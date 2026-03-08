search
08.03.2026 14:36

Γκάφα του Κρεμλίνου: Ανέβασε βίντεο με τον Πούτιν να βήχει σε μήνυμα για την Ημέρα της Γυναίκας (Video)

08.03.2026 14:36
putin 55- new

Ένα λάθος βίντεο με το μήνυμα του ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν για την Ημέρα της Γυναίκας δημοσίευσε το Κρεμλίνο.

Στο αρχικό βίντεο, που στην συνέχεια διαγράφηκε από τους επίσημους λογαριασμούς του Κρεμλίνου, ο Πούτιν σταματά ξαφνικά ενώ διαβάζει την ομιλία του, βήχει, προσπαθεί να καθαρίσει τον λαιμό του και φαίνεται να κάνει νόημα σε κάποιον εκτός πλάνου.

«Ξέρετε, επιτρέψτε μου να το πω ξανά, γιατί… με γρατζουνάει λίγο ο λαιμός μου. Ναι, με γρατζουνάει λίγο. Παραλίγο να αρχίσω να βήχω. Μιλάω πολύ σήμερα», ακούγεται να λέει.

Λίγο αργότερα, το Κρεμλίνο αντικατέστησε το βίντεο με μια πιο σύντομη, επεξεργασμένη εκδοχή, η οποία είναι πλέον αυτή που εμφανίζεται στους επίσημους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ωστόσο, το αρχικό λάθος είχε ήδη γίνει.

Η γιορτή της 8ης Μαρτίου γιορτάζεται ευρέως στη Ρωσία. Οι άνδρες συχνά γιορτάζουν την ημέρα αυτή προσφέροντας λουλούδια, σοκολάτες και άλλα μικρά δώρα στις συζύγους, τις φίλες, τις γυναίκες συγγενείς και τις συναδέλφους τους.

Στην επεξεργασμένη ομιλία του, ο Πούτιν εξήρε τις γυναίκες για την ικανότητά τους να εντυπωσιάζουν με την ομορφιά και τη γοητεία τους, ενώ παράλληλα επιδεικνύουν επιμέλεια, αποφασιστικότητα και επιμονή.

«Μια γενναιόδωρη, συμπονετική και πραγματικά σοφή γυναικεία ψυχή κάνει τον κόσμο καλύτερο και πιο ευγενικό, και η αγάπη μιας μητέρας παραμένει στην καρδιά κάθε ανθρώπου για όλη του τη ζωή», είπε.

