Νέα μελέτη: Η μακροζωία για τους άνδρες συνδέεται με τους γρήγορους και δυνατούς «κολυμβητές» στο σπέρμα τους

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Το σπέρμα κακής ποιότητας δεν επηρεάζει μόνο τη γονιμότητα αλλά και τη μακροζωία. Μάλιστα μια μεγάλη νέα μελέτη στην οποία συμμετείχαν σχεδόν 80.000 άνδρες διαπίστωσε ότι όσοι έχουν σπέρμα υψηλής ποιότητας (γρήγοροι, δυνατοί «κολυμβητές») μπορεί να ζήσουν περίπου τρία χρόνια περισσότερο από τους άνδρες με σπέρμα χαμηλής ποιότητας.

«Για όλους τους τύπους μετρούμενων παραμέτρων του σπέρματος, είδαμε μια συσχέτιση δόσης-απόκρισης με τη θνησιμότητα – όσο καλύτερη είναι η ποιότητα και η ποσότητα του σπέρματος, τόσο μεγαλύτερο είναι το προσδόκιμο ζωής», λέει ο Laerke Priskorn, PhD, συγγραφέας της μελέτης και επιδημιολόγος στο τμήμα ανάπτυξης και αναπαραγωγής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Κοπεγχάγης στο Rigshnos.

«Αυτή η συσχέτιση παρέμεινε όταν λάβαμε υπόψη το μορφωτικό επίπεδο των ανδρών και την κατάσταση της υγείας τους πριν από την αξιολόγηση της ποιότητας του σπέρματος, που ήταν πιθανοί παράγοντες που πιστεύαμε ότι θα μπορούσαν σε κάποιο βαθμό να εξηγήσουν την παρατηρούμενη συσχέτιση – αλλά δεν το έκαναν», λέει ο Δρ. Priskorn.

Το σπέρμα χαμηλής ποιότητας μπορεί να είναι το «καναρίνι στο ανθρακωρυχείο»

Ο Priskorn και οι συνεργάτες του εξέτασαν δεδομένα για 78.284 άνδρες στην Κοπεγχάγη που αξιολογούνταν για στειρότητα και εξετάστηκε η ποιότητα του σπέρματός τους μεταξύ 1965 και 2015. Η ποιότητα του σπέρματος προσδιορίστηκε μετρώντας τον όγκο του σπέρματος, το σχήμα και τη συγκέντρωση του σπέρματος και την αναλογία των σπερματοζωαρίων που ήταν κινητικά ή ικανά να κινηθούν.

Η ανάλυση αποκάλυψε ότι οι άνδρες με συνολικό αριθμό άνω των 120 εκατομμυρίων κινούμενων σπερματοζωαρίων είχαν 2,7 χρόνια μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής από τους άνδρες με συνολικό αριθμό από 0 έως 5 εκατομμύρια.

Τα αποτελέσματα, που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Human Reproduction, έδειξαν ότι η ομάδα με τον υψηλότερο αριθμό θα μπορούσε να αναμένει να ζήσει έως και 80,3 χρόνια, σε σύγκριση με 77,6 χρόνια για τους άνδρες στην ομάδα με χαμηλότερο αριθμό.

Η συσχέτιση μεταξύ υψηλής ποιότητας σπέρματος και μακροζωίας ίσχυε σε μια υποομάδα σχεδόν 60.000 ανδρών που παρείχαν πληροφορίες για τυχόν διαγνώσεις ασθένειας που μπορεί να είχαν πριν από τη δειγματοληψία σπέρματος.

Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ποιότητα του σπέρματος μπορεί να είναι ένας παγκόσμιος βιοδείκτης νοσηρότητας (έχοντας μια ασθένεια) και θνησιμότητας.

Ο Joshua Bodie, MD, ουρολόγος και αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα στη Μινεάπολη, αποκαλεί την ανδρική υπογονιμότητα «καναρίνι στο ανθρακωρυχείο», σηματοδοτώντας πιθανά προβλήματα υγείας.

«Υπάρχουν πολλά θέματα υγείας που μπορούν να επηρεάσουν τον αριθμό των σπερματοζωαρίων – γενετικά προβλήματα, κυστική ίνωση, διαβήτης , καρκίνοι, προβλήματα της υπόφυσης και συγγενείς παθήσεις», λέει ο Δρ Bodie: «Ο χαμηλός ή μηδενικός αριθμός σπερματοζωαρίων μπορεί επίσης να είναι επακόλουθα από σεξουαλικά μεταδιδόμενες λοιμώξεις όπως η γονόρροια ή τα χλαμύδια».

Περιορισμοί του σπέρματος για την αξιολόγηση της υγείας

Τα αποτελέσματα της μελέτης ευθυγραμμίζονται με προηγούμενες έρευνες που δείχνουν μια σχέση μεταξύ κακής ποιότητας σπέρματος και σοβαρών προβλημάτων υγείας, όπως η ανάπτυξη καρκίνου, σύμφωνα με τον John Amory, MD, MPH, καθηγητή ιατρικής και ειδικό στην ανδρική αναπαραγωγή στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον στο Σιάτλ.

Προειδοποιεί, ωστόσο, ότι η μελέτη είναι παρατηρητική και βασίζεται σε προϋπάρχοντα δεδομένα, επομένως τα ευρήματα «πρέπει να ερμηνεύονται με προσοχή». Επιπλέον, προειδοποιεί κατά της χρήσης του σπέρματος ως μέσου για τη μέτρηση της κατάστασης της υγείας ενός άνδρα.

Αν και οι συγγραφείς της μελέτης δεν προτείνουν ότι οι άνδρες μετρούν τακτικά την ποιότητα του σπέρματός τους για την αξιολόγηση της γενικής κατάστασης υγείας, προτρέπουν τους άνδρες που αξιολογούν την ποιότητα του σπέρματος λόγω προβλημάτων γονιμότητας να εξετάσουν πιθανά προβλήματα υγείας που σχετίζονται με σπέρμα χαμηλής ποιότητας.

Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την ποιότητα του σπέρματος

Σε ένα συνοδευτικό άρθρο που σχολιάζει αυτή την έρευνα, ο John Aitken, PhD, διακεκριμένος επίτιμος καθηγητής από τη Σχολή Περιβαλλοντικών και Επιστημών της Ζωής στο Πανεπιστήμιο του Newcastle στην Αυστραλία, έγραψε ότι το οξειδωτικό στρες μπορεί να είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει την ποιότητα του σπέρματος.

Το οξειδωτικό στρες είναι μια ανισορροπία στο σώμα των ασταθών μορίων που ονομάζονται ελεύθερες ρίζες και αντιοξειδωτικά. Τα αντιοξειδωτικά προστατεύουν τα κύτταρα από βλάβες που προκαλούνται από τις ελεύθερες ρίζες. Το οξειδωτικό στρες είναι γνωστό ότι εμπλέκεται στη διαδικασία της γήρανσης και θα μπορούσε να επηρεάσει την ποιότητα του σπέρματος, σύμφωνα με τον Δρ. Aitken.

Για να βοηθήσει στη μείωση του οξειδωτικού στρες και στη βελτίωση της ποιότητας του σπέρματος, η Amory συμβουλεύει τους άνδρες να αποφεύγουν τον καπνό, να περιορίζουν την κατανάλωση αλκοόλ, να τρώνε υγιεινά, να ασκούνται τακτικά και να κοιμούνται επαρκώς.

Η μελέτη

ΠΗΓΗ: Everyday Health

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