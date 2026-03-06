Καρέ παραμονής στην κορυφή της τηλεθέασης από τον Alpha (5/3)

Με επίδοση ίδια με της Τρίτης (και λίγο παραπάνω), ο Alpha ανέκτησε το «χαμένο έδαφος» της Τετάρτης, παραμένοντας πάντως πρώτη επιλογή των τηλεθεατών στη διάρκεια της ημέρας, σύμφωνα με τη Nielsen.

Η κατάταξη των σταθμών στις τηλεπροτιμήσεις σε γενικές γραμμές δεν άλλαξε από τη μία ημέρα στην άλλη, μεταβλήθηκαν μόνον οι επιδόσεις τους.

Εκτός από τον Alpha, αξιοσημείωτη μεταβολή στο μερίδιό του, με θετικό πρόσημο, εμφάνισε το Star και αμέσως μετά ο ΣΚΑΪ, αλλά με τάση καθόδου.

Διαβάστε επίσης:

CNN: Ορκίζεται για την ανεξαρτησία του ο νέος ιδιοκτήτης του, Ντέιβιντ Έλισον – Ανησυχούν οι δημοσιογράφοι του

ΑΝΤ1: Σημαντική αποκλειστική συνέντευξη Ιρανού Ακαδημαϊκού για την κρίση στη Μέση Ανατολή στο κεντρικό δελτίο (6/3)

Γιώργος Λιάγκας: Έφυγε από την εκπομπή μισή ώρα νωρίτερα (Video)

