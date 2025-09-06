Kids Wallet: Στις 14.806 οι αποβολές μαθητών πέρυσι για χρήση κινητού στο σχολείο

Ένα νούμερο που προκαλεί προβληματισμό παρουσίασε το υπουργείο Παιδείας γύρω από τις αποβολές στα σχολεία για χρήση κινητού τηλεφώνου.

Στη ΔΕΘ και στο περίπτερο του υπουργείου, παρουσιάστηκαν οι δράσεις γύρω από την εφαρμογή Kids Wallet για την αντιμετώπιση του εθισμού των ανηλίκων στο διαδίκτυο και με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας των παιδιών.

Σύμφωνα με την Σοφία Ζαχαράκη, από τον Σεπτέμβριο του 2024 έως τον Μάιο του 2025, 14.806 αποβολές δόθηκαν μόνο για χρήση κινητών στο σχολείο.

«Ζούμε ένα μεγάλο μέρος της ζωής μας στον ψηφιακό κόσμο και ειδικότερα τα παιδιά όπου αντλούν γνώση, διασκέδαση, επικοινωνία. Ταυτόχρονα όμως το διαδίκτυο δημιουργεί αποδεδειγμένα τεράστιους κινδύνους όπως τον εθισμό, τον εκφοβισμό ή την παραπληροφόρηση. Η κυβέρνηση μας έβαλε στη δημόσια συζήτηση και στο κέντρο των πολιτικών την ανάγκη συντεταγμένης προστασίας της ψυχικής ισορροπίας των παιδιών, μέσω της ευαισθητοποίησης, της σωστής εκπαίδευσης και της χρήσης των κατάλληλων εργαλείων», ανέφερε η κ. Ζαχαράκη, εξηγώντας ότι «για την ορθή χρήση του διαδικτύου και την αντιμετώπιση του εθισμού των ανηλίκων στο διαδίκτυο, εκπαιδεύουμε ταυτόχρονα μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς ενώ διαπιστώνουμε με ιδιαίτερη ικανοποίηση ότι η εφαρμογή του μέτρου για την απαγόρευση της χρήσης κινητού στα σχολεία απέδωσε».

Η κ. Ζαχαράκη εξέφρασε την ελπίδα ότι φέτος θα υπάρξει ακόμη μεγαλύτερη συμμόρφωση των μαθητών, ώστε να μην απαιτείται συχνά η επιβολή του μέτρου της αποβολής, παρατηρώντας πως «έστω κι αν ήταν μία μονόωρη αποβολή, σίγουρα είναι κάτι που έδωσε το στίγμα, ότι όταν είσαι στο σχολείο το κινητό μένει στην τσέπη, στον σάκο, στο σπίτι».

