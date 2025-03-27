search
ΤΡΙΤΗ 10.03.2026 13:53
ΥΓΕΙΑ

Ρίτα Μελά ΡΙΤΑ ΜΕΛΑ

27.03.2025 16:05

Ήρθε και στην Ελλάδα εξέταση για την ανεπάρκεια ενζύμου που σχετίζεται με την ημικρανία και τις αλλεργίες

27.03.2025 16:05
imikrania-new

Οι ασθενείς που υποφέρουν από αλλεργίες και ημικρανίες μπορεί να επιβαρυνθούν με τη λήψη μια ουσίας, της ισταμίνης, που υπάρχει σε ορισμένες τροφές και αλκοολούχα ποτά.

Ωστόσο στις μέρες μας αυτοί οι ασθενείς μπορούν να ανακουφιστούν από τα συμπτώματα των αλλεργιών και της ημικρανίας, με τη χορήγησης του ενζύμου διαμινοξειδάσης (DAO) που απορρίπτει αυτή την ουσία από τον οργανισμό.

Τα παραπάνω αναφέρει ο νευρολόγος Δρ Μανώλης Δερμιτζάκης σε ανάρτηση του στο facebook. Ο καθηγητής εξήγησε με βάση την διεθνή βιβλιογραφία, πώς μπορούν να επιβαρυνθούν ασθενείς με ημικρανίες και αλλεργίες από την αύξηση της ισταμίνης, που περιέχουν ορισμένες τροφές και το κρασί και η μπύρα εάν υπερ-καταναλωθούν.

Η εν λόγω ουσία «απορροφάται από το έντερο και συμμετέχει στις λειτουργίες του ανοσοποιητικού συστήματος (κυρίως μπορεί να προκαλέσει αλλεργίες…) , του γαστρεντερικού (προκαλεί έκκριση γαστρικού οξέος που διασπά τις τροφές) και του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (δρα δηλαδή ως νευροδιαβιβαστής)». Αποτέλεσμα είναι μια φλεγμονώδης αντίδραση στον οργανισμό που προξενεί διαστολή των αγγείων.

Ο κ. Δερμιτζάκης μάλιστα επισημαίνει ότι εάν δεν αποδομηθεί η ισταμίνη γρήγορα και αποτελεσματικά ή είναι σε πολύ μεγάλη συγκέντρωση, μπορεί να προκαλέσει ή να επιδεινώσει διάφορα συμπτώματα του οργανισμού, όπως  αλλεργίες με το πιο γνωστό και ενοχλητικό την ερυθρότητα και ρινική συμφόρηση.

Επίσης προκαλεί υπόταση, κνίδωση (φαγούρα) αλλά και αρρυθμίες. Ακόμη όταν περάσει στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα τότε προκαλεί ζάλη, πονοκεφάλους και πιθανό και κρίσεις ημικρανίας.

«Μπορεί στην πλειονότητα των ανθρώπινων οργανισμών η ισταμίνη να διασπάται με ταχύ ρυθμό στο έντερο, πριν απορροφηθεί από τον οργανισμό από ένα ένζυμο που ονομάζεται διαμινοξειδάση (DAO) και έτσι μικρές ποσότητες ισταμίνης περνούν στον οργανισμό. Ωστόσο στο 15% του γενικού πληθυσμού που έχει ανεπάρκεια στην DAO (λόγω κληρονομικότητας ή κατανάλωσης αλκοόλ ή φλεγμονώδεις παθήσεις του εντέρου ή λόγω φαρμάκων όπως είναι τα παυσίπονα) εντάσσονται και οι ασθενείς με ημικρανία» αναφέρει ο Δρ Μανώλης Δερμιτζάκης. 

Σε μελέτη του 2018, διαπιστώθηκε σε ένα σύνολο 198 ασθενών με ημικρανία, η ανεπάρκεια στην DAO ήταν 87%, πιθανό και λόγω της συχνής χρήσης παυσίπονων.

Πλέον και στην χώρα μας είναι δυνατός ο περιορισμός αυτής της δράσης της ισταμίνης σε ασθενείς με  ημικρανία οι οποίοι ενδεχομένως να έχουν έλλειψη του ενζύμου DAO. Οι γιατροί μπορούν να μετρήσουν τα επίπεδα του ενζύμου DAO στο αίμα των ασθενών με ημικρανία, στο ιατρείο με ένα τσίμπημα στο δάκτυλο.

Στη συνέχεια το Diamin Kit αποστέλλεται στο Εργαστήριο Υγιεινής του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης (ΔΠΘ). Ακόμη οι ασθενείς μπορούν να κάνουν αιμοληψία σε αιματολογικό εργαστήριο και να αποσταλλεί στην Διαγνωστική Αθηνών που κάνει επίσης την μέτρηση στον ορό του αίματος», αναφέρει ο νευρολόγος.

Εφόσον αποδειχθεί ότι έχουν χαμηλά επίπεδα DAO, άρα πιθανότατα υπάρχει υψηλή ισταμίνη στο αίμα, μπορούν να λάβουν σκεύασμα από το στόμα. Αρκεί η χορήγηση κάψουλας με DAO (4,2 mg) μία φορά την ημέρα 20 λεπτά πριν από το κύριο γεύμα. Ο νευρολόγος επισημαίνει ότι δεν έχουν καταγραφεί ως σήμερα παρενέργειες από την λήψη DAO σε χάπι.

