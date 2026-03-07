search
ΣΑΒΒΑΤΟ 07.03.2026 15:36
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.03.2026 13:27

«Καρφιά» Συρίγου για «Πρωινό»: Όταν πάει καλά η εκπομπή τη μισθώνεται ο Λιάγκας, όταν δεν πάει καλά τη χρεώνεται το πάνελ;» (Video)

07.03.2026 13:27
syrigos_liagkas

Καυστικό σχόλιο για το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 έκανε ο Νίκος Συρίγος.

Μετά το απόσπασμα από τη συνέντευξη της Τζώρτζια Συρίχα, που μεταδόθηκε στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», ο δημοσιογράφος ζήτησε τον λόγο.

«Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι; Υπάρχει κάποια κεντρική οδηγία, ας πούμε, οι τηλεκριτικοί να αναθεματίζουν το πάνελ του Γιώργου Λιάγκα για τη φετινή πορεία στα νούμερα τηλεθέασης και να βγάζουν τον Γιώργο Λιάγκα απέξω από το… Δηλαδή, όταν πάει καλά η εκπομπή τη μισθώνεται ο Λιάγκας, όταν δεν πάει καλά τη χρεώνεται το πάνελ;», διερωτήθηκε.

»Να πω κι εγώ την “αποψούλα” μου, μιας και τη λέμε όλοι. Το φετινό πάνελ του Γιώργου Λιάγκα για εμένα είναι εξαιρετικό. Αν θεωρούμε ότι το πάνελ πρέπει να είναι άνθρωποι που μαλλιοτραβιούνται μεταξύ τους και παίζουν μπουνιές, εντάξει να το δούμε… Εγώ το λέω αυτό, λέω όμως ότι δεν γίνεται να λέμε “φταίει το πάνελ του Λιάγκα”. Ο Λιάγκας δεν φταίει ποτέ; Εγώ, για να το αλλάξω αυτό, θα πω ότι το πάνελ είναι εξαιρετικό και μπορεί ο ίδιος να είναι ντεφορμέ φέτος», επισήμανε.

Διαβάστε επίσης:

Τηλεθέαση: «Άχαστος» ο Alpha στην prime time και αυτή την Παρασκευή

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

Ξανά στο ρετιρέ της τηλεθέασης η σειρά «Μπαμπά σ’ αγαπώ» την Πέμπτη (5/3)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
f 16 new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία σχεδιάζει να στείλει τέσσερα μαχητικά αεροσκάφη F-16 στα Κατεχόμενα

missile_iran_new
ΚΟΣΜΟΣ

Μαίνεται η φωτιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή: «Aναζητούμε νέους αμερικανικούς στόχους να χτυπήσουμε», απαντά στον Τραμπ η Τεχεράνη – Όλες οι εξελίξεις

kypros-simaia (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου στο BBC: «Υπό συζήτηση θα τεθεί το μέλλον των Βρετανικών βάσεων στο νησί» – «Η ζωή συνεχίζεται κανονικά»

voulgari
LIFESTYLE

Βούλγαρη για Σκορδά: «Προσφέρθηκα να την καλύψω αν θέλει να λείψει κάποιες μέρες μετά τον γάμο»

ert
MEDIA

ΕΡΤ και ERTFLIX γιορτάζουν την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
recycling_new
ΕΛΛΑΔΑ

Απίθανο: Πολίτης πλήρωσε πρόστιμο 150 ευρώ επειδή πέταξε χάρτινο κουτί στην ανακύκλωση χωρίς να μειώσει τον όγκο του

traino new
ΕΛΛΑΔΑ

ΗΣΑΠ: Γιατί έβαψαν τα βαγόνια ροζ

nadia-kontogeorgi-new
LIFESTYLE

Νάντια Κοντογεώργη: «Είχα ατελείς γονείς, ήμουν ατελές παιδί, ήμασταν ατελής οικογένεια» (Video)

akinita
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μεταβιβάσεις ακινήτων χωρίς ταλαιπωρία: οι συμβολαιογράφοι αναλαμβάνουν όλες τις διαδικασίες ως «one stop shop»

bodiroga
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Κατέβασε το λάβαρο του Μποντιρόγκα στο ΟΑΚΑ σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη διαιτησία

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 07.03.2026 15:36
f 16 new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία σχεδιάζει να στείλει τέσσερα μαχητικά αεροσκάφη F-16 στα Κατεχόμενα

missile_iran_new
ΚΟΣΜΟΣ

Μαίνεται η φωτιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή: «Aναζητούμε νέους αμερικανικούς στόχους να χτυπήσουμε», απαντά στον Τραμπ η Τεχεράνη – Όλες οι εξελίξεις

kypros-simaia (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου στο BBC: «Υπό συζήτηση θα τεθεί το μέλλον των Βρετανικών βάσεων στο νησί» – «Η ζωή συνεχίζεται κανονικά»

1 / 3