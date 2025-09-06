search
ΣΑΒΒΑΤΟ 06.09.2025 20:18
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.09.2025 18:44

Μούχλα, νύχια και περιττώματα ζώων: Στοιχεία σοκ από αναλύσεις στο Χημείο του Κράτους για τα παράνομα καπνικά προϊόντα

06.09.2025 18:44
tsigaro-kapnisma-new

Στοιχεία που προκαλούν σοκ αποκαλύπτουν αναλύσει του Γενικού Χημείου του Κράτους σε παράνομα καπνικά προϊόντα.

Σύμφωνα με τον διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή σε ομιλία του στη ΔΕΘ, σε εκδήλωση της εταιρείας «Παπαστράτος», ανέφερε πως πέρα από το οικονομικό κόστος στις εταιρείες, αυτά που εντόπισε το Χημείο, είναι αποκρουστικά.

«Το παράνομο τσιγάρο, πέρα από την απώλεια εσόδων, είναι πολλαπλασίως καταστροφικό για τη δημόσια υγεία. Αυτά που βρήκαμε από τις αναλύσεις είναι σοκαριστικά. Περιττώματα ποντικών, νύχια, μούχλα. Αυτά τα προϊόντα είναι πραγματική καταστροφή. Να έχουμε στο μυαλό μας ότι όσοι επιδιώκουν ή σκέφτονται να αποκτήσουν παράνομα τσιγάρα χρηματοδοτούν οργανωμένα δίκτυα εγκληματικότητας σε όλο τον κόσμο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παραδέχτηκε πως η κρίση ήταν αυτή που έστρεψε αρκετούς καπνιστές στα παράνομα προϊόντα καπνού. «Τα πράγματα δείχνουν πως έχουν αλλάξει. Καταγράφεται πολύ μεγάλη μείωση της κατανάλωσης των παράνομων καπνικών στην Ελλάδα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση» είπε.

Από το παράνομο εμπόριο καπνικών οι απώλειες σε πανευρωπαϊκό επίπεδο φτάνουν τα 14 δις ευρώ κατά τον υφυπουργό Οικονομικών, Γιώργο Κώτσηρα.

Ο αντιπρόεδρος της εταιρείας «Παπαστράτος», Ιάκωβος Καργαρώτος, υπογράμμισε πως «η μείωση του λαθρεμπορίου στην Ελλάδα το 2024 ήταν σημαντική και από το 24% μειώθηκε στο 17% κόντρα στην πανευρωπαϊκή τάση που είναι αυξητική. 

«Να θυμίσω ότι το λαθρεμπόριο στην Ελλάδα μέχρι το 2010 ήταν περίπου 3%, με τις αλλεπάλληλες αυξήσεις φόρου ανέβηκε στο 20% και προσπαθούμε πλέον, με τις αρχές, να μειωθεί. Η σταθερότητα της φορολογίας είναι βασικός παράγοντας», είπε ο κ.Καργαρώτος. 

Διαβάστε επίσης:

Το πακέτο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: Αντίστροφη μέτρηση για τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού – Άμεσες παροχές και μόνιμες φοροελαφρύνσεις

ΕΤΑΔ: Στην κορυφή της ατζέντας τα Ξενία, έρχονται διαγωνισμοί σε Καβάλα και Κρήτη

Kids Wallet: Στις 14.806 οι αποβολές μαθητών πέρυσι για χρήση κινητού στο σχολείο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tempi-sygentrosi-syntagma
ΕΛΛΑΔΑ

Πλήθος κόσμου συρρέει στο Σύνταγμα στο κάλεσμα της Μαρίας Καρυστιανού – Σε εξέλιξη το νέο μεγαλειώδες συλλαλητήριο

dendias_deth
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Παρέλαση» από το περίπτερο του υπουργείου Άμυνας στη ΔΕΘ

famellos
ΕΛΛΑΔΑ

Φάμελλος: Με αγώνες διεκδικούμε μια Προοδευτική Ελλάδα (Video)

tsipras economist thessalonik- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Τσίπρας θα είχε – λογικά – έτοιμη κοινοβουλευτική ομάδα αμέσως με ένα νέο κόμμα

tebi_main
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα για «Δικαιοσύνη» – Στο Σύνταγμα μιλάει η Μαρία Καρυστιανού (Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
8bae6016d4e4f96bc52c66004803e5d2
MEDIA

Έρχεται στον ΑΝΤ1 το Καλημέρα Ελλάδα - Η επίσημη ανακοίνωση - Το νέο δίδυμο στη μετά Γιώργου Παπαδάκη εποχή

ursula aircraft
ΚΟΣΜΟΣ

Όπισθεν ολοταχώς η Βουλγαρία μετά τον ισχυρισμό ότι η Μόσχα μπλόκαρε το GPS του αεροπλάνου της φον ντερ Λάιεν

evaggelatos_stefanidou
LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου για Νίκο Ευαγγελάτο: Είναι η πρώτη φορά που μένουμε τελείως μόνοι μας από τη μέρα που γνωριστήκαμε

ktel-thessalonikis_1704_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης: Αποτροπιασμός από το έγγραφο για τα ρατσιστικά δρομολόγια - «Όχι εισιτήρια σε όσους μυρίζουν δυσάρεστα»

stefanidoueyaggelatos0509ndp
LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου: Ήταν πολύ δύσκολο να βρω μια ζώνη που να μην πέφτει πάνω στον Νίκο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 06.09.2025 20:18
tempi-sygentrosi-syntagma
ΕΛΛΑΔΑ

Πλήθος κόσμου συρρέει στο Σύνταγμα στο κάλεσμα της Μαρίας Καρυστιανού – Σε εξέλιξη το νέο μεγαλειώδες συλλαλητήριο

dendias_deth
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Παρέλαση» από το περίπτερο του υπουργείου Άμυνας στη ΔΕΘ

famellos
ΕΛΛΑΔΑ

Φάμελλος: Με αγώνες διεκδικούμε μια Προοδευτική Ελλάδα (Video)

1 / 3