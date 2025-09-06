Μούχλα, νύχια και περιττώματα ζώων: Στοιχεία σοκ από αναλύσεις στο Χημείο του Κράτους για τα παράνομα καπνικά προϊόντα

Στοιχεία που προκαλούν σοκ αποκαλύπτουν αναλύσει του Γενικού Χημείου του Κράτους σε παράνομα καπνικά προϊόντα.

Σύμφωνα με τον διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή σε ομιλία του στη ΔΕΘ, σε εκδήλωση της εταιρείας «Παπαστράτος», ανέφερε πως πέρα από το οικονομικό κόστος στις εταιρείες, αυτά που εντόπισε το Χημείο, είναι αποκρουστικά.

«Το παράνομο τσιγάρο, πέρα από την απώλεια εσόδων, είναι πολλαπλασίως καταστροφικό για τη δημόσια υγεία. Αυτά που βρήκαμε από τις αναλύσεις είναι σοκαριστικά. Περιττώματα ποντικών, νύχια, μούχλα. Αυτά τα προϊόντα είναι πραγματική καταστροφή. Να έχουμε στο μυαλό μας ότι όσοι επιδιώκουν ή σκέφτονται να αποκτήσουν παράνομα τσιγάρα χρηματοδοτούν οργανωμένα δίκτυα εγκληματικότητας σε όλο τον κόσμο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παραδέχτηκε πως η κρίση ήταν αυτή που έστρεψε αρκετούς καπνιστές στα παράνομα προϊόντα καπνού. «Τα πράγματα δείχνουν πως έχουν αλλάξει. Καταγράφεται πολύ μεγάλη μείωση της κατανάλωσης των παράνομων καπνικών στην Ελλάδα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση» είπε.

Από το παράνομο εμπόριο καπνικών οι απώλειες σε πανευρωπαϊκό επίπεδο φτάνουν τα 14 δις ευρώ κατά τον υφυπουργό Οικονομικών, Γιώργο Κώτσηρα.

Ο αντιπρόεδρος της εταιρείας «Παπαστράτος», Ιάκωβος Καργαρώτος, υπογράμμισε πως «η μείωση του λαθρεμπορίου στην Ελλάδα το 2024 ήταν σημαντική και από το 24% μειώθηκε στο 17% κόντρα στην πανευρωπαϊκή τάση που είναι αυξητική.

«Να θυμίσω ότι το λαθρεμπόριο στην Ελλάδα μέχρι το 2010 ήταν περίπου 3%, με τις αλλεπάλληλες αυξήσεις φόρου ανέβηκε στο 20% και προσπαθούμε πλέον, με τις αρχές, να μειωθεί. Η σταθερότητα της φορολογίας είναι βασικός παράγοντας», είπε ο κ.Καργαρώτος.

Διαβάστε επίσης:

Το πακέτο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: Αντίστροφη μέτρηση για τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού – Άμεσες παροχές και μόνιμες φοροελαφρύνσεις

ΕΤΑΔ: Στην κορυφή της ατζέντας τα Ξενία, έρχονται διαγωνισμοί σε Καβάλα και Κρήτη

Kids Wallet: Στις 14.806 οι αποβολές μαθητών πέρυσι για χρήση κινητού στο σχολείο