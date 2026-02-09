YouTube: Αύξηση 9% στα διαφημιστικά έσοδα το 2025 – Ο «πόλεμος» με το Netflix μαίνεται

Θυμάστε την κατάθεση του συνδιευθύνοντα συμβούλου της Netflix, Τέντ Σαράντος στην υποεπιτροπή Ανταγωνισμού της Γερουσίας την προηγούμενη εβδομάδα με αφορμή την επικείμενη εξαγορά της Warnr Bros. Discovery.

Σε κάποιο σημείο, αντιμετωπίζοντας ανησυχίες και επιφυλακτικότητα Γερουσιαστών για- εν δυνάμει- δεσπόζουσα θέση στον ανταγωνισμό κλπ κλπ, ο Σάραντος είχε υποστηρίξει πως το Netflix δεν ενδιαφέρεται να αλλοιώσει τα χαρακτηριστικά της οπτικοακουστικής αγοράς των ΗΠΑ ή να εξαφανίσει την WBD αλλά να την διασώσει και ότι περίπου δεν είναι η εταιρεία του ο «εχθρός» αλλά οι «τεχνολογικές εταιρείες με βαθιά τσέπη που θέλουν να κατακτήσουν και να ελέγξουν την τηλεοπτική αγορά» με συχνή αναφορά στο YouTube τονίζοντας πως «το YouTube δεν είναι πλέον μόνον μια πλατφόρμα βίντεο με γατάκια ή αστεία. Το YouTube είναι τηλεόραση.

Και ποια είναι η βασική «καύσιμη ύλη», μεταξύ άλλων, στην τηλεόραση πέρα των συνδρομών; Η απάντηση στην αμέσως επόμενη παράγραφο.

Τα συνολικά ετήσια έσοδα του YouTube, από διαφημίσεις και επί πληρωμή συνδρομές, ξεπέρασαν τα 60 δισ. δολάρια το 2025, υπερβαίνοντας τα έσοδα της Netflix, η οποία για την ίδια περίοδο ανέφερε έσοδα 45,2 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με την holding μαμά εταιρεία Alphabet, που ανακοίνωσε τα οικονομικά της αποτελέσματα.

Για πρώτη φορά, η Alphabet παρουσίασε ξεχωριστά τα έσοδα του YouTube, τα οποία περιλαμβάνουν τόσο τη διαφήμιση όσο και τις συνδρομές. Τα έσοδα από διαφημίσεις στο YouTube αυξήθηκαν κατά 9% και έφθασαν τα 11,4 δισ. δολάρια, κυρίως λόγω διαφημίσεων άμεσης απόκρισης (direct response), ωστόσο υπολείπονταν των εκτιμήσεων των αναλυτών, που έκαναν λόγο για 11,84 δισ. δολάρια. Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων προήλθε από συνδρομές.

Για το τέταρτο τρίμηνο του 2025, η Alphabet κατέγραψε αύξηση εσόδων σχεδόν 18% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 113,8 δισ. δολάρια, ενώ τα ετήσια έσοδα ξεπέρασαν τα 402,8 δισ. δολάρια.

Τα διαφημιστικά έσοδα ανήλθαν στα περίπου 82,3 δισ. δολάρια – αυξημένα κατά 13,5% σε σύγκριση με το 2024.

«Οι λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης (AI) στην αναζήτηση έχουν οδηγήσει τους χρήστες σε μεγαλύτερη αλληλεπίδραση και εμπλοκή. Το Gemini 3 έχει ενσωματωθεί άμεσα στη λειτουργία AI Mode στην αναζήτηση», δήλωσε ο CEO Σούνταρ Πιτσάι κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης για τα οικονομικά αποτελέσματα, προσθέτοντας ότι τα ερωτήματα στο AI Mode είναι τρεις φορές μεγαλύτερα από τις παραδοσιακές αναζητήσεις.

Ο Πιτσάι ανέφερε επίσης ότι η εφαρμογή Gemini AI έχει πλέον περισσότερους από 750 εκατ. μηνιαίους ενεργούς χρήστες, έναντι 650 εκατ. του προηγούμενου τριμήνου του 2025. Όλα αυτά τα διθυραμβικά φαίνεται πως δεν κατευνάζουν τις ανησυχίες δημιουργών οπτικοακουστικού περιεχομένου του You Tube, μεταξύ των οποίων ο κορυφαίος όλων MrBeast για τον αντίκτυπο της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η άνοδος εργαλείων όπως το AI Overviews της Google, οι περιλήψεις των αποτελεσμάτων αναζήτησης που δημιουργούνται από τεχνητή νοημοσύνη, έχει συνδεθεί από ορισμένους- όχι μόνον You Tubers- με τη μείωση της επισκεψιμότητας των βίντεο, των ιστότοπων και του περιεχομένου τους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε μια έρευνα τον Δεκέμβριο για να εξετάσει τον αντίκτυπο των περιλήψεων τεχνητής νοημοσύνης της Google στους δημιουργούς περιεχομένου και τους ψηφιακούς εκδότες.

Βέβαια ο Πιτσάι μόλις τον περασμένο Νοέμβριο, σε συνέντευξη στο BBC είχε κάνει σαφές πως «οι άνθρωποι δεν πρέπει να «εμπιστεύονται τυφλά» ό,τι τους λένε τα εργαλεία Τεχνητής νοημοσύνης και ότι τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης «είναι επιρρεπή σε λάθη» και απηύθυνε έκκληση στον κόσμο να τα χρησιμοποιεί παράλληλα με άλλες πηγές πληροφόρησης». Τέλος Ιανουαρίου η Netflix είχε ανακοινώσει ότι η συνδρομητική βάση της, όπως διαμορφώθηκε εντός του 2025, υπερβαίνει σε πλήθος τα 325 εκατ. μέλη με κέρδη τα οποία ήταν ελαφρώς πάνω από τις εκτιμήσεις αναλυτών.

Διαβάστε επίσης:

Eurovision 2026: Αυτό είναι το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο (Video)

Eurovision 2026: Με αντι-ισραηλινή δράση ο εθνικός τελικός την Κυριακή (15/2)

Ναταλία Γερμανού: Αποχώρησε εκτάκτως από το «Καλύτερα δε γίνεται» – «Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη, είμαι πάρα πολύ χάλια»