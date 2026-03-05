search
05.03.2026 19:07

Νέο σερί πρωτιάς στην τηλεθέαση «χτίζει» ο Alpha και νέο limit up σημειώθηκε στο ΕΡΤNews την Τετάρτη (4/3)

05.03.2026 19:07
Tileorasi

Αν και με απώλειες στη δυναμική του – ήταν ίδια με εκείνη της Δευτέρας -, ο Alpha και χθες τέθηκε επικεφαλής στην κούρσα τηλεθέασης, σύμφωνα με τα δεδομένα της Nielsen.

Τη μεταξύ τους απόσταση «κόντυνε» το Mega, το μερίδιο του οποίου είχε αυξητική τάση και λόγω του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ». Τρίτη επιλογή των τηλεθεατών ήταν ο ΣΚΑΪ, ο οποίος είδε ανεβασμένη την απήχηση των δελτίων ειδήσεων του, αλλά και του «Survivor: Αθηναίοι vs Επαρχιώτες».

Τέταρτος σε δημοφιλία ήταν ο ΑΝΤ1, ενώ καθίζηση στην δυναμική του εμφάνισε το Open, σε σχέση με την ακριβώς προηγούμενη ημέρα, αλλά παρέμεινε ψηλότερα από τις συνήθεις επιδόσεις.

Νέο limit up, εξάλλου, σημείωσε η Nielsen στο ΕΡΤNews, προσπερνώντας ακόμα και την ΕΡΤ1.

Ξέσπασε σε κλάματα η Δάφνη Μπόκοτα – Η έκπληξη του γιου της στο πλατό της εκπομπής (Video)

ΣΚΑΪ: Ιράν και… ξερό ψωμί το βράδυ με ντοκιμαντέρ του BBC και έκτακτη εκπομπή με τον Αλέξη Παπαχελά

Open: Ετοιμάζει «Cinderela Nights» – Στον «αέρα» την Παρασκευή (6/3) μετά το «Real View»

ASTYNOMIA OMADA Z
ΕΛΛΑΔΑ

«Να η μαϊμού» – Κύκλωμα ετοίμαζε επίθεση κατά αστυνομικών στα Χανιά, έπαιρναν εντολές από 23χρονο κρατούμενο

iran-2347
ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικό χτύπημα σε διυλιστήριο στο Μπαχρέιν, βομβαρδίζει την Τεχεράνη το Ισραήλ – Live οι εξελίξεις

dubai ekriksi
ΚΟΣΜΟΣ

Τα αραβικά κράτη «ξεμένουν» επικίνδυνα από αναχαιτιστικούς πυραύλους

Tileorasi
MEDIA

Νέο σερί πρωτιάς στην τηλεθέαση «χτίζει» ο Alpha και νέο limit up σημειώθηκε στο ΕΡΤNews την Τετάρτη (4/3)

plug-in-hybrid_aftokinito_0503_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η πραγματική κατανάλωση καυσίμου ενός plug in υβριδικού είναι αρκετά μεγαλύτερη από την εργοστασιακή, σύμφωνα με έρευνα

anoiksi
ΕΛΛΑΔΑ

Kαιρός: Πανίσχυρος αντικυκλώνας «κλειδώνει» την καλοκαιρία στην Ελλάδα!

recycling_new
ΕΛΛΑΔΑ

Απίθανο: Πολίτης πλήρωσε πρόστιμο 150 ευρώ επειδή πέταξε χάρτινο κουτί στην ανακύκλωση χωρίς να μειώσει τον όγκο του

klironomia diathiki
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Κόκκινες κληρονομιές»: Πώς γλιτώνουν όσοι κληρονομούν περιουσίες με χρέη, τι θα γίνεται με τους δανειστές

PODCAST MALFA SITE 03.03
PODCASTS

Podcast - Μπέσυ Μάλφα: «Τα κορίτσια μου, οι Σκιαδαρέσες, με απελευθέρωσαν από πολλά “πρέπει”!»

gerapetritis karystianou bakogiannis giannis
ΚΑΛΧΑΣ

Η λεπτή γραμμή στην Κύπρο, ο ρόλος Γεραπετρίτη, Δένδια, ο συναινετικός Ανδρουλάκης, η κόντρα Καρυστιανού με ΚΚΕ, ο Μπακογιάννης ξανά για το δήμο και το κρασί του Giannis

