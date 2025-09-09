Ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ στα Νέα Στύρα Εύβοιας – Ταρακούνησε και την Αττική, δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές (Video)

Ισχυρός σεισμός καταγράφηκε λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας ταρακουνώντας και την Αθήνα.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου ο σεισμός ήταν της τάξης των 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με επίκεντρο τα Νέα Στύρα της Εύβοιας, ενώ η αρχική εκτίμηση έκανε λόγο για 5,3 Ρίχτερ.

Το επίκεντρο της δόνησης ήταν 4 χλμ ΝΔ των Νέων Στύρων Εύβοιας και το εστιακό βάθος μόλις στα 2,3 χλμ.

Η δόνηση είχε μεγάλη διάρκεια και έγινε ιδιαίτερα αισθητή σε ολόκληρη τη Νότια Εύβοια, αλλά και την Αττική.

Δείτε βίντεο από το… ταρακούνημα της Αττικής από κάμερα στα Άνω Λιόσια.

Για δυνατό σεισμό προκαταρκτικού μεγέθους 5,1 βόρεια από τα Νέα Στύρα Εύβοιας ανατολικά από το Γραμματικό ανατολικής Αττικής, έκανε λόγο ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, ο οποίος σχολίασε ότι ο σεισμός έγινε έντονα αισθητός στην Εύβοια και την Αττική, ενώ τόνισε ότι αναμένονται μετασεισμοί.

Μιλώντας στο Mega, o κ. Παπαδόπουλος ανέφερε ότι τις προηγούμενες ημέρες υπήρχαν κάποια δείγματα προσεισμών που έδιναν ενδείξεις για κάτι μεγαλύτερο και συνέστησε ψυχραιμία στους κατοίκους.

Λίγο μετά καταγράφηκε μετασεισμός μεγέθους 2,6 Ρίχτερ, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Σύμφωνα με τον Ευθύμη Λέκκα, που μίλησε στην ΕΡΤ, πρόκειται για περιοχή που δεν δίνει μεγάλους σεισμούς, αλλά «αυτή τη στιγμή είμαστε σε αξιολόγηση όλων των δεδομένων για να έχουμε πιο σίγουρα στοιχεία και εκτιμήσεις». Παράλληλα, τόνισε πως αναμένονται μετασεισμοί άνω των 4 Ρίχτερ, ενώ οι επιστήμονες του ΟΑΣΠ κάνουν τηλεδιάσκεψη για εκτίμηση της κατάστασης.

Ο δήμαρχος Μαραθώνα, Στέργιος Τσίρκας, σχολίασε στο ΕΡΤnews ότι «ο σεισμός ήταν πολύ έντονος», ενώ σημείωσε ότι «μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει κάποιες αναφορές για ζημιές».

Δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές, τόνισε από την πλευρά του και ο Δήμαρχος Καρύστου Δημήτρης Ραβιόλος, όπως ανέφερε σε τοπικά μέσα της Εύβοιας.

«Έχουμε προβεί σε διασπορά οχημάτων ανατολική Αττική και νότια Εύβοια, ομοίως σε ετοιμότητα είναι η πρώτη και έβδομη ΕΜΑΚ. Και το ΕΣΚΕΔΙΚ επικοινωνεί με όλες τις υπηρεσίες μας και τις υπηρεσίες ΕΛΑΣ και αυτοδιοίκησης σχετικά» σχολίασε ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Ο Γιώργος Κελαϊδίτης, αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας ανέφερε πως επικοινώνησε με τον πρόεδρο στα Νέα Στύρα, προσθέτοντας πως έως τώρα δεν έχουν αναφορές για ζημιές, ωστόσο θα γίνει έλεγχος στα κτίρια της περιοχής. Η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή και στην Χαλκίδα.

Βίντεο: Η στιγμή που τα 5,2 Ρίχτερ βρίσκουν τους δημοσιογράφους του ΕRTNews.

Στον αέρα και συγκεκριμένα στην έναρξη της εκπομπής, έπιασε τους δημοσιογράφους του ERTNews ο σεισμός των 5,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην Εύβοια.

Συγκεκριμένα την ώρα που ξεκινούσε η εκπομπή Off The Record και ενώ στο στούντιο επικρατούσε το σκοτάδι, οι δημοσιογράφοι είδαν τις κάμερες να κουνιούνται και ένιωσαν το έδαφος να σείεται. Αμέσως είπαν πως «αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη ισχυρός σεισμός και συνεχίζεται».

Διαβάστε επίσης:

Λεωφόρος Ποσειδώνος: Στο κόκκινο η κυκλοφορία στο ύψος της Καλλιθέας – Όχημα έπεσε από αυτοκινητάμαξα

ΠΑΜΕ: Συλλαλητήριο στο Σύνταγμα για το εργασιακό νομοσχέδιο (Photos)

Αγωνιστικές Κινήσεις Εκπαιδευτικών: Κάλεσμα για συμμετοχή στην Πανελλαδική Σύσκεψη το Σάββατο (13/09)