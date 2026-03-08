search
ΚΥΡΙΑΚΗ 08.03.2026 18:04
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.03.2026 17:34

Το Ιράκ μειώνει την παραγωγή πετρελαίου κατά 70% εξαιτίας της κατάστασης στα Στενά του Ορμούζ

08.03.2026 17:34
petrelaio

Οι επιπτώσεις της επίθεσης στο Ιράν γίνεται έντονα αισθητή και στο ζήτημα της παραγωγής πετρελαίου. Την ώρα που η τιμή του ανα βαρέλι… εκτοξεύεται κοντά στα επίπεδα των 100 δολαρίων, το Ιράκ ανακοίνωσε πως αποφάσισε να μειώσει την παραγωγή του κατά 70%.

Ο λόγος είναι η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, η οποία κάνει απαγορευτική την εξαγωγή πετρελαίου από τη χώρα.

Έτσι, η παραγωγή θα περιοριστεί σε μόλις 1,3 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως (bpd) εξαιτίας των αεροπορικών πολεμικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, όπως επιβεβαίωσαν σήμερα τρεις πηγές της ιρακινής πετρελαϊκής βιομηχανίας.

Η παραγωγή από τα αναφερόμενα πετρελαϊκά πεδία βρίσκονταν περίπου στα 4,3 εκατομμύρια bpd πριν από την έναρξη των πολεμικών αεροπορικών επιχειρήσεων.

Διαβάστε επίσης:

Eπικεφαλής του Αραβικού Συνδέσμου: «Απερισκεψία η επίθεση του Ιράν σε χώρες του Κόλπου»

Μήνυμα Αραγτσί σε Τραμπ: «Είμαστε έτοιμοι για χερσαία εισβολή» – «Αποκλειστική υπόθεση του ιρανικού λαού η εκλογή νέου ηγέτη»

ΥΠΕΞ Λιβάνου: «Απερίφραστη καταδίκη» των επιθέσεων με drones στην Κύπρο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
donald-trump
ΚΟΣΜΟΣ

Tραμπ: «Ο επόμενος ηγέτης του Ιράν δεν θα μείνει για πολύ χωρίς την έγκρισή μου»

sissi-christidou-new
LIFESTYLE

Αγανάκτηση Σίσσυς Χρηστίδου με δήλωση της Μαρίας Μπακοδήμου – «Είναι προσβλητικό» (Video)

petrelaio
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράκ μειώνει την παραγωγή πετρελαίου κατά 70% εξαιτίας της κατάστασης στα Στενά του Ορμούζ

seismos
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στη Θεσπρωτία: Συνεχίζονται οι μετασεισμοί – Παραμένουν χωρίς ρεύμα οικισμοί (video)

augoustos-korto (1)
LIFESTYLE

Ξέσπασμα Αυγούστου Κορτώ: «Όσο και να εξακοντίζετε την ασχήμια της ψυχής σας, δεν μου κλέβει στάλα δύναμης»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
adonis-georgiadis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Άμεση αντίδραση Γεωργιάδη για την κρίση στον ΕΟΔΥ - Πώς έβγαλε ταχύτατα εκτός τον Χατζηχριστοδούλου

seismos
ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρός σεισμός 5,3 Ρίχτερ στην Ήπειρο: Πετάχτηκαν οι κάτοικοι από τα κρεβάτια τους - Πρώτη εκτίμηση Λέκκα, δείτε video

chuck_norris_hawai
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Χθες πέθανε ο Τσακ Νόρις, σήμερα αισθάνεται καλύτερα»: Οι πολεμικές ταινίες, η χρυσή δεκαετία και τα ανέκδοτα που έκαναν θρύλο τον «Σταλόνε των φτωχών»

akinita
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μεταβιβάσεις ακινήτων χωρίς ταλαιπωρία: οι συμβολαιογράφοι αναλαμβάνουν όλες τις διαδικασίες ως «one stop shop»

texerani
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Απόκοσμες εικόνες στην Τεχεράνη - «Μαύρος καπνός» και αγωνία για την ανακοίνωση του διαδόχου του Χαμενεΐ, όλες οι εξελίξεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 08.03.2026 17:57
donald-trump
ΚΟΣΜΟΣ

Tραμπ: «Ο επόμενος ηγέτης του Ιράν δεν θα μείνει για πολύ χωρίς την έγκρισή μου»

sissi-christidou-new
LIFESTYLE

Αγανάκτηση Σίσσυς Χρηστίδου με δήλωση της Μαρίας Μπακοδήμου – «Είναι προσβλητικό» (Video)

petrelaio
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράκ μειώνει την παραγωγή πετρελαίου κατά 70% εξαιτίας της κατάστασης στα Στενά του Ορμούζ

1 / 3