότοπος που το προσφέρει δεν φέρει το κοινό λογότυπο της ΕΕ ή δεν είναι καταχωρισμένος σε εθνικό μητρώο. Σημαντικές πληροφορίες για τους ασθενείς και τις οικογένειές τους

Παράνομα φάρμακα προωθούνται στο διαδίκτυο σε ολόκληρη την ΕΕ σε δόλιες ιστοσελίδες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συχνά χρησιμοποιώντας ψευδείς ισχυρισμούς και ψεύτικες εγκρίσεις.

Ενδέχεται να μην περιέχουν καθόλου την ισχυριζόμενη δραστική ουσία και ενδέχεται να περιέχουν επιβλαβή επίπεδα άλλων ουσιών.

Τα παράνομα φάρμακα ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία, όπως η αποτυχία της θεραπείας, οι απρόβλεπτες και σοβαρές παρενέργειες και οι επικίνδυνες αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα.

Οι νόμιμοι διαδικτυακοί λιανοπωλητές φαρμάκων είναι καταχωρημένοι σε μητρώα των εθνικών αρχών . Ο EMA και οι εθνικές αρχές δεν υποστηρίζουν ούτε προωθούν συγκεκριμένα προϊόντα ή μάρκες. Οποιοσδήποτε ισχυρισμός που υποδηλώνει το αντίθετο είναι ψευδής.

Εάν σας προσφέρεται κάποιο φάρμακο στο διαδίκτυο, ειδικά ένα φάρμακο που ισχυρίζεται ότι έχει εγκριθεί από εθνική αρχή, συμβουλευτείτε επίσημες πηγές όπως ο EMA ή η εθνική αρμόδια αρχή σας .

Η διαδικτυακή πώληση φαρμάκων που χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή δεν επιτρέπεται σε όλα τα κράτη μέλη. Να προμηθεύεστε πάντα τα φάρμακα που χορηγούνται με ιατρική συνταγή μέσω ειδικευμένου επαγγελματία υγείας και αδειοδοτημένου φαρμακείου.

