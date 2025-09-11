Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο είναι της Αγίας Ευανθίας μάρτυρος, του Οσίου Ευφροσύνου του μαγείρου, ενώ τιμάται και η Αγια Θεοδωρα η εν Βαστα.
Αυτό σημαίνει ότι γιορτάζουν όσοι έχουν τα ονόματα:
☀ Ανατολή ήλιου: 07:03 – Δύση ήλιου: 19:39
🌖 Σελήνη 18.8 ημερών
