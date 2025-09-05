search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.09.2025 14:15
ΥΓΕΙΑ

05.09.2025 12:28

Αισθητική Οδοντιατρική: Με ποιους τρόπους αναβαθμίζει το χαμόγελό μας; – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε και να προσέχουμε

05.09.2025 12:28
Το χαμόγελο αποτελεί έναν από τους πιο δυνατούς τρόπους έκφρασης. Ένα φωτεινό και υγιές χαμόγελο προσφέρει αυτοπεποίθηση, βελτιώνει τη συνολική εμφάνιση και λειτουργεί ως μέσο επικοινωνίας χωρίς λόγια.

«Η αισθητική οδοντιατρική προσφέρει σύγχρονες και ασφαλείς λύσεις για τη βελτίωση του σχήματος, του χρώματος και της διάταξης των δοντιών», επισημαίνει η Χειρουργός Οδοντίατρος Μαρία  Τσαούτου-Κωστομοίρη προσθέτοντας ότι δύο από τις πιο δημοφιλείς θεραπείες είναι:

  • Η λεύκανση
  • Οι όψεις (ρητίνης ή πορσελάνης)

1. Λεύκανση Δοντιών

Η πιο απλή, γρήγορη και ανώδυνη αισθητική παρέμβαση για λευκότερο χαμόγελο.

Πότε τη χρειαζόμαστε:

  • Κίτρινα ή θαμπά δόντια από:
    • Καφέ, τσάι, κόκκινο κρασί
    • Κάπνισμα
    • Ηλικιακές αλλαγές

Τύποι λεύκανσης:

  • Στο οδοντιατρείο
    • Εφαρμογή ειδικού λευκαντικού gel
    • Ενεργοποίηση με LED ή laser
  • Στο σπίτι
    • Εξατομικευμένοι νάρθηκες
    • Χρήση λευκαντικού gel υπό την καθοδήγηση του οδοντιάτρου
    • Διάρκεια: 10–14 νύχτες

Χαρακτηριστικά:

  • Απολύτως ασφαλής όταν γίνεται με την επίβλεψη του οδοντιάτρου
  • Αποτελέσματα που διαρκούν από μήνες έως και 2 χρόνια (ανάλογα με τις συνήθειες).

2. Όψεις: Λύση για πιο Ολοκληρωμένη Αισθητική Αποκατάσταση

Κατάλληλες όταν τα αισθητικά ζητήματα δεν περιορίζονται μόνο στο χρώμα, αλλά και σε:

  • Σχήμα δοντιών
  • Μικρά κενά
  • Φθορές
  • Ευθυγράμμιση

Τύποι Όψεων:

Όψεις Ρητίνης

  • Κατασκευάζονται άμεσα στο ιατρείο, σε μία συνεδρία
  • Χρησιμοποιείται ρητίνη υψηλής αισθητικής
  • Διαμορφώνονται, χρωματίζονται και γυαλίζονται επιτόπου από τον οδοντίατρο
  • Ελάχιστα επεμβατική τεχνική – στις περισσότερες περιπτώσεις δεν απαιτείται σημαντική αφαίρεση οδοντικής ουσίας και συχνά διατηρείται ανέπαφη η φυσική αδαμαντίνη.
  • Ιδανική λύση για όσους επιθυμούν άμεσο αποτέλεσμα και διατήρηση της φυσικής δομής των δοντιών.

Όψεις Πορσελάνης

  • Κατασκευάζονται σε οδοντοτεχνικό εργαστήριο
  • Απαιτούν:
    • Αποτυπώματα
    • Παρέμβαση τεχνίτη, γεγονός που αυξάνει το χρόνο και το κόστος
  • Αφαίρεση της οδοντικής ουσίας από την επιφάνεια των δοντιών που απαιτείται  για σωστή συγκόλληση και συντήρηση του αποτελέσματος

Σημαντικό να γνωρίζετε:

  • Η διαφορά στο τελικό αισθητικό αποτέλεσμα μεταξύ όψεων ρητίνης και πορσελάνης εξαρτάται αποκλειστικά από:
    • Τη δεξιοτεχνία του οδοντιάτρου
    • Την κλινική του εμπειρία
  • Με τα σύγχρονα υλικά άριστης ποιότητας, το τελικό αισθητικό αποτέλεσμα μπορεί να είναι πανομοιότυπο για τον ασθενή, ανεξαρτήτως του είδους των όψεων.

Τι Πρέπει να Προσέξετε

  • Κάθε αισθητική παρέμβαση πρέπει να:
    • Σέβεται τη φυσική ανατομία των δοντιών
    • Είναι βιολογικά ασφαλής
    • Παρέχει λειτουργική και αισθητική ισορροπία

«Ο πρωταρχικός στόχος κάθε παρέμβασης δεν είναι μόνο το όμορφο χαμόγελο, αλλά η διατήρηση ή η βελτίωση της στοματικής υγείας του ασθενούς. Γι’ αυτό και η σωστή επιλογή του εξειδικευμένου οδοντιάτρου, που διαθέτει εμπειρία και γνώση στον τομέα της αισθητικής, αποτελεί ίσως την πιο σημαντική απόφαση σε αυτή τη διαδρομή», καταλήγει η κ. Τσαούτου-Κωστομοίρη.

