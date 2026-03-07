ΕΡΤ και ERTFLIX γιορτάζουν την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Η ΕΡΤ γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, το Σαββατοκύριακο, με ένα πολυθεματικό πρόγραμμα σε όλα τα κανάλια της, καθώς και στην ψηφιακή πλατφόρμα ERTFLIX, μέσα από ειδικές εκπομπές, αφιερώματα, ταινίες και ντοκιμαντέρ που αναδεικνύουν ιστορίες έμπνευσης, διεκδίκησης και δημιουργίας με πρωταγωνίστρια τη γυναίκα.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η καμπάνια της ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ για το αφιέρωμά της με τίτλο «Γυναίκα και Αθλητισμός», που παρουσιάζεται το Σαββατοκύριακο 7 και 8 Μαρτίου 2026. Με στόχο να φωτίσει τη γυναικεία παρουσία στον αθλητισμό και να αναδείξει τις φωνές των αθλητριών που διαμορφώνουν το παρόν και το μέλλον του, η καμπάνια εντάσσεται στο πλαίσιο της σταθερής ανάδειξης του αθλητισμού από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ και υπενθυμίζει ότι κάθε προσπάθεια μετρά και κάθε ιστορία έχει τη δύναμη να εμπνεύσει.

Κεντρικά πρόσωπα της καμπάνιας είναι έξι αθλήτριες που έχουν διαπρέψει στον χώρο τους: η Σοφία Ιωσηφίδου, η Στέλλα Ντζάνη, η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, η Έλενα Ξενάκη, η Μαρκέλλα Παπαγεωργίου και η Ελεάννα Χριστινάκη, οι οποίες με το ταλέντο, την αφοσίωση και την προσωπικότητά τους αφήνουν το αποτύπωμά τους στον αθλητισμό.

Όλο το περιεχόμενο του αφιερώματος της ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ «Γυναίκα και Αθλητισμός» θα είναι διαθέσιμο και στο ERTFLIX, με την ομότιτλη κατηγορία να εμπλουτίζεται με μια ξεχωριστή συλλογή ταινιών, σειρών, ντοκιμαντέρ και εκπομπών με θεματικό άξονα τη γυναικεία εμπειρία και ενδυνάμωση, από τις 6 έως τις 15 Μαρτίου 2026.

Παράλληλα, την Κυριακή 8 Μαρτίου 2026, Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, η ΕΡΤ1 προβάλλει εκπομπές και ταινίες με πρωταγωνίστριες δυναμικές γυναικείες προσωπικότητες, ενώ η ΕΡΤ3, με το πολυήμερο αφιέρωμα «Γυναίκες στο Επίκεντρο», προβάλλει ντοκιμαντέρ και εκπομπές που αναδεικνύουν γυναίκες που εμπνέουν και αλλάζουν την κοινωνία.

