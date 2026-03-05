Open: Ετοιμάζει «Cinderela Nights» – Στον «αέρα» την Παρασκευή (6/3) μετά το «Real View»

Νέα ανάλαφρη βραδινή εκπομπή με τίτλο «Cinderela Nights» θα βγάλει από αύριο (6/3) στις 23:30 στον «αέρα» το Open με την επιδραστική instagramer, youtuber, tiktoker κλπ κλπ κλπ Modern Cinderella (των 480.000 ευρω ακαθάριστων εσόδων το 2025 κατά δήλωση της), η οποία νωρίτερα είχε συστηθεί στο πλαίσιο της εκπομπής «Real View».

Η συνεργασία σταθμού και ινφλουένσερ άρχισε στα backstage του σόου «Just the 2 of us» και η ίδια έσπευσε να μοιραστεί τα νέα για την εκπομπή με τους ακόλουθους της.

Στο μεταξύ το Open έχει βγάλει το σχετικό ενημερωτικό τρέιλερ.

