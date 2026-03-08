Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: Το αφιέρωμα της Finos Film (Video)

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, η Φίνος Φιλμ δημιούργησε ένα ειδικό βίντεο-αφιέρωμα που τιμά τις γυναίκες του ελληνικού κινηματογράφου.

Το βίντεο, το οποίο δημοσιεύτηκε στον επίσημο λογαριασμό της εταιρείας στο Instagram, παρουσιάζει αγαπημένες πρωταγωνίστριες, όπως η Αλίκη Βουγιουκλάκη, η Τζένη Καρέζη, η Ρένα Βλαχοπούλου και η Μάρθα Καραγιάννη, μέσα από σκηνές από θρυλικές ταινίες της Φίνος Φιλμ.

Παράλληλα, ηθοποιοί όπως ο Λάμπρος Κωνταντάρας και ο Κώστας Βουτσάς μοιράζονται τις σκέψεις τους για τις γυναίκες που σημάδεψαν τον ελληνικό κινηματογράφο.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, η εταιρεία αναφέρει: «Ρωτήσαμε τους άντρες της Φίνος Φιλμ τη γνώμη τους για τις γυναίκες και να τι μας απάντησαν. Αφιερωμένο σε όλες».

Το αποτέλεσμα είναι ένα συγκινητικό και ταυτόχρονα νοσταλγικό αφιέρωμα που θυμίζει τη δύναμη, τη χάρη και το ταλέντο των γυναικών στον ελληνικό κινηματογράφο.

Δείτε το βίντεο της Φίνος Φιλμ και ταξιδέψτε στον μαγικό κόσμο του ελληνικού σινεμά.

