search
ΚΥΡΙΑΚΗ 08.03.2026 19:54
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.03.2026 18:26

Ο Τραμπ μετά την κριτική στον Στάρμερ του τηλεφώνησε για στρατιωτική συνεργασία

08.03.2026 18:26
trump starmer 654- new

Ο Ντόναλντ Τραμπ δύο ημέρες μετά την προσβλητική κριτική κατά του Κιρ Στάρμερ, είχε τηλεφωνική συνομιλία μαζί του.

Σύμφωνα με την Downing Street, οι δύο ηγέτες «μίλησαν αρχικά για τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη στρατιωτική συνεργασία μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ηνωμένων Πολιτειών μέσω της χρήσης βάσεων της RAF, στο πλαίσιο της υποστήριξης της συλλογικής αυτοάμυνας των εταίρων στην περιοχή».

«Ο πρωθυπουργός εξέφρασε επίσης τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς τον πρόεδρο Τραμπ και τον αμερικανικό λαό μετά τον θάνατο έξι Αμερικανών στρατιωτών. Οι δύο ηγέτες δήλωσαν ότι προσβλέπουν να μιλήσουν ξανά σύντομα» προσθέτει εκπρόσωπος του Βρετανού πρωθυπουργού.

Είναι ασαφές το κλίμα κάτω από το οποίο έγινε αυτή η συνομιλία μετά τις απανωτές επιθέσεις του Τραμπ στον Στάρμερ, για τον οποίο μεταξύ άλλων είπε με ειρωνική διάθεση πως «δεν είναι και ο Τσώρτσιλ»…

Διαβάστε επίσης:

Tραμπ: «Ο επόμενος ηγέτης του Ιράν δεν θα μείνει για πολύ χωρίς την έγκρισή μου»

Το Ιράκ μειώνει την παραγωγή πετρελαίου κατά 70% εξαιτίας της κατάστασης στα Στενά του Ορμούζ

Eπικεφαλής του Αραβικού Συνδέσμου: «Απερισκεψία η επίθεση του Ιράν σε χώρες του Κόλπου»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pirosvestiki_0507_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Σητεία, συναγερμός στην πυροσβεστική

rangers-celtic-epeisodia
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σκωτία: Ξύλο στη Γλασκώβη μεταξύ οπαδών της Ρέιντζερς και αστυνομικών στο ντέρμπι με την Σέλτικ (video)

nosokomeio-aglaia-kyriakou-diadromos
ΕΛΛΑΔΑ

Επτά ανήλικοι παραμένουν «εγκλωβισμένοι» στο Κρατικό Νίκαιας -Η καταγγελία των εργαζομένων του νοσοκομείου

volos-podosfairo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βόλος – ΟΦΗ 1-1: Με πέναλτι στις καθυστερήσεις μοιρασιά στο Πανθεσσαλικό

ioannina_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστά τα σχολεία στα Ιωάννινα λόγω του σεισμού

Δείτε όλες τις ειδήσεις
adonis-georgiadis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Άμεση αντίδραση Γεωργιάδη για την κρίση στον ΕΟΔΥ - Πώς έβγαλε ταχύτατα εκτός τον Χατζηχριστοδούλου

chuck_norris_hawai
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Χθες πέθανε ο Τσακ Νόρις, σήμερα αισθάνεται καλύτερα»: Οι πολεμικές ταινίες, η χρυσή δεκαετία και τα ανέκδοτα που έκαναν θρύλο τον «Σταλόνε των φτωχών»

seismos
ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρός σεισμός 5,3 Ρίχτερ στην Ήπειρο: Πετάχτηκαν οι κάτοικοι από τα κρεβάτια τους - Πρώτη εκτίμηση Λέκκα, δείτε video

sxoleio
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ: Μοιραία κατάληξη για καθηγήτρια που υπέστη εγκεφαλικό - Κατηγορίες ότι υπέστη bullying από μαθητές

1
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ισλαμική αποικιοκρατία: 3. Θρησκεία και θεσμοί - Τζιχάντ: Η ιδέα που έγινε νόμος, ο νόμος που έγινε αυτοκρατορία - Μέρος πρώτο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 08.03.2026 19:51
pirosvestiki_0507_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Σητεία, συναγερμός στην πυροσβεστική

rangers-celtic-epeisodia
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σκωτία: Ξύλο στη Γλασκώβη μεταξύ οπαδών της Ρέιντζερς και αστυνομικών στο ντέρμπι με την Σέλτικ (video)

nosokomeio-aglaia-kyriakou-diadromos
ΕΛΛΑΔΑ

Επτά ανήλικοι παραμένουν «εγκλωβισμένοι» στο Κρατικό Νίκαιας -Η καταγγελία των εργαζομένων του νοσοκομείου

1 / 3