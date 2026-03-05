search
ΠΕΜΠΤΗ 05.03.2026 21:35
05.03.2026 19:27

Η σειρά «Μπαμπά σ’ αγαπώ» είχε την υψηλότερη τηλεθέαση της Τετάρτης (4/3)

05.03.2026 19:27
baba s’agapo

Αποτελεί επιτυχία το γεγονός ότι η νέα σειρά «Μπαμπά σ’ αγαπώ», όχι απλώς έφθασε στο… ρετιρέ της τηλεθέασης, αλλά αυτό συνέβη σε ημέρα κατά την οποία υπήρχε νέο- έκτακτο, όπως ενημέρωνε ο Alphaεπεισόδιο της σειράς «Το σόι σου». Κι επίσης «έβαλε κάτω» τον «Άγιο έρωτα», το «Αλ Τσαντίρι νιούζ» και το «Ράδιο αρβύλα». 

Δεν θα μάθουμε ποτέ πόση παραπάνω επίδοση θα κατάφερνε το «Σόι σου» σε προγραμματισμένη ημέρα μετάδοσης– δομικό στοιχείο για την πολυπόθητη «συνήθεια τηλεθέασης».

Εν τω μεταξύ, ενδιαφέρον επίσης εμφανίζει, η επίδοση του «Τροχού της τύχης». Το τηλεπαιχνίδι είναι μεν στις διακεκριμένες θέσεις τηλεθέασης, αλλά τις τελευταίες-αρκετές- ημέρες  πλασάρεται από την έκτη θέση του Top 10 και κάτω.

