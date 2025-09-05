search
05.09.2025
ΥΓΕΙΑ

Ρίτα Μελά ΡΙΤΑ ΜΕΛΑ

05.09.2025 13:57

Η ΟΕΝΓΕ για τα επεισόδια στο νοσοκομείο της Δράμας: «Οι εργαζόμενοι δεν τρομοκρατούνται, δεν φιμώνονται, δεν εκβιάζονται»

05.09.2025 13:57
giatros_2902_1460-820_new
credit: pixabay

Οι νοσοκομειακοί γιατροί χαιρετίζουν την αγωνιστική συγκέντρωση των νοσοκομειακών γιατρών, των υγειονομικών του νοσοκομείου Δράμας καθώς και των κατοίκων όπως και των συλλογικών φορέων της περιοχής, «που επιμένουν να υπερασπίζονται το δημόσιο σύστημα υγείας και παλεύουν ενάντια στην εμπορευματοποίηση – ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ» όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους.

Αυτή είναι η θέση της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) για τα χθεσινά επεισόδια στο νοσοκομείο Δράμας, που ανάγκασαν τον υπουργό Υγείας να ακυρώσει την επίσκεψή του.

Η ΟΕΝΓΕ σε σημερινή ανακοίνωσή της καταγγέλλει «την απαράδεκτη και προκλητική στάση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη», όπως τη χαρακτηρίζει, «ο οποίος επιχείρησε να παρουσιάσει τους εργαζόμενους ως τραμπούκους και βίαιους οι οποίοι απείλησαν τη σωματική του ακεραιότητα και τη ζωή του και για αυτό ακύρωσε την προγραμματισμένη του επίσκεψη».

Η ομοσπονδία επισημαίνει ακόμη την απρόκλητη επίθεση των δυνάμεων καταστολής σε βάρος των διαδηλωτών, εργαζομένων και ασθενών.

«Η αλήθεια είναι ότι ο υπουργός ήρθε αντιμέτωπος με τη δίκαιη διαμαρτυρία εργαζομένων και κατοίκων που δεν αντέχουν άλλο να βλέπουν το νοσοκομείο της περιοχής να ρημάζει από τις τεράστιες ελλείψεις προσωπικού και υποδομών. Οι γιατροί, οι νοσηλευτές και το σωματείο τους διεκδίκησαν δημόσια και μαχητικά το αυτονόητο: να μπορούν να προσφέρουν υγεία με αξιοπρέπεια και ασφάλεια στους ασθενείς», αναφέρει η ΟΕΝΓΕ και συνεχίζει:

«Αντί να δώσει απαντήσεις για την εγκληματική πολιτική της κυβέρνησης, που αφήνει τα νοσοκομεία υποστελεχωμένα, διαλυμένα και έρμαια της εμπορευματοποίησης, ο Υπουργός κατέφυγε σε συκοφαντίες και ψεύδη».

Η ομοσπονδία συγκεκριμένα καταγγέλλει:

  1. Την παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων στο νοσοκομείο, που στόχο είχαν να τρομοκρατήσουν και να καταστείλουν τη φωνή των εργαζομένων. «Αλήθεια, πώς εξηγείται η παρουσία δυνάμεων της ΟΠΚΕ ενάντια στους συγκεντρωμένους πολίτες της Δράμας; Ποια “εγκληματικότητα” θέλησαν να καταστείλουν;»
  2. Την προσπάθεια φίμωσης και σπίλωσης των υγειονομικών που δίνουν καθημερινά μάχη για να κρατήσουν όρθιο το ΕΣΥ.
  3. Την κυβερνητική πολιτική που θυσιάζει την υγεία του λαού στον βωμό του κόστους και των «δημοσιονομικών αντοχών».

«Δηλώνουμε ξεκάθαρα: Οι εργαζόμενοι δεν τρομοκρατούνται, δεν φιμώνονται, δεν εκβιάζονται. Η λάσπη επιστρέφεται σε αυτούς που την εξαπέλυσαν», τονίζουν και καλούν όλους τους υγειονομικούς να συμμετέχουν στις συγκεντρώσεις στη ΔΕΘ που έχουν προγραμματιστεί για αύριο  Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου.

