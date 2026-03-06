Βόμβα εξερράγη δίπλα από συνεργείο του MEGA στον Λίβανο (Video)

Μια σοκαριστική στιγμή βίωσε η απεσταλμένη του MEGA στον Λίβανο, όταν μια βόμβα εξερράγη σε κοντινή απόσταση από το τηλεοπτικό συνεργείο, την ώρα που η ίδια μετέδιδε ζωντανά τις εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στη διάρκεια της εκπομπής Live News το απόγευμα της Παρασκευής, 6/3, ενώ η Σοφία Φασουλάκη μετέδιδε από τον Λίβανο τις τελευταίες πληροφορίες για την εν εξελίξει σύγκρουση.

Ξαφνικά, μία βόμβα εξερράγη σε πολύ κοντινή απόσταση από το τηλεοπτικό συνεργείο, προκαλώντας έντονη αναστάτωση.

Παρά το αναπάντεχο σοκ, η δημοσιογράφος διατήρησε την ψυχραιμία της και συνέχισε την αναμετάδοση των εξελίξεων, ενώ από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

