ΚΥΡΙΑΚΗ 08.03.2026 00:47
ΚΟΣΜΟΣ

07.03.2026 23:45

Τραμπ σε Στάρμερ: Δεν χρειαζόμαστε ανθρώπους που μπαίνουν σε πολέμους αφού έχουμε ήδη κερδίσει

07.03.2026 23:45
Μήνυμα προς τον Βρετανό πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ, έστειλε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στο Truth Social.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι «το Ηνωμένο Βασίλειο, ο κάποτε μεγάλος μας σύμμαχος, ίσως ο μεγαλύτερος απ’ όλους, τελικά σκέφτεται σοβαρά να στείλει δύο αεροπλανοφόρα στη Μέση Ανατολή».

«Δεν πειράζει, πρωθυπουργέ Στάρμερ, δεν τα χρειαζόμαστε πλέον, αλλά θα το θυμόμαστε. Δεν χρειαζόμαστε ανθρώπους που μπαίνουν σε πολέμους αφού εμείς έχουμε ήδη κερδίσει!», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε επίσης:

Διάγγελμα Νετανιάχου: Ο πόλεμος κατά του Ιράν συνεχίζεται – «Έχουμε πολλές εκπλήξεις»

Νεκρός οδηγός από θραύσματα ιρανικού πυραύλου στο Ντουμπάι (Video)

Προειδοποίηση από τον Ιρανό ΥΠΕΞ: Οι ΗΠΑ θα είναι υπεύθυνες για την κλιμάκωση των ενεργειών του Ιράν


