Νέο σερί πρωτιάς στην τηλεθέαση «χτίζει» ο Alpha και νέο limit up σημειώθηκε στο ΕΡΤNews την Τετάρτη (4/3)

Αν και με απώλειες στη δυναμική του – ήταν ίδια με εκείνη της Δευτέρας -, ο Alpha και χθες τέθηκε επικεφαλής στην κούρσα τηλεθέασης, σύμφωνα με τα δεδομένα της Nielsen.

Τη μεταξύ τους απόσταση «κόντυνε» το Mega, το μερίδιο του οποίου είχε αυξητική τάση και λόγω του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ». Τρίτη επιλογή των τηλεθεατών ήταν ο ΣΚΑΪ, ο οποίος είδε ανεβασμένη την απήχηση των δελτίων ειδήσεων του, αλλά και του «Survivor: Αθηναίοι vs Επαρχιώτες».

Τέταρτος σε δημοφιλία ήταν ο ΑΝΤ1, ενώ καθίζηση στην δυναμική του εμφάνισε το Open, σε σχέση με την ακριβώς προηγούμενη ημέρα, αλλά παρέμεινε ψηλότερα από τις συνήθεις επιδόσεις.

Νέο limit up, εξάλλου, σημείωσε η Nielsen στο ΕΡΤNews, προσπερνώντας ακόμα και την ΕΡΤ1.

