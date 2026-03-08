Η Nintendo μηνύει την κυβέρνηση Τραμπ για τους δασμούς

Ο ιαπωνικός κολοσσός απαιτεί την επιστροφή των εκατομμυρίων δολαρίων που κατέβαλε σε δασμούς, συνοδευόμενη από τους νόμιμους τόκους, μετά την ιστορική απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου που ακύρωσε την εμπορική πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ.

Το ιστορικό των δασμών και η κρίση του 2025

Με την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο το 2025, η αμερικανική κυβέρνηση επέβαλε εξοντωτικούς δασμούς σε προϊόντα από χώρες όπου η Nintendo διατηρεί γραμμές παραγωγής, όπως η Κίνα και το Μεξικό. Τον Απρίλιο του 2025, οι δασμοί στα κινεζικά προϊόντα έφτασαν το 145%, προκαλώντας κατακόρυφη αύξηση στις τιμές των ηλεκτρονικών ειδών και των τροφίμων.

Η κυβέρνηση είχε βασιστεί στον νόμο International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) του 1977 για να δικαιολογήσει αυτά τα μέτρα, όμως το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε τελικά ότι η χρήση του νόμου με αυτόν τον τρόπο ήταν αντισυνταγματική.

Ο αντίκτυπος στο Nintendo Switch 2

Η εμπορική αυτή σύγκρουση επηρέασε άμεσα τους gamers. Παρόλο που η Nintendo κατάφερε να διατηρήσει την τιμή της κονσόλας Switch 2 στα 449 δολάρια, αναγκάστηκε να αυξήσει σημαντικά τις τιμές στα εξής:

Controllers (Joy-Cons & Pro Controllers): Οι τιμές αυξήθηκαν για να απορροφηθεί το κόστος των δασμών.

Οι τιμές αυξήθηκαν για να απορροφηθεί το κόστος των δασμών. Accessories & Περιφερειακά: Θήκες, βάσεις φόρτισης και καλώδια είδαν αυξήσεις που μετακυλίστηκαν απευθείας στον καταναλωτή.

Η διεκδίκηση της Nintendo

Στην αγωγή της, η Nintendo αναφέρει ότι ως «gaming giant» που δραστηριοποιείται παγκοσμίως, υπέστη αδικαιολόγητη οικονομική ζημία από μια πολιτική που κρίθηκε παράνομη. Η εταιρεία ζητά την άμεση επιστροφή των ποσών «με τόκο», στηριζόμενη στο δεδικασμένο που δημιούργησε η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Νομικοί κύκλοι εκτιμούν ότι η κίνηση της Nintendo είναι μόνο η αρχή, καθώς και άλλοι τεχνολογικοί κολοσσοί (όπως η Apple και η Sony) αναμένεται να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο, διεκδικώντας δισεκατομμύρια δολάρια από το αμερικανικό δημόσιο.

Προς το παρόν, δεν είναι σαφές αν η πιθανή επιστροφή των χρημάτων στη Nintendo θα οδηγήσει σε μείωση των τιμών των αξεσουάρ του Switch 2 στα ράφια των καταστημάτων, ή αν η εταιρεία θα χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια για την ενίσχυση της παραγωγής νέων τίτλων.

