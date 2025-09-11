search
ΠΕΜΠΤΗ 11.09.2025
ΕΛΛΑΔΑ

11.09.2025 08:04

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου

11.09.2025 08:04
eortologio110925

Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο είναι της Αγίας Ευανθίας μάρτυρος, του Οσίου Ευφροσύνου του μαγείρου, ενώ τιμάται και η Αγια Θεοδωρα η εν Βαστα.

Αυτό σημαίνει ότι γιορτάζουν όσοι έχουν τα ονόματα:

  • Ευανθία, Εύα, Ευάνθης
  • Ευφρόσυνος, Φρόσυνος

☀ Ανατολή ήλιου: 07:03 – Δύση ήλιου: 19:39
🌖 Σελήνη 18.8 ημερών

Ηλιούπολη: Συναγερμός για την εξαφάνιση μιας 74χρονης – Η ζωή της βρίσκεται σε κίνδυνο

Τροχαίο δυστύχημα στο Ρέθυμνο: 57χρονος ανασύρθηκε νεκρός από το όχημά του

Καμίνια: Ένοπλη ληστεία σε σούπερ μάρκετ – Αναζητείται ο δράστης

