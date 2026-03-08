Ο Τραμπ μετά την κριτική στον Στάρμερ του τηλεφώνησε για στρατιωτική συνεργασία

Ο Ντόναλντ Τραμπ δύο ημέρες μετά την προσβλητική κριτική κατά του Κιρ Στάρμερ, είχε τηλεφωνική συνομιλία μαζί του.

Σύμφωνα με την Downing Street, οι δύο ηγέτες «μίλησαν αρχικά για τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη στρατιωτική συνεργασία μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ηνωμένων Πολιτειών μέσω της χρήσης βάσεων της RAF, στο πλαίσιο της υποστήριξης της συλλογικής αυτοάμυνας των εταίρων στην περιοχή».

«Ο πρωθυπουργός εξέφρασε επίσης τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς τον πρόεδρο Τραμπ και τον αμερικανικό λαό μετά τον θάνατο έξι Αμερικανών στρατιωτών. Οι δύο ηγέτες δήλωσαν ότι προσβλέπουν να μιλήσουν ξανά σύντομα» προσθέτει εκπρόσωπος του Βρετανού πρωθυπουργού.

Είναι ασαφές το κλίμα κάτω από το οποίο έγινε αυτή η συνομιλία μετά τις απανωτές επιθέσεις του Τραμπ στον Στάρμερ, για τον οποίο μεταξύ άλλων είπε με ειρωνική διάθεση πως «δεν είναι και ο Τσώρτσιλ»…

