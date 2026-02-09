search
Γιώργος Μάρκου: Πέθανε ο γενικός διευθυντής του MAD σε ηλικία 58 ετών

Ο Γιώργος Μάρκου έφυγε από τη ζωή στα 58 χρόνια της ζωής του και το MAD που εργαζόταν ως γενικός διευθυντής, τον αποχαιρέτησε με μια συγκινητική ανακοίνωση για το ήθος, τις γνώσεις, την προσφορά και τη γενναιότητα, με την οποία αντιμετώπισε μια σειρά από σοβαρά προβλήματα υγείας, τα τελευταία χρόνια.

Ο Γιώργος Μάρκου εργαζόταν στο MAD για περισσότερα από 15 χρόνια. Είχε καταφέρει να κερδίσει φίλους με τον τρόπο που διαχειριζόταν πρόσωπα και καταστάσεις.

Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, με τη μάχη ζωής που έδινε τους τελευταίους μήνες να γίνεται άνιση. 

Στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής: «Με βαθύτατη θλίψη και οδύνη, η οικογένεια του MAD αποχαιρετά τον Γιώργο Μάρκου, τον Γενικό Διευθυντή του Mad για περισσότερα από 15 χρόνια, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το πρωί της Κυριακής 8/2/2026, σε ηλικία 58 ετών.

Για όλους εμάς, ο Γιώργος Μάρκου δεν ήταν απλώς ένα διευθυντικό στέλεχος, αλλά ο δικός μας άνθρωπος, το στήριγμα και ο συνοδοιπόρος σε μια μακρά και δημιουργική διαδρομή.

Ο Γιώργος Μάρκου πίστευε βαθιά στους νέους ανθρώπους. Ήταν εκείνος που άνοιγε πόρτες, έδινε βήμα σε όλους να εξελιχθούν και δεν σταμάτησε ποτέ να στηρίζει, να εμπνέει και να καθοδηγεί με τη σοφία του μέχρι την τελευταία στιγμή.

Η γενναιοδωρία του πνεύματός του και η πίστη του στις δυνατότητες των συνεργατών του ήταν τα στοιχεία που τον έκαναν ξεχωριστό.

Υπήρξε ένας καταξιωμένος επαγγελματίας, τον οποίο σεβόταν ολόκληρος ο χώρος των media και της διαφήμισης.

Με μια μακρά και επιτυχημένη πορεία στο marketing, διετέλεσε Εμπορικός Διευθυντής σε μεγάλες εταιρείες της Ελλάδας, αφήνοντας παντού το στίγμα του με τη διορατικότητα και το ήθος του.

Ο Γιώργος Μάρκου αντιμετώπισε τις σοβαρές περιπέτειες της υγείας του με σπάνιο σθένος και απαράμιλλη αξιοπρέπεια.

Πάλεψε γενναία μέχρι την τελευταία στιγμή, παραμένοντας μέχρι τέλους ο άνθρωπος που γνωρίσαμε και αγαπήσαμε: ένας μαχητής της ζωής που ενέπνεε σεβασμό σε κάθε του βήμα.

Η μνήμη του και το ήθος του θα παραμείνουν ζωντανά ανάμεσά μας. Ευχόμαστε τα βαθιά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του».

