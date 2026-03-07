Πέθανε ο δημοσιογράφος Γιώργος Βότσης – Η ανοιχτή επιστολή στη «17 Νοέμβρη» και η …λογοκρισία

Μία από τις μεγαλύτερες μορφές του δημοσιογραφικού χώρου στη μεταπολίτευση, ο Γιώργος Βότσης, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών.

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή με ανάρτησή του ο δημοσιογράφος και φίλος του Γιάννης Κουτζουράδης.

«Θέλω να γράψω, αλλά είναι αδύνατο προς το παρόν, επειδή έχω σπαράξει στο κλάμα. Και τι να πρωτοπώ αφού χρειάζεται ένα ολόκληρο βιβλίο. Ο Γιώργος Βότσης, μετά από 40 χρόνια αδιατάρακτης φιλίας δεν θα είναι πια μαζί μας. Κορυφαίος δημοσιογράφος, με τα δικά μου μέτρα επαναστάτης, γνησιος γλεντζές, πιστός φίλος. Από τους πλέον υπέροχους ανθρώπους που γνώρισα στη ζωή μου. Να συνέλθω απ’ το σοκ και μακάρι να καταφέρω να γράψω αυτά που του αξίζουν. Έτσι κι αλλιώς είμαι βέβαιος πως θα γράψουν πολλοί. Ήταν τόσο αγαπητός…», ανέφερε στην ανάρτησή του στο Facebook.

Ο Γιώργος Βότσης γεννήθηκε στη Λάβδανη Ιωαννίνων αλλά μεγάλωσε στον Πειραιά. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ είχε ήδη ξεκινήσει τη δημοσιογραφική του σταδιοδρομία το 1957, σε ηλικία 19 ετών, ακολουθώντας μια ανεξάρτητη γραμμή: «Δεν λογοκρίθηκα ποτέ. Ήμουν sui generis δημοσιογράφος», έλεγε.

Μετά την επιβολή της χούντας των συνταγματαρχών, υπήρξε ιδρυτικό μέλος της αντιστασιακής οργάνωσης «Πατριωτικό Μέτωπο» (ΠΑΜ). Για τη δράση του κατά του καθεστώτος καταδικάστηκε ερήμην σε φυλάκιση 5 ετών. Διέφυγε στο Λονδίνο προτού συλληφθεί.

Η παιδική του ηλικία σημαδεύτηκε από δραματικές στιγμές. Σε ηλικία πέντε ετών, οι αρχές πήραν τον πατέρα του μέσα από το σπίτι, και πέντε χρόνια αργότερα τον είδε να καταδικάζεται σε θάνατο.

«Άκου με, ένοπλε σύντροφε»

Στη μεταπολίτευση έγινε γνωστός ως πολιτικός αρχισυντάκτης και αρθρογράφος της «Ελευθεροτυπίας».

Στις 7 Μαρτίου του 1988, μετά τη δολοφονία, του βιομήχανου Αλέξανδρου Αθανασιάδη Μποδοσάκη από την 17 Νοέμβρη, ο Βότσης έγραψε «ανοιχτή επιστολή», την οποία απηύθυνε στα μέλη της οργάνωσης, με τίτλο: «Άκου με, ένοπλε σύντροφε», ασκώντας δριμεία κριτική.

Η «17 Νοέμβρη» του απάντησε στις 12 Μαρτίου με προκήρυξη η οποία εστάλη στην εφημερίδα «Το Έθνος» και τίτλο: «Άξιος ο μισθός σου, άοπλε σύντροφε!»

Ο Γιώργος Βότσης ήταν παντρεμένος με τη δημοσιογράφο Λένα Παγώνη με την οποία απέκτησαν μία κόρη τη Νικολέτα.

Η πρώτη κόρη του, Άννα, είναι από τον δεύτερο γάμο του με τη Μιμή (Δήμητρα) Γαλανοπούλου.

Το αντίο του Γιάννη Παντελάκη

«Δυο χρόνια πριν στο σπίτι του, γαλήνιος, ήρεμος, όπως πάντα γενναίος. Ο πολύτιμος μας Γιώργος Βότσης…», έγραψε στην ανάρτησή του ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Γιάννης Παντελάκης, με τον οποίο συνεργάστηκαν στην εφημερίδα «Ελευθεροτυπία».

«Ο μικρός να έρθει στη θέση μου»

«Ο Γιώργος Βότσης, εμβληματική μορφή της παλιάς καλής ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ, δεν είναι πια μαζί μας. Προσωπικά του χρωστάω μεγάλο κομμάτι της πορείας μου στο χώρο. Όταν με πρότειναν για το πολιτικό ρεπορτάζ, σε πολύ μικρή(και δημοσιογραφικά) ηλικία είπε στον αείμνηστο Φυντανίδη: “Ο μικρός να έρθει στη θέση μου”. Στο καλό…», έγραψε ο δημοσιογράφος Γιώργος Καρελιάς.

Η ανάρτηση του Ανδρέα Ρουμελιώτη

«Ο κορυφαίος ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΟΤΣΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΕΔΩ, γιατί αποτελεί τον ορισμό της αντίστασης, της ελευθερίας και της δημοσιογραφίας. Πάει να συναντήσει τον Μίκη, τον Γλέζο και τον Περικλή τον Κοροβέση θα πιούνε ένα ουισκάκι και θα γυρίσει. Λένα, Νικόλ είμαστε όλοι εδώ μαζί σας. Η πολιτική κηδεία θα γίνει την Τετάρτη 10:30 στο Πρώτο και μετά στην Ριτσώνα», έγραψε μεταξύ άλλων ο επί χρόνια χρονογράφος της «Ελευθεροτυπίας» Ανδρέας Ρουμελιώτης.

