Eurovision 2026: Με αντι-ισραηλινή δράση ο εθνικός τελικός την Κυριακή (15/2)

Τέλεια αναμένεται πως θα είναι όλα όσα συμβούν εντός του χώρου στον οποίον την Κυριακή (15/2) θα διεξαχθεί ο ΕΡΤικος – εθνικός – τελικός για την ανάδειξη τραγουδιού με το οποίο η Ελλάδα θα εκπροσωπηθεί στην Eurovision 2026 της Βιέννης.

Ωστόσο φιλοπαλαιστινιακές οργανώσεις καλούν σε μποϊκοτάζ και συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τον Πολυχώρο του Φεστιβάλ Αθηνών στον οποίον θα διεξαχθεί ο εθνικός τελικός τονίζοντας μεταξύ άλλων στο κείμενο διαμαρτυρίας-πρόσκληση σε ψήφισμα πως «η Εurovision είναι ένας θεσμός που λειτουργεί ως ένα καλά σχεδιασμένο πλυντήριο των εγκλημάτων του Ισραήλ μέσω της Τέχνης» και σε άλλο σημείο οι οργανώσεις και συλλογικότητες «March To Gaza Greece», «Journalists Network For Palestine», «Πολιτιστικό Δίκτυο για την Παλαιστίνη», «Greece και Palestinian Community in Greece» και «BDS Greece» υπογραμμίζουν ότι «εκατοντάδες καλλιτέχνες σε όλη την Ευρώπη, ΛΟΑΤΚΙ+/κουήρ οργανώσεις από όλο το κόσμο καλούν για μποϊκοτάζ. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος (Π.Ο.Θ.Α.), η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Προσωπικού Επιχειρήσεων ΡαδιοφωνίαςΤηλεόρασης (Π.Ο.Σ.Π.Ε.Ρ.Τ.), ο Πανελληνιος Μουσικός Σύλλογος, κάλεσαν την ΕΡΤ να πιέσει για τον αποκλεισμό του Ισραήλ. Σας καλούμε να ενώσετε και τη δική σας τη φωνή. Να συμμετάσχετε στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15/2 ώρα 7:00, Πειραιώς 260 έξω από το χώρο πραγματοποίησης του ελληνικού τελικού. Να υπογράψετε το αίτημα να αποκλειστεί το Ισραήλ από τη Eurovision μέχρι να σεβαστεί το Διεθνές Δίκαιο https://shorturl.at/Ilhys».

