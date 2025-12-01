To YouΤube «βάζει στο μάτι» τα λεφτά της τηλεόρασης (photos)

Στο πλαίσιο των τεκτονικών αλλαγών που συντελούνται στον χώρο της τηλεόρασης και της διαφήμισης, παγκοσμίως, κυρίως όμως στις ΗΠΑ με εξαγορές και συγχωνεύσεις μιντιακών κολοσσών και μεγάλων διαφημιστικών εταιρειών, το YouTube κινείται με ταχύτατους αναπτυξιακούς ρυθμούς με πρόθεση να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο -αν όχι να κυριαρχήσει- στην τηλεόραση.

Σκοπός της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης και οπτικοακουστικού περιεχομένου είναι να διαμορφώσει χαρακτηριστικά παραγωγού περιεχομένου και να εισχωρήσει πλήρως στους προϋπολογισμούς και τους προγραμματικούς κύκλους των «παραδοσιακών αγοραστών τηλεοπτικού χρόνου». Δηλαδή τους διαφημιστές και τους διαφημιζόμενους.

Το YouTube διοργανώνει εδώ και καιρό παρουσιάσεις -«Creator Premieres», αποκαλούνται- για τους αγοραστές διαφημιστικού χρόνου. Ωστόσο, ο πρόεδρος της Google για την Αμερική και τους παγκόσμιους συνεργάτες, Σον Ντάουνι, δηλώνει ότι η εκδήλωση με πρώτες προβολές οπτικοακουστικού περιεχομένου, που είθισται να πραγματοποιείται σε κτίριο με κινηματογραφικές αίθουσες στο Μανχάταν, ανταποκρίθηκε στην επιθυμία των διαφημιστών να δουν νωρίτερα το περιεχόμενο, ώστε να κάνουν προγραμματισμούς και δυναμικές κινήσεις, μεταδίδει ο Axios.

«Οι διαφημιστές γνωρίζουν λίγους δημιουργούς οπτικοακουστικού περιεχομένου. Δεν γνωρίζουν απαραίτητα το εύρος του στο YouTube… ή ότι δεν είναι απλώς δημιουργοί, αλλά τηλεοπτικά στούντιο», σημειώνει η Τάρα Γουόλπερτ Λεβι, αντιπρόεδρος του YouTube Αμερικής.

Για να έχετε μια αίσθηση του τι συμβαίνει στο YouTube, o YouTuber-φαινόμενο MrBeast -κατά κόσμο Τζέιμς Στίβεν Ντόναλντσον– έχει στο κανάλι του «MrBeast» στο YouTube 270 εκατ. συνδρομές και είναι ο κορυφαίος δημιουργός της ιντερνετικής πλατφόρμας. Φανταστείτε τι όγκο διαφημίσεων διαφημιστικών πακέτων και εμπορικών συμφωνιών «μαζεύει».

Το κανάλι της Κλίο Άμπραμ στο YouTube εμφανίζεται με πάνω από επτά εκατ. εγγραφές και προσφάτως «χτύπησε» επίσης επτά εκατ. φόλοουερς στα σόσιαλ μίντια. Μάλιστα στον λογαριασμό της στο Instagram εμφανίζεται με τρία εκατ. ακόλουθους.

Στο πλαίσιο της ειδικής εκδήλωσης για διαφημιστές μεταξύ άλλων προβλήθηκε σειρά ντοκιμαντέρ για την άγρια ζωή στο νησιωτικό σύμπλεγμα των Γκαλαπάγκος του Veterinary Information Networκ, και επεξηγηματικό αποκαλυπτικό 22λεπτο βίντεο της Άμπραμ– και με εμβόλιμη τοποθέτηση προϊόντος στην διάρκεια του- για τους αστεροειδείς και το ενδεχόμενο σενάριο η τροχιά κάποιου από αυτούς να έχει κοινό σημείο με την τροχιά της Γης, αλλά και βραδινό τοκ σόου.

Με όλα αυτά το YouTube διαμορφώνει τηλεοπτικά χαρακτηριστικά για να προσελκύσει τηλεθεατές, διαφήμιση και διαφημιζόμενους.

Μόλις πέρσι η ιντερνετική πλατφόρμα έκανε γνωστό ότι οι δημιουργοί περιεχομένου θα μπορούν να οργανώνουν τα βίντεο που ανεβάζουν σε κύκλους επεισοδίων και σεζόν και μόλις τον μήνα που μόλις εξέπνευσε έδωσε σε χρήση περισσότερα εργαλεία ώστε «οποιοδήποτε περιεχόμενο YouTube να αποτελεί μια κορυφαία εμπειρία στην τηλεόραση».

«Αναγνωρίζουμε ότι οι επώνυμες χορηγίες είναι ένας σημαντικός τρόπος με τον οποίο πολλοί από τους δημιουργούς μας βγάζουν χρήματα. Αν θέλουμε να συνεχίσουμε να κερδίζουμε το δικαίωμα να είμαστε η βάση τους, πρέπει να τους υποστηρίζουμε με έξυπνο τρόπο», είπε η Γουόλπερτ Λέβι. Πιο ξεκάθαρο μήνυμα δεν γίνεται.

