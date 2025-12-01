MEGA: Στη «Μεγάλη Εικόνα» ο Νίκος Ανδρουλάκης την Πέμπτη (4/12)

Ο Νίκος Ανδρουλάκης παραχώρησε συνέντευξη στη Νίκη Λυμπεράκη και θα μεταδοθεί την Πέμπτη (4/12) τα μεσάνυχτα στην εκπομπή «Μεγάλη εικόνα» του Mega.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ–ΚΙΝΑΛ απαντά σε μια «βεντάλια» θεμάτων της επικαιρότητας, με εύρος. Από τα σκάνδαλα που συγκλονίζουν την πολιτική σκηνή, την ακρίβεια που καθιστά δύσκολη την καθημερινότητα των Ελλήνων, τις κινητοποιήσεις των καλλιεργητών, έως τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις,- προφανώς- το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα και τις ζυμώσεις στην Κεντροαριστερά.

