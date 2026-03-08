Το Ιράκ μειώνει την παραγωγή πετρελαίου κατά 70% εξαιτίας της κατάστασης στα Στενά του Ορμούζ

Οι επιπτώσεις της επίθεσης στο Ιράν γίνεται έντονα αισθητή και στο ζήτημα της παραγωγής πετρελαίου. Την ώρα που η τιμή του ανα βαρέλι… εκτοξεύεται κοντά στα επίπεδα των 100 δολαρίων, το Ιράκ ανακοίνωσε πως αποφάσισε να μειώσει την παραγωγή του κατά 70%.

Ο λόγος είναι η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, η οποία κάνει απαγορευτική την εξαγωγή πετρελαίου από τη χώρα.

Έτσι, η παραγωγή θα περιοριστεί σε μόλις 1,3 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως (bpd) εξαιτίας των αεροπορικών πολεμικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, όπως επιβεβαίωσαν σήμερα τρεις πηγές της ιρακινής πετρελαϊκής βιομηχανίας.

Η παραγωγή από τα αναφερόμενα πετρελαϊκά πεδία βρίσκονταν περίπου στα 4,3 εκατομμύρια bpd πριν από την έναρξη των πολεμικών αεροπορικών επιχειρήσεων.

Διαβάστε επίσης:

Eπικεφαλής του Αραβικού Συνδέσμου: «Απερισκεψία η επίθεση του Ιράν σε χώρες του Κόλπου»

Μήνυμα Αραγτσί σε Τραμπ: «Είμαστε έτοιμοι για χερσαία εισβολή» – «Αποκλειστική υπόθεση του ιρανικού λαού η εκλογή νέου ηγέτη»

ΥΠΕΞ Λιβάνου: «Απερίφραστη καταδίκη» των επιθέσεων με drones στην Κύπρο