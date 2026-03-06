Με ένα λιτό αλλά εξαιρετικά δηκτικό εξώφυλλο, το περιοδικό TIME σχολιάζει τους πολέμους του Ντόναλντ Τραμπ, που… αδίκως έχασε το Νόμπελ Ειρήνης.



Το εξώφυλλο «παίζει» με το σύνθημα των MAGA «Make America Great Again», απεικονίζοντας οκτώ κόκκινα καπέλα του μπέιζμπολ με τα οποία συνηθίζει να εμφανίζεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

TIME’s new cover: Trump’s war.



After a strike that killed Iran’s supreme leader, President Trump tells TIME how he made the decision and what comes next. Read it here: https://t.co/lFiFz9y5L9 pic.twitter.com/imIIEuVFPA — TIME (@TIME) March 5, 2026

