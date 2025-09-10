search
10.09.2025 18:51

Δημήτρης Λυμπεριάδης: Καταδικάστηκε στο παρελθόν για φακελάκι ο γιατρός – Εκκρεμεί στο Εφετείο η υπόθεσή του

10.09.2025 18:51
Ippokrateio-fakelaki-lymperiadis (1)

Ποινικό παρελθόν για το ίδιο αδίκημα φαίνεται ότι έχει ο καρδιοχειρουργός Δημήτρης Λυμπεριάδης, καθώς καταδικάστηκε πρωτόδικα για παρόμοια υπόθεση για φακελάκι και περιμένει την εκδίκασή της από το Εφετείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος γιατρός έχει καταδικαστεί πρωτόδικα στο παρελθόν για φακελάκι σε ποινή φυλάκισης ενός έτους με αναστολή και εκκρεμεί η δίκη του σε δεύτερο βαθμό.

Υπενθυμίζεται πως ο Δημήτρης Λυμπεριάδης συνελήφθη την Τρίτη επ’ αυτοφώρω με προσημειωμένα χαρτονομίσματα, έπειτα από καταγγελία συζύγου ασθενούς ότι της ζήτησε «φακελάκι». Η δίκη του, αναβλήθηκε από το Αυτόφωρο δικαστήριο για την Παρασκευή (12/9). Το δικαστήριο ωστόσο του επέβαλε τον όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και αφέθηκε ελεύθερος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο γιατρός φέρεται να ζητούσε «φακελάκι» προκειμένου να προσέχει τους ασθενείς που είχαν χειρουργηθεί και τους επέβλεπε ο ίδιος, ενώ τα χρήματα που περιείχαν τα φακελάκια έφταναν μέχρι και τα 5.000 ευρώ. Η καταγγελία έγινε απευθείας στη διεύθυνση εσωτερικών υποθέσεων της Αστυνομίας, ενώ δεν υπήρχε κάποια καταγγελία για τον συγκεκριμένο καρδιοχειρουργό στο νοσοκομείο από ασθενή.

Ο γιατρός, εις βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για το πλημμέλημα της δωροληψίας από την εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, οδηγείται σε δίκη την Παρασκευή.

Τι έλεγε ο γιατρός για τον Πέτρο Τατσόπουλο που χειρούργησε

Υπενθυμίζεται πως ο κ. Λυμπεριάδης είναι ο γιατρός ο οποίος χειρούργησε τον συγγραφέα Πέτρο Τατσόπουλο το 2019.

Τότε, μιλώντας στην εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου στον ΣΚΑΪ είχε περιγράψει λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν, εξηγώντας πως όταν έφτασε στο Ιπποκράτειο οι γιατροί ξεκίνησαν να κάνουν στεφανιογραφία, όμως ο Πέτρος Τατσόπουλος άρχισε να έχει δύσπνοια. «Δεν ήξερα εγώ ότι ήταν ο κ. Τατσόπουλος, όταν είδα την κατάσταση είπα τρέχτε τον επάνω, τρέχτε, αλλιώς τελειώνει».

«Μου είπαν να κάνουμε και άλλες εξετάσεις… να κάνει αξονική. Τους είπα “ή τώρα επάνω ή τελειώνει”», είπε κ. Λυμπεριάδης, εξηγώντας πως η εμπειρία του έλεγε πως η κατάσταση είναι εξαιρετικά κρίσιμη, λόγω της χλωμότητας του ασθενή και της δύσπνοιας.

Μάλιστα, ο γνωστός συγγραφέας σε ανάρτησή του τόνισε ότι ο συγκεκριμένος γιατρός του έσωσε τη ζωή το 2019.

