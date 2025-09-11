search
ΕΛΛΑΔΑ

11.09.2025 13:22

Λέσβος: Ένοχοι οι τέσσερις αστυνομικοί για την απόδραση του Τούρκου διακινητή μεταναστών

dikastirio_Crete

Ένοχους για την κατηγορία της απελευθέρωσης κρατουμένου έκρινε το πλημμελειοδικείο Μυτιλήνης τους τέσσερις αστυνομικούς, οι οποίοι στις 31/8 συνόδευαν έναν 32χρονο Τούρκο που κατάφερε να δραπετεύσει.

Και στους τέσσερις επιβλήθηκε ποινή 5 μηνών και 10 ημερών με τη δυνατότητα άσκησης έφεσης.

Πιο αναλυτικά, οι τέσσερις αστυνομικοί της διεύθυνσης μεταγωγών δικαστηρίων Αττικής συνόδευαν τον 32χρονο, ο οποίος κατά τη μεταγωγή του με το πλοίο «Αριάδνη» τις πρωϊνές ώρες από Πειραιά για Χίο – Μυτιλήνη της 31ης Αυγούστου, έπεσε στη θάλασσα ανοιχτά της Χίου.

Ο κρατούμενος θα δικαζόταν στο Εφετείο κατηγορούμενος για διακίνηση μεταναστών.

Είχε συλληφθεί την 7η Ιουλίου από τις Λιμενικές Αρχές Λέσβου για υπόθεση διακίνησης μεταναστών στο νησί και είχε διαταχθεί η προσωρινή του κράτηση στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης των αστυνομικών υποστήριξαν ότι η μεταγωγή κρατουμένων στα πλοία γίνεται κάτω από δύσκολες συνθήκες, χωρίς ειδικά διαμορφωμένους χώρους φύλαξης, ενώ τόνισαν ότι ο 32χρονος εκμεταλλεύθηκε την ανοιχτή πόρτα που είχε αφήσει επιβάτης στο κατάστρωμα για να δραπετεύσει, πέφτοντας στη θάλασσα από μεγάλο ύψος.

