Μήνυμα Αραγτσί σε Τραμπ: «Είμαστε έτοιμοι για χερσαία εισβολή» – «Αποκλειστική υπόθεση του ιρανικού λαού η εκλογή νέου ηγέτη»

«Θα πρέπει να υπάρξει ένα οριστικό τέλος του πολέμου και, αν δεν φτάσουμε σε αυτό, νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για χάρη του λαού μας και της ασφάλειάς μας», επισήμανε ο ιρανός ΥΠΕΞ μιλώντας στην εκπομπή “Meet the Press” του NBC.

«Ο πόλεμος μάς επιβλήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ», τόνισε ο Αμπάς Αραγτσί, προσθέτοντας πως «αυτό που κάνουμε είναι νόμιμες πράξεις αυτοάμυνας και έχουμε κάθε δικαίωμα να το κάνουμε».

«Το Ιράν επιτίθεται σε αμερικανικές βάσεις και στρατιωτικές εγκαταστάσεις»

Στη συνέντευξή του στο NBC, επανέλαβε πως το Ιράν δεν επιτίθεται σε άλλες χώρες της περιοχής, αλλά σε αμερικανικές βάσεις και στρατιωτικές εγκαταστάσεις «τα οποία δυστυχώς βρίσκονται στο έδαφος των γειτόνων μας».

«Προβαίνουμε σε αντίποινα», επισήμανε.

Όταν ρωτήθηκε για τη συγγνώμη που ζήτησε χθες Σάββατο ο ιρανός πρόεδρος σε γειτονικές χώρες για τις επιθέσεις, ο Αραγτσί υποστήριξε: «η συγγνώμη στην κουλτούρα μας είναι δείγμα αξιοπρέπειας και δύναμης».

Πρόσθεσε ότι η συγγνώμη του Πεζεσκιάν αφορούσε «στην ταλαιπωρία που αντιμετώπισαν οι κάτοικοι των εν λόγω χωρών λόγω της επιθετικότητας από τις ΗΠΑ και των δικών μας αντιποίνων».

Ο Αραγτσί δήλωσε ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών είναι αυτός «που θα έπρεπε να ζητήσει συγγνώμη από τους λαούς της περιοχής και τον ιρανικό λαό για τις δολοφονίες και την καταστροφή».

«Η στρατιωτική συνεργασία μεταξύ Ιράν και Ρωσίας δεν είναι κάτι καινούριο»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δεν έδωσε λεπτομέρειες για τη βοήθεια της Μόσχας στην Τεχεράνη, αλλά δήλωσε ότι «η στρατιωτική συνεργασία μεταξύ Ιράν και Ρωσίας δεν είναι κάτι καινούριο».

«Υπήρχε ανέκαθεν και θα συνεχιστεί και στο μέλλον», διαμήνυσε.

Απαντώντας σε ερώτηση αναφορικά με την παροχή πληροφοριών από τη Ρωσία, είπε: «Μας βοηθούν σε πολλές διαφορετικές κατευθύνσεις. Δεν έχω καμία λεπτομερή ενημέρωση».

«Είμαστε έτοιμοι για μια χερσαία εισβολή»

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ δήλωσε στο NBC ότι οι ιρανικές δυνάμεις είναι έτοιμες «σε περίπτωση που χερσαία στρατεύματα εισέλθουν στη χώρα».

«Προς το παρόν, είμαστε αρκετά ικανοί», τόνισε, προσθέτοντας ότι το Ιράν διαθέτει «πολύ γενναίους στρατιώτες που περιμένουν οποιονδήποτε εχθρό και θα καταστρέψουν όσους πατήσουν σε ιρανικό έδαφος».

«Έχουμε έναν σπουδαίο πολιτισμό. Υπερασπιζόμαστε τη γη μας εδώ και χιλιάδες χρόνια και συνεχίζουμε να το κάνουμε», δήλωσε.

«Υπόθεση του ιρανικού λαού η εκλογή νέου ηγέτη»

Ο ιρανός ΥΠΕΞ δήλωσε ότι η επιλογή του νέου ανώτατου ηγέτη θα αποφασιστεί από τη Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων της χώρας, τονίζοντας ότι πρόκειται για εσωτερικό ζήτημα του ιρανικού λαού και κανενός άλλου.

Σε συνέντευξή του στο NBC, ο Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι οι πολιτικοί θεσμοί του Ιράν συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά.

«Ένας νέος ανώτατος ηγέτης πρόκειται να εκλεγεί σύντομα από τη Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων», είπε, προσθέτοντας ότι ο πρόεδρος, το υπουργικό συμβούλιο και το κοινοβούλιο συνεχίζουν τα καθήκοντά τους.

Ο Αραγτσί απέρριψε τα σχόλια του προέδρου των ΗΠΑ Τραμπ, δηλώνοντας ότι το Ιράν δεν θα επιτρέψει εξωτερική παρέμβαση στις εσωτερικές του υποθέσεις.

«Εναπόκειται στον ιρανικό λαό να εκλέξει τον νέο του ηγέτη», είπε. «Είναι αποκλειστικά υπόθεση του ιρανικού λαού και κανενός άλλου».

