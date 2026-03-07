«Καρφιά» Συρίγου για «Πρωινό»: Όταν πάει καλά η εκπομπή τη μισθώνεται ο Λιάγκας, όταν δεν πάει καλά τη χρεώνεται το πάνελ;» (Video)

Καυστικό σχόλιο για το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 έκανε ο Νίκος Συρίγος.

Μετά το απόσπασμα από τη συνέντευξη της Τζώρτζια Συρίχα, που μεταδόθηκε στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», ο δημοσιογράφος ζήτησε τον λόγο.

«Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι; Υπάρχει κάποια κεντρική οδηγία, ας πούμε, οι τηλεκριτικοί να αναθεματίζουν το πάνελ του Γιώργου Λιάγκα για τη φετινή πορεία στα νούμερα τηλεθέασης και να βγάζουν τον Γιώργο Λιάγκα απέξω από το… Δηλαδή, όταν πάει καλά η εκπομπή τη μισθώνεται ο Λιάγκας, όταν δεν πάει καλά τη χρεώνεται το πάνελ;», διερωτήθηκε.

»Να πω κι εγώ την “αποψούλα” μου, μιας και τη λέμε όλοι. Το φετινό πάνελ του Γιώργου Λιάγκα για εμένα είναι εξαιρετικό. Αν θεωρούμε ότι το πάνελ πρέπει να είναι άνθρωποι που μαλλιοτραβιούνται μεταξύ τους και παίζουν μπουνιές, εντάξει να το δούμε… Εγώ το λέω αυτό, λέω όμως ότι δεν γίνεται να λέμε “φταίει το πάνελ του Λιάγκα”. Ο Λιάγκας δεν φταίει ποτέ; Εγώ, για να το αλλάξω αυτό, θα πω ότι το πάνελ είναι εξαιρετικό και μπορεί ο ίδιος να είναι ντεφορμέ φέτος», επισήμανε.

