Αισθητική Οδοντιατρική: Με ποιους τρόπους αναβαθμίζει το χαμόγελό μας; – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε και να προσέχουμε

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το χαμόγελο αποτελεί έναν από τους πιο δυνατούς τρόπους έκφρασης. Ένα φωτεινό και υγιές χαμόγελο προσφέρει αυτοπεποίθηση, βελτιώνει τη συνολική εμφάνιση και λειτουργεί ως μέσο επικοινωνίας χωρίς λόγια.
«Η αισθητική οδοντιατρική προσφέρει σύγχρονες και ασφαλείς λύσεις για τη βελτίωση του σχήματος, του χρώματος και της διάταξης των δοντιών», επισημαίνει η Χειρουργός Οδοντίατρος Μαρία Τσαούτου-Κωστομοίρη προσθέτοντας ότι δύο από τις πιο δημοφιλείς θεραπείες είναι:
Η πιο απλή, γρήγορη και ανώδυνη αισθητική παρέμβαση για λευκότερο χαμόγελο.
Πότε τη χρειαζόμαστε:
Τύποι λεύκανσης:
Χαρακτηριστικά:
Κατάλληλες όταν τα αισθητικά ζητήματα δεν περιορίζονται μόνο στο χρώμα, αλλά και σε:
Τύποι Όψεων:
Όψεις Ρητίνης
Όψεις Πορσελάνης
Σημαντικό να γνωρίζετε:
«Ο πρωταρχικός στόχος κάθε παρέμβασης δεν είναι μόνο το όμορφο χαμόγελο, αλλά η διατήρηση ή η βελτίωση της στοματικής υγείας του ασθενούς. Γι’ αυτό και η σωστή επιλογή του εξειδικευμένου οδοντιάτρου, που διαθέτει εμπειρία και γνώση στον τομέα της αισθητικής, αποτελεί ίσως την πιο σημαντική απόφαση σε αυτή τη διαδρομή», καταλήγει η κ. Τσαούτου-Κωστομοίρη.
Διαβάστε επίσης:
Η «ακτινογραφία» με τα σοβαρά προβλήματα στο ΕΣΥ – Τι ζητούν οι υγειονομικοί από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ
ΕΜΑ: Προσοχή στα φάρμακα-μαϊμού που υπόσχονται απώλεια βάρους – Πως να αναγνωρίζετε τα παράνομα GLP-1
Ινδοί γιατροί αφαίρεσαν παρασιτικά έμβρυα από το στομάχι μωρού
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.