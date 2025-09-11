Κολλαγόνο: Ποιες τροφές ενισχύουν τη φυσική σύνθεσή του

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το κολλαγόνο έχει απασχολήσει επανειλημμένα την επιστημονική κοινότητα, λόγω των θετικών επιδράσεών του στο δέρμα, τις αρθρώσεις και τους τένοντες.
Η αύξηση των περιστατικών χρόνιων κακώσεων, η συχνότητα της οστεοαρθρίτιδας, αλλά και η ολοένα μεγαλύτερη στροφή προς φυσικές μεθόδους αντιγήρανσης, έχουν εντείνει το ενδιαφέρον γύρω από πιθανές θεραπευτικές παρεμβάσεις.
Πρόκειται για μια δομική πρωτεΐνη του ανθρώπινου οργανισμού, η οποία καλύπτει περίπου το 1/3 της συνολικής πρωτεϊνικής μάζας. Αν και ο ζωμός από κόκαλα θεωρείται κορυφαία πηγή, υπάρχει πληθώρα τροφών που μπορούν να ενισχύσουν ή να υποστηρίξουν την παραγωγή του. Ακολουθούν οι βασικές πηγές κολλαγόνου σύμφωνα με τους διαιτολόγους:
Πέρα από τα τρόφιμα που περιέχουν απευθείας την πρωτεΐνη, υπάρχουν και εκείνα που προσφέρουν τα απαραίτητα αμινοξέα για τη παραγωγή της. Σημαντικές πηγές αποτελούν τα αυγά, τα όσπρια και τα γαλακτοκομικά.
Επίσης, ο ψευδάργυρος παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία. Τροφές όπως τα στρείδια, το βόειο κρέας, οι ξηροί καρποί, τα δημητριακά ολικής άλεσης και οι σπόροι συμβάλλουν σημαντικά στην επαρκή πρόσληψή του.
Τέλος, η βιταμίνη C είναι απαραίτητη για τον σχηματισμό της τριπλής έλικας του κολλαγόνου. Μπορεί να εξασφαλιστεί μέσω τροφών όπως οι πιπεριές, οι ντομάτες, τα εσπεριδοειδή, τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά (σπανάκι, λαχανίδα, σέσκουλο, μαρούλι), το μπρόκολο και τα μούρα.
Η διατήρηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής είναι καθοριστική για την ενίσχυση της παραγωγής κολλαγόνου. Η τακτική άσκηση, ο ποιοτικός ύπνος και η ισορροπημένη διατροφή αποτελούν τη βάση. Παράλληλα, όμως, μπορείτε να:
Πηγή: ygeiamou
Διαβάστε επίσης:
Ιπποκράτειο: Ο γιος του ασθενή περιγράφει πώς «πιάστηκε στα πράσα» με το φακελάκι ο Δημήτρης Λυμπεριάδης
Αποκλειστικό – Ιπποκράτειο, η «σκοτεινή πλευρά»: Τα φακελάκια, οι καυγάδες και ένα πόρισμα – κόλαφος του 2016 που έμεινε στο συρτάρι
Διατροφική μάχη κατά της νόσου Alzheimer με λιγότερες θερμίδες
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.