ΕΤΑΔ: Στην κορυφή της ατζέντας τα Ξενία, έρχονται διαγωνισμοί σε Καβάλα και Κρήτη

Η αξιοποίηση των ιστορικών ξενοδοχείων Ξενία, αλλά και των ιαματικών πηγών με σκοπό την ανάδειξη του τουρισμού ευεξίας (wellness tourism), περνούν στην πρώτη γραμμή της στρατηγικής της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ).

Τις προτεραιότητες παρουσίασε σήμερα η διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας, Ηρώ Χατζηγεωργίου, από το βήμα των εκδηλώσεων που διοργανώνει το Υπερταμείο στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.

Σύμφωνα με την κα Χατζηγεωργίου, τα Ξενία της Δράμας και της Κοζάνης είναι τα πιο ώριμα για να προκηρυχθούν σε διαγωνισμό, ενώ έχει ήδη ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός για το Ξενία Ουρανούπολης. Στην κορυφή της ατζέντας ανεβαίνουν ακόμη η Ακτή Καλαμίτσας στην Καβάλα, που έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στην τοπική κοινωνία, καθώς και ένα μεγάλο ακίνητο στα Χανιά.

Παράλληλα, η επικεφαλής της ΕΤΑΔ υπογράμμισε τη σημασία του τουρισμού ευεξίας ως στρατηγικής επιλογής για την επόμενη περίοδο και την ανάγκη να δημιουργεί η εταιρεία νέους προορισμούς. «Διαθέτουμε πολύ μεγάλους ιαματικούς πόρους, τους οποίους μπορούμε να αξιοποιήσουμε για να δημιουργήσουμε έναν ισχυρό πόλο τουρισμού ευεξίας», σημείωσε. Ξεχώρισε την Ιαματική Πηγή Καϊάφα, που –όπως είπε– «θα μπορούσε να γίνει κάτι συγκλονιστικό», καθώς και τα Μέθανα.

Ως παράδειγμα καλής πρακτικής η κα Χατζηγεωργίου ανέφερε τον διαγωνισμό για την Ακτή Βουλιαγμένης, όπου υπήρξε διάλογος με την κοινωνία και συζητήσεις με πολλά επενδυτικά σχήματα. Η δεύτερη φάση ολοκληρώνεται στα τέλη Σεπτεμβρίου, με τον πλειοδότη να αναδεικνύεται μέχρι το τέλος του έτους.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο «Παλατάκι» της Θεσσαλονίκης. Όπως εξήγησε, ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση των μελετών και βρίσκεται στον αέρα η δεύτερη φάση των μελετών, ύψους 1,2 εκατ. ευρώ. Στη συνέχεια θα προκηρυχθεί το εργολαβικό τμήμα. «Η προσέγγιση ήταν μέσα από διάλογο με την κοινωνία και σε σύνδεση με τον Δήμο Θεσσαλονίκης και τον Δήμο Καλαμαριάς. Θέλουμε να δούμε πώς θα αναβιώσει η ακτοπλοϊκή διασύνδεση, ώστε να δημιουργηθεί ένα μνημείο ανοιχτό στο κοινό, με τη Βουλή των Ελλήνων να έχει τον ρόλο εγγυητή ενός βιώσιμου μοντέλου λειτουργίας», τόνισε.

Η επικεφαλής της ΕΤΑΔ υπενθύμισε ότι η εταιρεία διαχειρίζεται την ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου, κάτι κρίσιμο για την κατανόηση του ρόλου της. «Είμαστε Α.Ε. και το μεγαλύτερο στοιχείο που αλλάζει είναι η οργανωτική μας δομή και ο τρόπος με τον οποίο βλέπουμε την αξιοποίηση της περιουσίας», ανέφερε. Παράλληλα, τόνισε ότι η ΕΤΑΔ έχει διττό ρόλο, καθώς πέρα από το οικονομικό αποτέλεσμα, η αξιοποίηση των ακινήτων μπορεί να δημιουργήσει πολλαπλασιαστική αξία για την κοινωνία.

Αναφερόμενη στο μέγεθος του χαρτοφυλακίου, εξήγησε ότι δεν είναι εφικτό να αξιοποιηθούν όλα τα ακίνητα ταυτόχρονα. «Κάνουμε έναν μετασχηματισμό, ψηφιακό και οργανωτικό, ενώ στην επόμενη φάση θέλουμε να δούμε και νομοθετικές μεταρρυθμίσεις ώστε να παραχθεί αξία συνολικά», υπογράμμισε.

