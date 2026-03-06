search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.03.2026 19:04
06.03.2026 18:23

Καρέ παραμονής στην κορυφή της τηλεθέασης από τον Alpha (5/3)

06.03.2026 18:23
tileorasi

Με επίδοση ίδια με της Τρίτης (και λίγο παραπάνω), ο Alpha ανέκτησε το «χαμένο έδαφος» της Τετάρτης, παραμένοντας πάντως πρώτη επιλογή των τηλεθεατών στη διάρκεια της ημέρας, σύμφωνα με τη Nielsen.

Η κατάταξη των σταθμών στις τηλεπροτιμήσεις σε γενικές γραμμές δεν άλλαξε από τη μία ημέρα στην άλλη, μεταβλήθηκαν μόνον οι επιδόσεις τους.

Εκτός από τον Alpha, αξιοσημείωτη μεταβολή στο μερίδιό του, με θετικό πρόσημο, εμφάνισε το Star και αμέσως μετά ο ΣΚΑΪ, αλλά με τάση καθόδου.

