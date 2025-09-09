search
Έρχεται διήμερο κακοκαιρίας με καταιγίδες και χαλάζι – Σε ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»

Ο καλοκαιρινός καιρός συνεχίζεται τον Σεπτέμβριο, ωστόσο την Πέμπτη έρχεται μια 48ωρη πρόσκαιρη επιδείνωση με βροχές, καταιγίδες και χαλάζι.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, την Πέμπτη και την Παρασκευή αναμένονται έντονα φαινόμενα «προς τη βορειοδυτική Ελλάδα, όπου θα χρειαστεί μία προσοχή γιατί ίσως να έχουμε και χαλαζοπτώσεις».

Σύμφωνα με την πρόβλεψή του, θα χρειαστεί ιδιαίτερη προσοχή από το «απόγευμα και το βράδυ της Πέμπτης αλλά και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες της Παρασκευής, ιδιαίτερα στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας μας. Στο Βόρειο Ιόνιο, τη δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο θα έχουμε τοπικά ισχυρές καταιγίδες. Την Παρασκευή θα εξαπλωθούν τα φαινόμενα προς τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά το απόγευμα».

Από το Σάββατο ωστόσο, επιστρέφει η ηλιοφάνεια και οι φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες, με μικρές εξαιρέσεις στα ηπειρωτικά.

