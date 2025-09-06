search
ΣΑΒΒΑΤΟ 06.09.2025 20:16
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.09.2025 18:04

Kids Wallet: Στις 14.806 οι αποβολές μαθητών πέρυσι για χρήση κινητού στο σχολείο

06.09.2025 18:04
zaharaki-papastergiou

Ένα νούμερο που προκαλεί προβληματισμό παρουσίασε το υπουργείο Παιδείας γύρω από τις αποβολές στα σχολεία για χρήση κινητού τηλεφώνου.

Στη ΔΕΘ και στο περίπτερο του υπουργείου, παρουσιάστηκαν οι δράσεις γύρω από την εφαρμογή Kids Wallet για την αντιμετώπιση του εθισμού των ανηλίκων στο διαδίκτυο και με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας των παιδιών. 

Σύμφωνα με την Σοφία Ζαχαράκη, από τον Σεπτέμβριο του 2024 έως τον Μάιο του 2025, 14.806 αποβολές δόθηκαν μόνο για χρήση κινητών στο σχολείο.

«Ζούμε ένα μεγάλο μέρος της ζωής μας στον ψηφιακό κόσμο και ειδικότερα τα παιδιά όπου αντλούν γνώση, διασκέδαση, επικοινωνία. Ταυτόχρονα όμως το διαδίκτυο δημιουργεί αποδεδειγμένα τεράστιους κινδύνους όπως τον εθισμό, τον εκφοβισμό ή την παραπληροφόρηση. Η κυβέρνηση μας έβαλε στη δημόσια συζήτηση και στο κέντρο των πολιτικών την ανάγκη συντεταγμένης προστασίας της ψυχικής ισορροπίας των παιδιών, μέσω της ευαισθητοποίησης, της σωστής εκπαίδευσης και της χρήσης των κατάλληλων εργαλείων», ανέφερε η κ. Ζαχαράκη, εξηγώντας ότι «για την ορθή χρήση του διαδικτύου και την αντιμετώπιση του εθισμού των ανηλίκων στο διαδίκτυο, εκπαιδεύουμε ταυτόχρονα μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς ενώ διαπιστώνουμε με ιδιαίτερη ικανοποίηση ότι η εφαρμογή του μέτρου για την απαγόρευση της χρήσης κινητού στα σχολεία απέδωσε».

Η κ. Ζαχαράκη εξέφρασε την ελπίδα ότι φέτος θα υπάρξει ακόμη μεγαλύτερη συμμόρφωση των μαθητών, ώστε να μην απαιτείται συχνά η επιβολή του μέτρου της αποβολής, παρατηρώντας πως «έστω κι αν ήταν μία μονόωρη αποβολή, σίγουρα είναι κάτι που έδωσε το στίγμα, ότι όταν είσαι στο σχολείο το κινητό μένει στην τσέπη, στον σάκο, στο σπίτι». 

Διαβάστε επίσης:

Πλεύρης για Μεταναστευτικό: Το δόγμα είναι φυλακή ή επιστροφή – «Έτοιμος να υπηρετήσω την πιο σκληρή μεταναστευτική πολιτική»

ΔΕΘ 2025: Περιοδεία Μητσοτάκη στα εκθεσιακά περίπτερα – Τι είπε για το σχέδιο ανάπλασης (Photos/Videos)

Κωνσταντοπούλου για Τσίπρα: «Κάποιοι προσπαθούν να πλασάρουν έναν ανύπαρκτο πρώην πρωθυπουργό» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tempi-sygentrosi-syntagma
ΕΛΛΑΔΑ

Πλήθος κόσμου συρρέει στο Σύνταγμα στο κάλεσμα της Μαρίας Καρυστιανού – Σε εξέλιξη το νέο μεγαλειώδες συλλαλητήριο

dendias_deth
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Παρέλαση» από το περίπτερο του υπουργείου Άμυνας στη ΔΕΘ

famellos
ΕΛΛΑΔΑ

Φάμελλος: Με αγώνες διεκδικούμε μια Προοδευτική Ελλάδα (Video)

tsipras economist thessalonik- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Τσίπρας θα είχε – λογικά – έτοιμη κοινοβουλευτική ομάδα αμέσως με ένα νέο κόμμα

tebi_main
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα για «Δικαιοσύνη» – Στο Σύνταγμα μιλάει η Μαρία Καρυστιανού (Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
8bae6016d4e4f96bc52c66004803e5d2
MEDIA

Έρχεται στον ΑΝΤ1 το Καλημέρα Ελλάδα - Η επίσημη ανακοίνωση - Το νέο δίδυμο στη μετά Γιώργου Παπαδάκη εποχή

ursula aircraft
ΚΟΣΜΟΣ

Όπισθεν ολοταχώς η Βουλγαρία μετά τον ισχυρισμό ότι η Μόσχα μπλόκαρε το GPS του αεροπλάνου της φον ντερ Λάιεν

evaggelatos_stefanidou
LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου για Νίκο Ευαγγελάτο: Είναι η πρώτη φορά που μένουμε τελείως μόνοι μας από τη μέρα που γνωριστήκαμε

ktel-thessalonikis_1704_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης: Αποτροπιασμός από το έγγραφο για τα ρατσιστικά δρομολόγια - «Όχι εισιτήρια σε όσους μυρίζουν δυσάρεστα»

stefanidoueyaggelatos0509ndp
LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου: Ήταν πολύ δύσκολο να βρω μια ζώνη που να μην πέφτει πάνω στον Νίκο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 06.09.2025 20:15
tempi-sygentrosi-syntagma
ΕΛΛΑΔΑ

Πλήθος κόσμου συρρέει στο Σύνταγμα στο κάλεσμα της Μαρίας Καρυστιανού – Σε εξέλιξη το νέο μεγαλειώδες συλλαλητήριο

dendias_deth
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Παρέλαση» από το περίπτερο του υπουργείου Άμυνας στη ΔΕΘ

famellos
ΕΛΛΑΔΑ

Φάμελλος: Με αγώνες διεκδικούμε μια Προοδευτική Ελλάδα (Video)

1 / 3