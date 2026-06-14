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14.06.2026 14:53

Δημοψήφισμα στην Ελβετία: Οι πολίτες είπαν «όχι» στο όριο των 10 εκατομμυρίων κατοίκων

14.06.2026 14:53
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Οι ψηφοφόροι στην Ελβετία απέρριψαν την πρόταση του δημοψηφίσματος για περιορισμό του πληθυσμού της χώρας στα 10 εκατομμύρια, σύμφωνα με τις πρώτες προβλέψεις.

Αν και δεν έχουν καταμετρηθεί όλες οι ψήφοι, τα exit poll δείχνουν ότι κατά του μέτρου τάσσεται το 55%, ενώ το 45% είναι υπέρ.

Η πρόταση προήλθε από το δεξιό Ελβετικό Λαϊκό Κόμμα , το οποίο διεξάγει εδώ και καιρό εκστρατεία με αντιμεταναστευτικό πλαίσιο.

Η διχαστική ψηφοφορία έθεσε σε κίνδυνο τη συμφωνία ελεύθερης κυκλοφορίας της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πάνω από 9 εκατ. οι κάτοικοι της Ελβετίας

Ο πληθυσμός της Ελβετίας έχει αυξηθεί ραγδαία από το 2002, όταν ανερχόταν σε 7,3 εκατομμύρια. Σήμερα φτάνει τα 9,1 εκατομμύρια, εκ των οποίων το 27% είναι κάτοικοι της Ελβετίας που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό.

Ωστόσο, τα επιχειρήματα του Λαϊκού Κόμματος ότι ο περιορισμός του πληθυσμού θα μείωνε την πίεση στις μεταφορές, τη στέγαση και το περιβάλλον φαίνεται πως δεν έπεισαν αρκετούς ψηφοφόρους.

Επίσης, οι ηγέτες των ελβετικών επιχειρήσεων, φοβούνταν ότι η Ελβετία θα έχανε την κρίσιμη πρόσβασή της στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά.

Περισσότερο από το μισό των ελβετικών προϊόντων εξάγεται και πωλείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως η πρόσβασή τους στις ευρωπαϊκές αγορές εξαρτάται από τη δέσμευση της Ελβετίας στην ευρωπαϊκή αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων. Αν το ανώτατο όριο πληθυσμού είχε εγκριθεί, η Ελβετία θα ήταν υποχρεωμένη να καταγγείλει τη σχετική συμφωνία.

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