Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου

Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο είναι της Αγίας Ευανθίας μάρτυρος, του Οσίου Ευφροσύνου του μαγείρου, ενώ τιμάται και η Αγια Θεοδωρα η εν Βαστα.

Αυτό σημαίνει ότι γιορτάζουν όσοι έχουν τα ονόματα:

Ευανθία, Εύα, Ευάνθης

Ευφρόσυνος, Φρόσυνος

☀ Ανατολή ήλιου: 07:03 – Δύση ήλιου: 19:39

🌖 Σελήνη 18.8 ημερών

