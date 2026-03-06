search
06.03.2026 19:18

ΕΡΤ2ΣΠΟΡ: Με ξεχωριστή καμπάνια γιορτάζει την Ημέρα της Γυναίκας

06.03.2026 19:18
ERTSPOR

Η ειδική καμπάνια «Οι γυναίκες στον αθλητισμό» της ΕΡΤ2ΣΠΟΡ βρίσκεται στο επίκεντρο του πουλθεματικού αφιερωματικού περιεχομένου της ΕΡΤ για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, το οποίο θα αναπτυχθεί από το κανάλια της μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Κεντρικά πρόσωπα της καμπάνιας είναι έξι αθλήτριες οι οποίες έχουν διαπρέψει στον χώρο τους: η αθλήτρια στίβου Σοφία Ιωσηφίδου, η αθλήτρια ποδοσφαίρου Στέλλα Ντζάνη, η αθλήτρια στίβου Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, η αθλήτρια πόλο Έλενα Ξενάκη, η αθλήτρια βόλεϊ Μαρκέλλα Παπαγεωργίου και η αθλήτρια μπάσκετ Ελεάννα Χριστινάκη,  με το ταλέντο, την αφοσίωση και την προσωπικότητά τους αφήνουν το αποτύπωμά τους στον αθλητισμό.

Με στόχο να φωτίσει τη γυναικεία παρουσία στον αθλητισμό και να αναδείξει τις φωνές των αθλητριών που διαμορφώνουν το παρόν και το μέλλον του, η καμπάνια εντάσσεται στο πλαίσιο της σταθερής ανάδειξης του αθλητισμού από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ και υπενθυμίζει ότι κάθε προσπάθεια μετρά και κάθε ιστορία έχει τη δύναμη να εμπνεύσει.

