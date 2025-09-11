Κολλαγόνο: Ποιες τροφές ενισχύουν τη φυσική σύνθεσή του

Το κολλαγόνο έχει απασχολήσει επανειλημμένα την επιστημονική κοινότητα, λόγω των θετικών επιδράσεών του στο δέρμα, τις αρθρώσεις και τους τένοντες.

Η αύξηση των περιστατικών χρόνιων κακώσεων, η συχνότητα της οστεοαρθρίτιδας, αλλά και η ολοένα μεγαλύτερη στροφή προς φυσικές μεθόδους αντιγήρανσης, έχουν εντείνει το ενδιαφέρον γύρω από πιθανές θεραπευτικές παρεμβάσεις.

Πρόκειται για μια δομική πρωτεΐνη του ανθρώπινου οργανισμού, η οποία καλύπτει περίπου το 1/3 της συνολικής πρωτεϊνικής μάζας. Αν και ο ζωμός από κόκαλα θεωρείται κορυφαία πηγή, υπάρχει πληθώρα τροφών που μπορούν να ενισχύσουν ή να υποστηρίξουν την παραγωγή του. Ακολουθούν οι βασικές πηγές κολλαγόνου σύμφωνα με τους διαιτολόγους:

Ψάρια και θαλασσινά

Αποτελούν ιδιαίτερα ωφέλιμες επιλογές, με τη μεγαλύτερη περιεκτικότητα να βρίσκεται στο δέρμα, στα κόκαλα και στον χόνδρο τους. Συνίσταται η κατανάλωση ψαριών με την πέτσα, όπως ο σολομός, το λαβράκι ή το φαγκρί. Προτιμήστε ιδιαίτερα μικρά ψάρια όπως οι σαρδέλες και οι αντζούγιες. Τρώγονται με το κόκαλο και αυτό συμβάλει στην πρόσληψη της συγκεκριμένης πρωτεΐνης. Κόκκινο κρέας

Συγκεκριμένες κοπές όπως το στήθος, το κότσι, η σπάλα, η λάπα και ο μηρός διαθέτουν υψηλή περιεκτικότητα σε συνδετικό ιστό. Αν και είναι σκληρές, γίνονται τρυφερές και γευστικές όταν μαγειρευτούν αργά. Καταναλώστε με μέτρο. Πουλερικά

Το κοτόπουλο και άλλα πτηνά αποτελούν μια καλή εναλλακτική επιλογή έναντι του κόκκινου κρέατος. Τα μέρη με περισσότερο συνδετικό ιστό -όπως το δέρμα, το μπούτι και οι φτερούγες -είναι ιδιαίτερα πλούσια σε κολλαγόνο.

Τροφές που ενισχύουν τη φυσική σύνθεση κολλαγόνου

Πέρα από τα τρόφιμα που περιέχουν απευθείας την πρωτεΐνη, υπάρχουν και εκείνα που προσφέρουν τα απαραίτητα αμινοξέα για τη παραγωγή της. Σημαντικές πηγές αποτελούν τα αυγά, τα όσπρια και τα γαλακτοκομικά.

Επίσης, ο ψευδάργυρος παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία. Τροφές όπως τα στρείδια, το βόειο κρέας, οι ξηροί καρποί, τα δημητριακά ολικής άλεσης και οι σπόροι συμβάλλουν σημαντικά στην επαρκή πρόσληψή του.

Τέλος, η βιταμίνη C είναι απαραίτητη για τον σχηματισμό της τριπλής έλικας του κολλαγόνου. Μπορεί να εξασφαλιστεί μέσω τροφών όπως οι πιπεριές, οι ντομάτες, τα εσπεριδοειδή, τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά (σπανάκι, λαχανίδα, σέσκουλο, μαρούλι), το μπρόκολο και τα μούρα.

Παράγοντες που προστατεύουν το κολλαγόνο

Η διατήρηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής είναι καθοριστική για την ενίσχυση της παραγωγής κολλαγόνου. Η τακτική άσκηση, ο ποιοτικός ύπνος και η ισορροπημένη διατροφή αποτελούν τη βάση. Παράλληλα, όμως, μπορείτε να:

Περιορίσετε την έκθεση στον ήλιο. Η υπεριώδης ακτινοβολία μειώνει τα επίπεδα κολλαγόνου. Η χρήση αντηλιακού, η σκιά και το καπέλο είναι απαραίτητα μέτρα προστασίας.

Αποφύγετε το κάπνισμα. Ενεργητικό ή παθητικό, συμβάλλει στη φθορά του κολλαγόνου.

Διαχειριστείτε το άγχος. Η κορτιζόλη, η ορμόνη του στρες, αναστέλλει την παραγωγή του. Οι τεχνικές ενσυνειδητότητας και η φυσική δραστηριότητα μπορούν να βοηθήσουν ουσιαστικά.

Οι 3 πυλώνες για περισσότερο κολλαγόνο

Επιλέξτε τις κατάλληλες τροφές: Εντάξτε στη διατροφή σας ψάρια και θαλασσινά, κοπές κόκκινου κρέατος, πουλερικά.

Ενισχύστε τα θρεπτικά συστατικά: Προτιμήστε τροφές πλούσιες σε αμινοξέα, ψευδάργυρο και βιταμίνη C.

Υιοθετήστε υγιεινές συνήθειες: Διατηρήστε τακτική σωματική άσκηση, ποιοτικό ύπνο, περιορίστε την υπερβολική έκθεση στον ήλιο, αποφύγετε το κάπνισμα και εφαρμόστε πρακτικές διαχείρισης του άγχους.

Πηγή: ygeiamou

