Athens Alitheia Forum: Με ομιλία Μητσοτάκη το Συνέδριο της ΓΓ Ενημέρωσης για τα fake news και τον τοξικό λόγο

Την Τρίτη 10 και την Τετάρτη 11 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο «Athens Alitheia Forum “Confronting fake news and toxic discourse” (αντιμετωπίζοντας τις ψευδείς ειδήσεις και τον τοξικό λόγο)».
Το συνέδριο διοργανώνεται από τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και τον αρμόδιο Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ, Παύλο Μαρινάκη. Στόχος του Athens Alitheia Forum είναι να ανοίξει έναν παραγωγικό διάλογο για την παραπληροφόρηση, τα fake news και τον τοξικό λόγο με στόχο την ανάληψη μέτρων και την προστασία των ίδιων των πολιτών.
Στο συνέδριο μεταξύ άλλων θα συμμετάσχουν υπουργοί, πολιτικοί, δημοσιογράφοι, ψυχολόγοι, ειδικοί στα social media, ενώ οι εργασίες θα κλείσουν το απόγευμα της Τετάρτης με την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.
Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Intercontinental και θα μεταδοθεί ζωντανά στο κανάλι της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης( media.gov.gr/athens-alitheia-forum ).
Αναλυτικά το πρόγραμμα του συνεδρίου Athens Alitheia Forum
09:30 – 10:15 | Εγγραφές & Υποδοχή
10:15 – 10:30 | Επίσημη έναρξη
10:30 – 11:10 | «Η διαχρονική εξέλιξη και η ποιότητα του κοινοβουλευτικού διαλόγου»
Ο Νικήτας M. Κακλαμάνης, Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων συζητά με τους:
11:10 – 12:00 | ΠΑΝΕΛ 1: «Ο δημόσιος διάλογος και τα όριά του»
Συντονίστρια: Μάρα Ζαχαρέα, Διευθύντρια Ειδήσεων – Κεντρική Παρουσιάστρια Star Channel
Ομιλητές:
12:00 – 12:50 | ΠΑΝΕΛ 2: «Από τα Bots στην πόλωση»
Συντονιστής: Απόστολος Μαγγηριάδης, Παρουσιαστής κεντρικού δελτίου ειδήσεων ΕΡΤ
Ομιλητές:
12:50 – 13:15 | ΠΑΝΕΛ 3: «Ο Τύπος αντέχει τον ψηφιακό θόρυβο;»
Συντονιστής: Γιώργος Ευγενίδης, Παρουσιαστής ειδήσεων STAR, Δημοσιογράφος ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ
Ομιλητές:
13:15 – 13:30 | «Addressing emerging challenges of today’s media landscapes»
13:30 – 14:20 | ΠΑΝΕΛ 4: «Η δημιουργική ελευθερία ως δικαίωμα»
Συντονίστρια: Λώρα Ιωάννου Δημοσιογράφος ALPHA TV
Ομιλητές:
14:20 – 14:40 | Fireside chat «Μπορεί ένα ψεύτικο post να δημιουργήσει μία διεθνή κρίση;»
Συντονιστής: Σταύρος Παπαντωνίου, Πολιτικός συντάκτης, εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
14:40 – 15:00 | Παρουσίαση Έρευνας «Οικοσυστήματα δυσπιστίας: παραπληροφόρηση σε μια δημοκρατία διαδοχικών κρίσεων»
Συντονιστής: Γιώργος Σιαδήμας, Δημοσιογράφος – Παρουσιαστής ΕΡΤ
15:00 – 15:20 | «Πόσο ευάλωτοι είμαστε απέναντι στις ψευδείς ειδήσεις; Πώς αυτό συνδέεται με την ψυχοσύνθεσή μας;»
15:20 – 16:05 | ΠΑΝΕΛ 5: «Fake news με ένα κλικ»
Συντονίστρια: Ελένη Ευαγγελοδήμου, Δημοσιογράφος ΤΑ ΝΕΑ
16:05 – 16:50 | ΠΑΝΕΛ 6 «Μηχανισμοί και αντίδοτα κατά της παραπληροφόρησης»
Συντονίστρια: Σοφία Γιαννακά, Δημοσιογράφος iefimerida
Ομιλητές:
09:30 – 10:00 | Εγγραφές & Υποδοχή
10:00 – 10:05 | Πένυ Αβραμίδη, Δημοσιογράφος iefimerida, εφημερίδα ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ – Καλωσόρισμα
10:05 – 10:20 | Κωστής Χατζηδάκης, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης – Χαιρετισμός
10:20- 10:25 | Κυριάκος Πιερρακάκης, Υπουργός Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και Πρόεδρος Eurogroup – Χαιρετισμός (video)
10:25-10:55 | Παρουσίαση έρευνας «Αναζητώντας την αλήθεια: τι πιστεύουν οι Έλληνες για τα fake news»
Συντονιστής: Γιώργος Πιέρρος, Δημοσιογράφος ACTION 24
10:55-11:25 | «Θεσμοί, διαφάνεια και αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης»
O Παύλος Μαρινάκης, Υφυπουργός Παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος συζητά με τους:
11:25-12:10 | ΠΑΝΕΛ 7: «Fact checkers vs the Meta truth»
Συντονιστής: Μάκης Προβατάς, Δημοσιογράφος – Συγγραφέας
Ομιλητές:
12:10 – 13:10 | ΠΑΝΕΛ 8: «Μπορεί ο νόμος να προστατεύσει την αλήθεια;»
Συντονιστής: Παναγιώτης Στάθης, Παρουσιαστής, Δημοσιογράφος Ant1, dikastiko.gr
Ομιλητές:
13:10 – 13:55 | ΠΑΝΕΛ 9: «Εντοπίζοντας το ψέμα: Θέμα Παιδείας»
Συντονίστρια: Έλλη Τριανταφύλλου, Δημοσιογράφος
Ομιλητές:
13:55 – 14:40 | ΠΑΝΕΛ 10: «ΑΙ, Ψηφιακή Ασφάλεια & Προστασία της Πληροφορίας»
Συντονιστής: Κώστας Παπαχλιμίντζος, Δημοσιογράφος Ertnews, ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ
Ομιλητές:
14:40-15:20 | ΠΑΝΕΛ 11: «Είναι η παραπληροφόρηση διαχρονικό φαινόμενο; Πώς διαμορφώνεται και πόσο διαφέρει η επιρροή της στο πέρασμα του χρόνου;»
Συντονιστής: Μάνος Νιφλής, Παρουσιαστής OPEN TV, Γεν. Διευθυντής enikos.gr
15:20 – 16:10 | ΠΑΝΕΛ 12: «Πώς αντιμετωπίζουν τα κόμματα την παραπληροφόρηση»
Συντονιστής: Θανάσης Φουσκίδης, Δημοσιογράφος ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ, iefimerida
16:10 – 17:00 | Πάνελ 13 «Περιφερειακά ΜΜΕ και παραπληροφόρηση: αδύναμος κρίκος ή αντίδοτο;»
Συντονίστρια: Μαρία Τσατζαλή, Star Κεντρικής Ελλάδας
17:00 – 17:45 | ΠΑΝΕΛ 14 «Τα fake news βλάπτουν σοβαρά την οικονομία»
Συντονιστής: Νίκος Φιλιππίδης, Δημοσιογράφος ΣΚΑΙ & ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
17:45 – 18:00 | Κεντρική ομιλία Παύλου Μαρινάκη, Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου
18:00 – 18:40 | «Διαλέγοντας πραγματικότητα: Η απειλή της παραπληροφόρησης»
Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συζητά με τους:
