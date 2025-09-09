Παπαζάχος για τον σεισμό: Άγνωστο το ρήγμα που τον προκάλεσε – Και 5,8R να ήταν δεν θα είχε επιπτώσεις στο Λεκανοπέδιο

Άγνωστο είναι σύμφωνα με τον καθηγητή Σεισμολογίας του ΑΠΘ, Κώστα Παπαζάχο, το ρήγμα που έδωσε τον σεισμό των 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας ταρακουνώντας και την Αττική.

«Δεν έχουμε την παραμικρή ιδέα για το ρήγμα, δεν ξέρουμε τις διαστάσεις. Είναι μια περιοχή με χαμηλή σεισμικότητα με κανονικά και πλαγιοκανονικά τμήματα που οφείλονται στο τέντωμα. Έχω την αίσθηση ότι είναι οι τυπικοί σεισμοί της Εύβοιας με 5 Ρίχτερ» είπε στον ΣΚΑΪ ο κ. Παπαζάχος.

Ο ίδιος εξέφρασε, μάλιστα, την άποψη ότι «ακόμα και αν γινόταν ένα 5,8 την περιοχή δεν θα είχε επιπτώσεις στο λεκανοπέδιο.

Θα ήταν πιο ενοχλητικός, ναι, αλλά ο θαλάσσιος χώρος, το μεγάλο βάθος, η απόσταση από το λεκανοπέδιο θα μείωνε τις επιπτώσεις».

Σύμφωνα με τον καθηγητή Σεισμολογίας, «το πρόβλημα δημιουργήθηκε λόγω της εγγύτητας της Αττικής στον εστιακό χώρο.

Τα βόρεια προάστεια είναι στα 20χλμ., ο Πειραιάς στα 50. Οι επιταχύνσεις ήταν 1g, πολύ μικρότερες από αυτές που αντέχουν τα κτήρια. Αν αυτός ο σεισμός είχε γίνει ανατολικά από την Κρήτη δεν θα συζητούσαμε γι’ αυτόν«

Ο κ. Παπαζάχος συμφώνησε, επίσης, με τους υπόλοιπους σεισμολόγους ότι «εδώ μιλάμε για μικρούς σεισμούς, δεν μπορεί να διεγείρει άλλη περιοχή.

Έχουν εγερθεί 3-4 χλμ., θα έχουμε κανένα 4-4,5αρι που θα γίνει αισθητός στην Αθήνα» ξεκαθαρίζοντας ότι «στον Ωρωπό υπάρχει μια ρηξιγενής περιοχή που είναι σε τελείως άλλη περιοχή».

